La UPEC en la plenitud de su IX Pleno

El IX Pleno del Comité Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) inició este miércoles 7 de diciembre, en la sede principal de la organización, en La Habana, con la participación de Rogelio Polanco Fuentes, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento Ideológico; Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC; Alfonso Noya, presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) y Katia María Rodríguez, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura.

La Doctora María Caridad Pacheco, vicedirectora del Centro de Estudios Martianos, hizo entrega a la organización de la Placa «XXV aniversario de la Oficina del Programa Martiano». En su argumentación, la Doctora Pacheco comentó que la UPEC ha sostenido un vínculo estrecho con la obra del Héroe Nacional, José Martí, que va desde el nombre de su Instituto Internacional hasta la labor cotidiana de los periodistas.

Ya en 1889 —recordó— Martí denunciaba una campaña mediática que trataba de demostrar la incapacidad de los cubanos de valerse por sí mismos y respondió con sólidos argumentos expuestos en su aún vigente «Vindicación de Cuba».

A continuación, Juan Carlos Ramírez, jefe del Departamento de Organización de la UPEC, explicó la marcha, casi concluida, del proceso de asambleas en las delegaciones de base del XI Congreso, reuniones que arrancaron el 5 de septiembre. Hasta hoy, se han realizado 184 asambleas en todo el país y quedan solo ocho por efectuarse, todas en la capital.

En las reuniones se eligió o ratificó ejecutivos de base y se propusieron candidatos para los órganos provinciales y ramales y los delegados a la sesión final del Congreso, en julio de 2023, así como candidatos para el Comité Nacional, la Presidencia Nacional, la Comisión Nacional de Ética y el jurado de los premios nacionales de periodismo.

Tras el proceso, que incluyó algunas restructuraciones en delegaciones de base, quedan en el país 192 estructura de base, cuando antes eran 201, en aras de la funcionalidad en el nuevo contexto.

El proceso ha sido crítico y autocrítico — explicó Ramírez —, en función de buscar modos para un mejor periodismo. El escenario mediático actual y sus retos, los cambios en los modelos de gestión de la prensa y el funcionamiento de la organización fueron los temas más discutidos.

De igual modo se abordó la falta de apoyo de algunas fuentes, ausencias de funcionarios públicos a programas de radio y televisión de participación, la relevancia de la Ley de Comunicación en camino a aprobación parlamentaria, las pocas plazas para las carreras de periodismo, el éxodo en el sector, la atención a la práctica preprofesional de los estudiantes en los medios, la pobre infraestructura general de los medios y la insuficiencia de los presupuestos ante los actuales desafíos, que contradicen en la práctica la viabilidad de leyes aprobadas.

La política de cuadros también fue analizada en las reuniones. Los colegas de todo el país añoran el programa integral de atención a la prensa ideado y puesto en marcha en su momento por el Comandante en Jefe, Fidel Castro. Ha reemergido la insuficiencia salarial en el sector y, en particular, las bajas pensiones de nuestros jubilados. Entre enero y febrero se realizarán las asambleas provinciales y ramales.

Luego de la presentación de algunos resultados de dicho proceso asambleario en las delegaciones de base, Ricardo Ronquillo Bello, destacó “el compromiso de los profesionales de la prensa en el país”.

Asimismo, catalogó de esperanzador el hecho de que, a la par del desarrollo de las asambleas en todas las provincias, se desarrollaran encuentros con la dirección del Partido, lo cual permitió aportar algunas soluciones o propuestas de soluciones a los problemas planteados en los encuentros.

«Tenemos un sector que asimila con mucha fe las posibilidades de transformación del sistema de prensa», agregó el presidente de la UPEC y precisó que esa confianza conecta con uno de los principales propósitos del presente mandato de la organización: «Llegar al XI Congreso con un avance visible en las transformaciones del sistema de prensa».

Por su parte, Félix Témerez, presidente de la UPEC en la provincia de Pinar del Río, agradeció a los colegas del país la ayuda recibida, tanto material como espiritual, después del paso del huracán Ian por el territorio y destacó la importancia de que esa unidad sea una constante en el gremio.

Daniel García, presidente de la UPEC en Granma y Fidel Troya, su homólogo en la provincia de Holguín, se refirió a la situación material de las casas de la prensa; esos sitios que – según señaló Ronquillo Bello – deben gestionarse como espacios sociales y culturales de la prensa.

Troya puntualizó que la voluntad política de las autoridades de cada territorio para apoyar a los periodistas. también es determinante en esa realidad.

