Patria: coloquiando de zurda

Una ofrenda floral a Julio Antonio Mella en la plaza habanera que guarda sus restos, de manos de las destacadas comunicadoras Patricia Villegas y Rosa Mirian Elizalde, marcó la cuarta edición del Coloquio Internacional Patria, de comunicación política de avanzada, cuya apertura contó con la presencia del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Tras vencer los obstáculos impuestos a última ahora por la reciente desconexión del sistema electroenergético nacional, los organizadores y demás participantes derrotaron el mal presagio de un lunes de temprana llovizna que no alteró la significación del acto, que contó también con Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del Comité Central del Partido; Ricardo Ronquillo Bello; presidente nacional de la UPEC; y Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto de Información y Comunicación Social, entre disímiles personalidades de los medios, la comunicación, la política y la cultura del país.

Tras la subida a la escalinata, coronada con la foto de familia en torno al Alma Mater, los más de 400 participantes —unos 250 de ellos, extranjeros— coparon los espacios dispuestos para cada tema en la Universidad de La Habana, sede que acoge por vez primera el Coloquio, dedicado en su cuarta edición al cercano aniversario 20 de la fundación del multicanal latinoamericano teleSur.

Era lógico entonces que Patricia Villegas y su multimedio nuestro abrieran el programa teórico, en el anfiteatro Varona, con la conferencia: “¿Cómo establecer una agenda contrahegemónica con impacto global? El caso teleSur.”, en la cual la presidenta, gran amiga de Cuba y del Coloquio Patria, invitó a otros comunicadores a perfilar historias.

Villegas partió del reconocimiento a los organizadores del Coloquio tras el severo apagón sufrido en Cuba entre viernes y domingo y dijo ver la seguridad de los anfitriones de que Patria saldría, pese a todo, como otra expresión de la resistencia de los cubanos y de su convicción de hacer cuanto se proponen.

A seguidas, la líder de teleSur invitó a su lado al periodista Beto Almeida, uno de los fundadores del multicanal. El colega comentó el inmenso honor de permanecer en el proyecto y recordó con cariño su conversación con Hugo Chávez para proponerle la idea, en septiembre del año 2000. Beto evocó en particular el brillo en los ojos de Chávez al escucharle, una emoción coherente para el soldado que había accedido a la presidencia del país pero, aun desde allí, entendía que necesitamos “la CNN de los pobres”.

A juicio de Beto Almeida, teleSur nació para pagar la deuda informativa que el imperialismo adquirió con toda la humanidad.

Patricia Villegas explicó la incidencia que para el nacimiento del canal tuvieron el golpe sufrido por Chávez —primero de su tipo: mediático—, que colocó a la comunicación en primera línea de confrontación, así como el referente de Cuba en tal lucha, que incluía los productos audiovisuales del ICAIC y otras instituciones, la labor de Prensa Latina y la batalla de ideas conducida en varios frentes por el mismísimo Fidel Castro.

En ese punto, el comunicador cubano Randy Alonso recordó, a pedido de Patricia, la intervención de Fidel en el proceso de denuncia mundial del golpe a Chávez y la coordinación con una de sus hijas para desmentir públicamente, con celeridad, los bulos de una supuesta renuncia del revolucionario venezolano. Fidel armó un contragolpe comunicacional y más tarde, cuando Chávez fue liberado por el pueblo, ambos proyectaron la necesidad de disponer de un medio para el Sur Global.

Así nació la plataforma emancipadora, el 24 de julio de 2005. Después de esa etapa de década ganada llegó una de adversidad para la izquierda regional matizada por el golpe de Estado en Honduras, en 2009, la muerte de Chávez en 2013 y el incremento del asedio a Cuba, Nicaragua y al propio teleSur.

En perenne actualización, Patricia invitó a preguntarse cómo sería “un teleSur” fundado hoy mismo y dio cinco claves de multimedio que pueden resumirse en el hecho de que la plataforma es un medio en sí misma; escoger la audiencia, esto es, establecer con quién se quiere hablar; entender que no se puede triunfar solo y pasar de ser competencia a erigirse en colaboradores; construir agendas comunes; y voltear la mirada a la comunicación real en los pueblos, barrios y calles.

“Pueblos como los nuestros no pueden dejar de ser subversivos en lo comunicacional”, afirmó la presidenta de teleSur, que en ese punto intercambió con el experto venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela, quien no dudó en afirmar que un canal semejante hubiera sido, en el siglo XIX, el principal instrumento de los grandes libertadores de la región. No obstante, acotó que, “por muy alternativo, algorítmico… que sea el proyecto, si se le quita la cabeza —la gente— se acaba la comunicación”. En su criterio, no se puede pensar en capitales o sedes sino en pueblo, en interacción popular: “Si dejamos de contarnos perdemos la batalla”, advirtió.

Por todo ello, Pérez Pirela coincidió con Patricia en que la comunicación tiene que ser bonita, “verse bien”, y en que todos los proyectos contrahegemónicos deben articularse.

