Cinco horas con los Cinco en homenaje a Fidel este miércoles en la Upec

Cinco horas con los Cinco, de la periodista Yunet López Ricardo, es el documental que inaugurará, en la Unión de Periodistas de Cuba, el próximo miércoles 13 de agosto, a las 10:00 am., el espacio cinematográfico La cámara lúcida y el ciclo Los 100 de Fidel, que se extenderá hasta el 13 de agosto de 2026 con una programación mensual.

La película —en la que hablan Gerardo, René, Fernando, Antonio y Ramón— recrea impresiones de los héroes en su visita a la casa de Fidel, del diálogo enriquecedor que sostuvieron en un ambiente familiar, experiencia que aprecian como un encuentro entrañable entre un padre y cinco de sus hijos.

De esa manera, el documental transita a través de la entrevista como recurso principal y apela a fotografías del intercambio y a fragmentos del audiovisual del momento de la llegada a Cuba de tres de los cinco héroes.

La realizadora, que hará la presentación del documental en la Upec, resuelve con profunda sensibilidad y delicadeza los testimonios de los Cinco que expresan humildad y compromiso con la obra de la Revolución.

Yunet López Ricardo (La Habana, 1991) es Licenciada en Periodismo por la Universidad de La Habana en 2014, con Título de Oro. Se desempeñó como periodista del diario Juventud Rebelde y del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Es escritora y realizadora audiovisual y coautora de los libros Ahí viene Fidel, crónicas sobre el paso por Cuba del cortejo fúnebre del Comandante en Jefe; La FEU en Fidel, un acercamiento a su relación con los universitarios cubanos y Guerrilleras con Fidel, memorias de siete combatientes del Pelotón Femenino Mariana Grajales.

También es autora del libro Fidel Castro, el arte de gobernar, una aproximación a los métodos y estilo de trabajo del líder de la Revolución Cubana. Asimismo, es realizadora de los documentales El primer abrazo, sobre el viaje del Comandante a la URSS en 1963; El pelotero mayor, acerca de la relación de Fidel con los atletas del béisbol cubano; La ternura del Gigante, sobre la relación del líder con los niños; y Cinco horas con los Cinco, que recrea su encuentro con los cinco héroes en febrero de 2015. Actualmente trabaja en el Centro Fidel Castro Ruz y colabora con varios medios de prensa.

La Cámara Lúcida, a cargo del periodista, escritor y ensayista Octavio Fraga Guerra, es un espacio en el que serán presentados en el teatro de la Upec filmes aportadores al oficio del periodismo.