La directora de la revista Juventud Técnica, Iramis Alonso Porro, posicionó un tema fundamental en el encuentro: el creciente intrusismo profesional en el sector de la prensa, a medida que se crean grupos de comunicación institucional en las organizaciones sociales del país.

Alonso Porro apuntó que percibe una confusión preocupante entre las responsabilidades sociales y la praxis profesional del periodismo y la comunicación.

«Es un error que se le aplique al periodismo las maneras de hacer de la comunicación», de ahí que – afirmó Iramis – «deba existir un debate en el cual, podamos hablar de manera transparente, sobre las prácticas que no están funcionando»

Sin embargo, para la periodista de Radio Rebelde, Ana Teresa Badía, es imprescindible entender que el mundo y por tanto, la comunicación, cambian a una velocidad trepidante; por eso, es tan común – zanjó la también Doctora en Comunidad de la Universidad de La Habana – la transformación de los roles profesionales.

Ante esa dinámica cambiante tenemos – dijo – que reconfigurar el papel del periodismo y entender que la función social de la prensa supera el hecho informativo y debe producir más investigación, a través de formas emotivas y creativas que sustenten la credibilidad.

En medio del fuego cruzado – metáfora utilizada por José Alejandro Rodríguez, del periódico Juventud Rebelde – en el que vive la prensa y los periodistas en Cuba, donde «nos están lanzando con distintos calibres ideológicos, de los más burdos hasta los más sutiles», urge – remarcó el periodista – construir coberturas noticiosas que cuenten el palpitar cotidiano de nuestra sociedad.

«Las notas oficiales no deben cercenar la posibilidad de acercarnos a los problemas en profundidad. El socialismo cubano debe ser más diverso y participativo, por eso hay que incrementar las voces propias en el periodismo cubano».

Elsa Ramos, periodista en Radio Sancti Spíritus, reconoció como «una derrota» hablar en un congreso de la prensa en pleno siglo XXI sobre los mismos temas debatidos en los años 80 del siglo XX.

Al respecto, Elsa apuntó que esas determinadas derrotas están relacionadas con la insuficiente preparación de algunos decisores políticos a quienes se les da voz desde los medios de comunicación.

La capacitación profesional debe ser una actividad permanente. Ese enunciado que resultó recurrente en el IX Pleno, también fue citado por Ariel Terrero, vicepresidente de la UPEC, quien adelantó algunos de los cursos a impartir en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, que él dirige.

Algunos de esos cursos, los cuales se incluyen en un diseño docente que celebrará los 40 años del Instituto – informó Terrero – están dirigidos a la superación de los propios directivos de la prensa.

Ese será el caso – enfatizó – de un seminario enfocado en la personalidad de José Martí como director de medios y un curso sobre la formación de estrategias de comunicación para la prensa centrado en el tema de las relaciones con el Gobierno de los Estados Unidos.

La calidad de la narrativa tanto escrita, como audiovisual, digital y sonora del periodismo actual fue el centro de las intervenciones de Katia Siberia, del periódico Invasor; Zenaida Costales y Ana Teresa Badía, de Radio Rebelde y de Cristina Escobar, del Sistema Informativo de la Televisión Cubana.

«Los medios no podemos dejar vacíos temáticos que perjudican algo tan grande como la credibilidad» apuntó Zenaida Costales; una opinión con la cual coincidió Cristina Escobar cuando afirmó que es necesario entender la prioridad de «hacer periodismo con autenticidad y con un sentido de servicio público».

*Pocas plazas para la carrera de periodismo y la atención a la práctica preprofesional de los estudiantes en los medios

*La relevancia de la Ley de Comunicación en camino a aprobación parlamentaria

Por otra parte, Jorge Legañoa, vicepresidente de la UPEC, conversó sobre el proceso de consulta especializada al que fue sometido el anteproyecto de la Ley de Comunicación Social, el cual se discutirá la próxima semana en la Asamblea Nacional del Poder Popular.

De acuerdo con Legañoa, en los cinco meses que duró la consulta se realizaron 60 reuniones en las que participaron más de 7 mil personas han participado, quienes aportaron 1 426 opiniones.

La Ley de Comunicación Social – afirmó el vicepresidente de la organización – no resolverá todos los problemas de los medios de comunicación, pero articulará un sistema de comunicación que hoy no tenemos en el país.

Una mirada al Colegio universitario

Ariel Terrero abordó elementos de la formación de periodistas y del novedoso camino del colegio universitario para el acceso a la carrera. En la primera experiencia de este matricularon 61 estudiantes, de los cuales se graduaron 42.