En ese segmento del Coloquio fue ovacionada la periodista libanesa Wafica Mehdi, colega que, en un planeta de agresiones crecientes, encarna lo que ha vivido su pueblo en estos últimos meses: “Todos estamos resistiendo, pero nosotros resistimos bajo las bombas”, dijo.

El segundo panel de la mañana giró en torno a “¿Quién te lo va a contar? Tres países clave en la cobertura de los medios contrahegemónicos”, en el cual los periodistas cubanos Reinaldo Taladrid y Randy Alonso, junto con la argentina Marcela Heredia, dialogaron con el también cubano Rolando Segura sobre la construcción del relato, desde las comunidades incluso, para exponer las realidades de países latinoamericanos en lucha.

Junto a experiencias en los barrios venezolanos de Marcela, destacaron en el panel los argumentos de Randy Alonso para explicar qué requiere entender —relaciones con Estados Unidos, proceso migratorio, bloqueo, impacto del socialismo real, avance del socialismo propuesto…— el comunicador que decida abordar con objetividad el tema cubano.

A seguidas, en el taller formativo “¿Quién te lo hubiese contado?”, Patricia Villegas moderó el diálogo con el público de tres comunicadores de alto perfil: el uruguayo Víctor Hugo Morales, el colombiano Hernando Calvo Ospina y el embajador cubano José Cabañas, quienes ahondaron en torno a coberturas ya clásicas de teleSur como los mundiales de fútbol y la colaboración comunicacional de Diego Armando Maradona, la guerra fratricida en Colombia y la lucha por la liberación de cinco héroes antiterroristas cubanos.

En una intervención que resultó un poema en prosa -más que de verso libre, de verso liberador-, Víctor Hugo confesó que estar en Cuba es un sueño cumplido; luego relató los vínculos de Maradona con el canal y la utilidad mutua que significó tenerlo al lado en par de espacios: De zurda y La mano del 10, programas que “tenían cosas maravillosas como que podían comenzar con un gol y terminar con un abrazo”. La presencia del astro conectó con muchos públicos y aumentó sobremanera la penetración de teleSur en el mundo, aseguró el amado narrador deportivo.

Partiendo de esa experiencia, Patricia Villegas se pregunta por qué no podemos tener en nuestras plataformas a las grandes figuras de la región.

José Ramón Cabañas evocó los momentos del 17 diciembre de 2014 en que en Cuba se decía “¡Sintoniza teleSur!” con la sospecha de que algo grande pasaría. En efecto, ese día Raúl Castro y Barack Obama anunciaron simultáneamente la liberación de Los Cinco y de presos norteamericanos de interés de su Gobierno y el histórico proceso —revertido luego, por Donald Trump— de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.

El embajador Cabañas se preguntó cuánto hubiera avanzado la causa por Los Cinco si, desde el principio, hubiéramos contado con un canal como teleSur para exponerla. Desde su fundación, el canal trasladó —recordó el diplomático y académico— “… la certeza de Fidel de que los héroes volverían”.

El escritor Hernando Calvo Ospina dio detalles sobre el retroceso político nacional y regional que significó la llegada al poder, en 2002, del ahora expresidente Álvaro Uribe a Colombia, asunción que se tradujo en constantes intentos de enlodar la figura de Hugo Chávez y minar su autoridad latinoamericana, así como en la sumisión de Bogotá como simple peón de Washington. Des/calificativos como “teleFARC”, “teleChávez” y “programación estalinista” pretendieron comentar el odio no solo contra el líder sino también contra el multimedio.

En el propio salón de conferencias, la experta argentina María Fernanda Ruiz y el colega venezolano Luis Mejías explicaron, en su taller formativo, “¿Cómo crecer en números en el diseño de una cobertura? Elecciones presidenciales en Venezuela”, un análisis detallado de las claves de cobertura multiplataforma que un equipo diseñara para organizar las campañas que respaldaron la reelección de Nicolás Maduro, a pesar del “bloqueo algorítmico” denunciado por los ponentes.

La primera sesión del Coloquio Patria, en su cuarta edición, cerró este lunes con el panel “Influencers: ¿Aliados o desechados? El rol de los creadores”, del venezolano Alberto Alvado; el español Juan Texeira y el mexicano Cristian Nader, con la moderación del cubano Rolando Segura, así como con el panel “El Trumpismo en la era digital: Redes sociales, polarización y manipulación mediática”, animado por el diplomático cubano Carlos Fernández de Cossío, el periodista argentino Jorge Elbaum y la experta puertorriqueña Nidia Bauzá.

Patria continuará este martes 18 de marzo con su programa de conferencias magistrales, exposición en paneles, presentación de proyectos de comunicación, discusión en talleres y muestras en la sala inmersiva del Centro de Convenciones de la Universidad de La Habana, donde se reúnen desde este lunes comunicadores, periodistas, analistas y expertos políticos, históricos y culturales de unas cuarenta naciones.

Imagen de portada: Iván Gutiérrez/Cubaperiodistas.