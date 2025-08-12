Para silenciar los crímenes

Asesinar a más de 200 periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, que tratan de contar al mundo la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, no sólo es acabar con seres humanos, jóvenes en la mayoría de los casos, sino, querer callar voces que deben ser oídas, silenciar el crimen, o lo que es igual, no permitir que la verdad trascienda a la comunidad internacional.

Lo que ocurre en Palestina, en Gaza principalmente, traspasa las barreras del genocidio y, a la vez, constituye el más repugnante de los desafíos para instituciones como la ONU, y gobiernos que todavía hoy se alinean con el pensamiento fascista del sionismo israelí y su principal exponente, Benjamín Netanyahu.

Mientras Gaza agoniza, es casi imposible creer que en el mundo de nuestros días, un Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, no pueda siquiera condenar esa práctica criminal o al menos lograr un alto al fuego, aunque ya sean más de 61 000 los palestinos asesinados y una cifra superior a los 120 000 heridos, solo en los dos últimos años de agresión sionista contra el enclave costero.

Matar a periodistas se ha convertido en una acción sistemática de las fuerzas israelíes. No importa que el equipo de prensa estuviese dentro de una casa de campaña frente a un hospital. Hasta allí fue lanzado el cohete que dejó sin vida a siete trabajadores de la prensa, todo un grupo de trabajo, encargado de reportar los crímenes.

Pero no han podido silenciar la barbarie porque el corresponsal de la cadena árabe Al Jazeera, Anas al Sharif, de 28 años, grabó los hechos minutos antes de caer abatido por el misil.

El periodista compartió en sus redes sociales un video de sus últimos momentos con vida: “Bombardeos ininterrumpidos… Durante dos horas la agresión israelí contra la ciudad de Gaza se ha intensificado”.

Según reportes de RT, en el ataque también murieron el corresponsal Mohammed Qreiqeh y los operadores de cámara Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa.

Es momento de que todas las organizaciones de periodistas, sean nacionales, regionales o internacionales, emprendan una campaña mundial de denuncia a Israel y a su protector Estados Unidos para exigir que cese el crimen. También se pudiera impulsar una gran campaña mundial para que se exija que la ONU y su Consejo de Seguridad abandonen la retórica y los llamados, y rompan las ataduras del “veto” criminal que en el caso palestino se usa reiteradamente para que no se condene a Israel, lo que es igual, para que sigan muriendo, por bombas o por hambre, cientos de niños palestinos.

Imagen de portada: Anas al-Sharif, uno de los periodistas que informaba desde Gaza, pereció en el bombardeo israelí. Foto: Tomada de Escambray.