Al cabo, iniciarán la carrera, además, otros 12 que pasaron la prueba de actitud en la Facultad de Comunicación y se sumarán. Esta opción — dijo Terrero — puede resolver debilidades docentes previas y es una buena herramienta, por el aporte que da en entrenamiento en el uso de fuentes y el mayor rigor para la carrera.

Entrarán el próximo año a la carrera de periodismo, por esta vía, alumnos de otras provincias en otras universidades con la carrera. Las pruebas de actitud serán el 9 de diciembre, en La Habana, y el 13 de enero, en el resto de las provincias.

Sobre la formación de periodistas, en las asambleas de base se comentó las preocupaciones por el éxodo y el déficit profesional, de ahí la importancia de apoyar la formación vocacional en los preuniversitarios. Hay provincias que rescatan los círculos de interés y activan los contactos con los preuniversitarios.

En el Pleno se argumentó que hay que dar seguimiento cuidadoso desde la UPEC y las delegaciones de base a los jóvenes en carrera. Para la formación de periodistas, se llamó a reactivar la formación vocacional, implementar el diplomado de recalificación, como se ejecuta en varias provincias con apoyo del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, y la categorización de periodistas como profesores.

La joven Camila Noa Sera, graduada del colegio universitario en su primera convocatoria, dijo que lucharon como guerreros por alcanzar la carrera. Calificó como necesaria la preparación recibida, de la que ella carecía aun procediendo de un prestigioso Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas.

Entre sus opiniones sobre el Colegio mencionó que no les fueron permitidas iniciativas como la creación de un periódico estudiantil. Carecían de medios de transporte para llegar en tiempo y la enseñanza de idiomas, y de español y literatura, no fue la mejor.

En las clases de cultura política no pudieron profundizar en temas de actualidad nacional. No obstante, la joven considera que el Colegio fue necesario y que la preparación recibida les permitió avanzar más en el conocimiento que otros jóvenes no incluidos en el plan.

La profesora Zenaida Costales reconoció que la experiencia tuvo momentos difíciles. La Facultad de Comunicación, que puso a disposición de ellos profesores competentes, tiene solo un papel de acompañamiento del programa de duodécimo grado, y solo entra a aulas desde el segundo semestre. Por ello, la también periodista de Radio Rebelde consideró que sería oportuno que la Facultad pudiera ayudarlos desde el primer semestre.

Costales sostiene que hay cosas que arreglar, pero que el Colegio subió la parada a estos estudiantes. Además, opinó que el Colegio no debía ser la única vía para entrar a la carrera; debía aceptarse la entrada por prueba de aptitud.

Ariel Terrero respaldó esa idea de la entrada también por prueba de actitud, puerta que en su opinión debe quedar abierta. Según dijo, es bueno el rigor del Colegio para que pasen solo los más preparados y con capacidad de estudio. Coincide en que necesitan una intervención más activa desde la Facultad y desde la UPEC, incluso desde el diseño docente, sin quitar asignaturas de su programa, pero con ajuste de las materias a la demanda del perfil de la carrera.

El profesor y periodista Roger Ricardo Luis consideró que es deficiente la preparación del estudiante en el preuniversitario. Calificó como buena la idea del Colegio, pero no dijo que ella le aporta al periodismo porque nadie contó con los profesores de la carrera para sumarse al diseño del curso.

Los jóvenes —continuó— acusan graves problemas en el manejo de la lengua materna. Además, el colega denunció que fue suprimida la historia del periodismo cubano, básica para futuros profesionales del gremio.

Por otro lado, Roger Ricardo Luis comentó que, incluso, la Facultad se está quedando sin profesores. El colega propuso que la UPEC en las provincias trabaje en la captación de jóvenes interesados en la carrera desde el décimo grado del preuniversitario.

Más radical todavía, la también profesora y reportera Ana Teresa Badía considera que a la carrera no le hace falta ningún Colegio. Coincide con Roger Ricardo Luis en que, para abrirlo, no se contó con los propios profesores de la carrera. La Facultad apenas tiene claustro para atenderlos, dijo.

En camino al 60 Congreso de la UPEC

La vicepresidenta primera de la UPEC, Rosa Miriam Elizalde presentó algunas de las ideas pensadas para la celebración del 60 aniversario de la organización.

Como parte de las actividades propuestas, está la segunda edición del Coloquio Patria y la presentación de las memorias sobe el primer evento celebrado en marzo de este año en Casa de las Américas.

Asimismo, informó Rosa Miriam, se prevé la entrega de la Moneda Conmemorativa 60 Aniversario y de reconocimientos a antiguos dirigentes y cuadros destacados de la organización.

De acuerdo con la directiva, también tendrá lugar una exposición fotográfica de los 60 momentos con Fidel, la cual incluye un catálogo y un audiovisual que recuerda “al Fidel periodista y líder entrañable de los profesionales de la prensa”.

Otro momento especial estará en la reedición de libros como el de Julio García Luis a diez años de su publicación y en la edición de un libro de entrevistas a Premios Nacionales de Periodismo José Martí.

Durante la intervención de Rosa Miriam fue presentada también la identidad gráfica que acompañará todas las informaciones relacionadas con el XI Congreso.

«¿Hemos cambiado? ¡Tenemos que cambiar!»

El miembro del Secretariado y jefe del Departamento Ideológico, Rogelio Polanco, consideró que el debate del Pleno fue comprometido, apasionado, crítico, autocrítico, muy revolucionario. «Tuvimos un baño de realismo, en un momento de cambio y transformación en que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir; estamos en tiempos de parto, de refundación», dijo recordando al luchador comunista Antonio Gramsci.

Polanco dijo que se nos hace una guerra extrema, con apellidos diversos y que la única forma de reflejarla es la cotidianidad de nuestro pueblo. «No vemos los misiles, pero están ahí, los misiles semánticos con que nos agrede el enemigo en una batalla que tiene como escenario nuestro propio cerebro, donde se dirime la disputa de sentido»; estamos en tiempos de refundación porque tenemos a periodistas como ustedes, tanto los representados en el Comité, como el resto en todo el país, dijo.

«Nos faltan muchas cosas, el momento es de grandes dificultades, eso aumenta la presión sobre la profesión y la vida del pueblo, pero también tenemos convicciones y nos aferramos a ellas y ello nos permite decir que el momento es de cambio y transformaciones y esos cambios tienen que ser revolucionarios», señaló en sintonía con el lema del XI Congreso.

Polanco destacó la urgencia de lo que nos proponemos en la prensa: «Los cientos de planteamientos de todo el país demuestra que ya tenemos una plataforma profesional y política para llegar al aniversario 60 de nuestra digna y prestigiosa y revolucionaria UPEC».

«Tenemos que sentir la perspectiva de buscar las soluciones. Esa perspectiva de solución es entre todos: construir y reconstruir el consenso en la Revolución, la sociedad y el periodismo», añadió.

El jefe del Departamento Ideológico repasó la agenda discutida en el Pleno: la falta de apoyo de las fuentes, las bajas cuotas de periodismo, las precarias condiciones materiales, los problemas de los cuadros y presupuestos, la atención integral al periodista, la estimulación, el exceso de retórica, actos y eventos publicados en nuestra prensa, la contradicción entre las agendas públicas y mediáticas y el avance de la comunicación como pilar de la gestión de Gobierno… todos ellos, remarcó, analizados desde nueva perspectiva.

«Primero hay que seducir a nuestra audiencia y a los jóvenes estudiantes y los graduados de periodismo. Cuba cambió, el mundo cambió. ¿Hemos cambiado? ¡Tenemos que cambiar!», afirmó en la frase más precisa de la tarde.

La solución —continuó— la tenemos entre nosotros. La dirección del Partido tiene la más profunda voluntad de acompañar exigir y avanzar en estos cambios. Compartimos las consideraciones de la UPEC en estos tiempos.

El dirigente señaló que llevamos adelante varios experimentos y acciones a la vez. El Plan de acciones para la atención integral a los medios con vistas al XI Congreso y al aniversario 60 de la organización para alcanzar mejores condiciones en los colectivos de prensa para el desempeño de la labor de sus profesionales tiene pleno respaldo político.

El Congreso y el aniversario, destacó, son parte de una batalla esencial que va más allá de fechas o acontecimientos. «Daremos seguimiento a este proceso orgánico que llegará a su culminación, por ahora, en el aniversario 60 de la UPEC. Que sirva como elemento fundamental de concientización, educación y hasta alfabetización de los componentes de nuestro sistema político y social, de la necesidad de más y mejor periodismo en la Cuba de hoy. Tenemos talento, compromiso, urgencia y necesidad de lograrlo», consideró.

De igual modo, reconoció que estamos requeridos de ver la luz al final de túnel, en algo que hemos consensuado con la UPEC durante varios meses: «Queremos hacerlo más rápido. Algunas no deben esperar el transcurso de meses, si ya se pueden ejecutar. Varios organismos ya muestran esa voluntad».

Polanco respaldó la necesidad de que nuestros medios de prensa tengan personalidad jurídica: «No hay que esperar al experimento para llegar a eso. Que tengan ingresos, por sus servicios para respaldar su actividad y elevar la estimulación a sus periodistas. Tienen que tener capacidad propia para su autonomía en el cumplimiento de su misión social, que es esencial en nuestra sociedad. Hay que modificar lo que haya que modificar en el proceso».

Según explicó, se busca, con el Ministerio de Finanzas, la variante para agilizar la apertura del Fondo de Fomento de la Prensa Cubana, que apoye proyectos innovadores en el sector. Además, se ha discutido el déficit presupuestario para viabilizar el estímulo de las colaboraciones periodísticas.

Polanco afirmó que debemos buscar soluciones al déficit presupuestario. Aunque la afectación incluye a todos los sectores sí se puede estimular las mejores prácticas periodísticas: «Lo que no podemos hacer —remarcó— es rendirnos.

Por otro lado, señaló que el experimento de gestión editorial y económica es la punta de vanguardia de los medios, por su propuesta innovadora y avances pueden mostrar esa luz, pero lo que se pueda ampliar a todos se extenderá.

Un reconocimiento muy sensible fue su renuencia a que «las glorias de nuestra prensa —ya jubiladas— no tengan todo el apoyo que merecen. Tenemos que buscar una atención directa, que incluya soluciones a nivel local. Es nuestra voluntad y necesidad imperiosa».

Señaló que hacemos todo esto en medio de la Ley de Comunicación Social, porque los procesos ocurren en paralelo. «La trascendencia de este instrumento jurídico —dijo— rebasa a un gremio: es una ley de país y por eso, la decisión de la dirección de la Revolución fue llevarla a ese rango».

El debate en torno de ella ha sido extraordinario. Estamos legislando sobre un tema en el cual hasta ahora no existían normas jurídicas y nos basamos solo en decisiones de carácter político.

«La Ley no transforma todo por sí sola, pero qué importante es que contemos con leyes. Es un avance que sea no solo una ley de prensa. Nos permitirá educarnos y educar a toda nuestra sociedad y que la comunicación no quede rezagada entre los pilares de la gestión de Gobierno y la labor del Partido. La Ley será un instrumento jurídico ante el mundo de la fortaleza de nuestra comunicación», señaló.

Debemos sentirnos orgullosos de que jóvenes del Colegio de Periodistas, revelen sus necesidades, intereses y frustraciones. Polanco refirió que el Colegio de Periodismo no ha dado aún todos los resultados que esperábamos. «Seguramente habrá la necesidad de mejorar esa idea. Los experimentos sociales no son cosa de un día: apostemos a una variante alternativa y evaluemos su pertinencia para cambiar, de manera fidelista, lo que deba ser cambiado», señaló.

Polanco llamó a involucrarse más en la idea del Colegio a la UPEC y periodistas de otras provincias, junto con las universidades correspondientes, con la compañía del Ministerio de Educación Superior.

«Además de fortalecer la carrera en las provincias, debemos apropiarnos de la formación de estos estudiantes de duodécimo grado incluidos en el Colegio. Vamos a hacer otras cosas, arriesgarnos y desafiar la rutina o prácticas de otro momento», convocó.

El integrante del Secretariado del Comité Central del Partido destacó que la Ley de Comunicación tiene mucho aporte de la academia. «Avanzamos en la comunicación organizacional, se forman especialistas y se crean dilemas: esa no es la comunicación mediática; no son medios de prensa y tienen la obligación de comunicar y vías para hacerlo, tienen que informar a los medios de prensa. El Partido no dejará de acompañar esa discusión», dijo en el Pleno.

Por otro lado —afirmó— la televisión habla de otras transformaciones que tenemos que seguir respaldando. Necesitamos avanzar más rápidamente en la concreción de estas ideas. Conllevan cambios de rutina, culturales y organizacionales.

«Tendremos —anunció— el V Pleno del Comité Central y, entre sus temas, están medidas económicas y sociales y medidas políticas y sociales, que incluyen varios asuntos del periodismo y la prensa, algunos de ellos planteados por ustedes».

El dirigente reconoció las alianzas internacionales y la colaboración desarrolladas por la UPEC, que ha sido innovadora al establecer vínculos con profesionales de varios países involucrados en la guerra simbólica, la disputa de sentido y la comunicación política digital, lo que puede contribuir para nuestro enfrentamiento a la ofensiva de nuestros enemigos. Esta batalla —afirmó— no se puede ganar desde un solo país; necesitamos esas alianzas y de manera inmediata.

«Nos acercamos a este aniversario 60 de la UPEC con la impronta del periodismo revolucionario que necesitamos, con la impronta de Fidel, quien está siempre junto a nuestra prensa y nos exige hoy y siempre los cambios revolucionarios para tener más y mejor periodismo y más y mejor Revolución», concluyó Rogelio Polanco.