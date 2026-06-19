Otorgan Premio Nacional de Comunicación Social 2026 a Rosa Miriam Elizalde Zorrilla

El Consejo de Dirección del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS), a propuesta de la Comisión Nacional Evaluadora – integrada a su vez por representantes de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), la Asociación de Comunicadores Sociales (ACCS), la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana (FCOM y el propio Instituto – acordó este jueves entregar el Premio Nacional de Comunicación Social 2026 a la periodista Rosa María Elizalde Zorrilla.

La Comisión Nacional Evaluadora, luego de valorar las propuestas de candidatos de todas las provincias del país y el Municipio Especial de Isla de la Juventud, consideró que la trayectoria de la periodista, investigadora y profesora cubana Rosa Miriam Elizalde la hace merecedora de tan alta distinción por la amplitud, continuidad e impacto público de su obra en el periodismo, la investigación comunicacional y la gestión de proyectos estratégicos de comunicación política en el entorno digital.

Su perfil profesional reúne ejercicio periodístico, producción académica, liderazgo institucional y capacidad de articulación de agendas comunicacionales de alcance nacional e internacional.

Elizalde ha ejercido responsabilidades de alto nivel en medios de comunicación social y proyectos claves del ecosistema mediático cubano, siendo fundadora de publicaciones digitales y portales web como Cubadebate, donde se desempeñó como editora jefa hasta 2017, La Jiribilla, Cubasí, Antiterroristas, entre otras. Es, además, columnista del periódico mexicano La Jornada, asesora de la multiplataforma TeleSur desde el 2007 y colaboradora de otros medios internacionales. Esa labor la sitúa entre las figuras más relevantes en la transición del periodismo cubano hacia entornos de convergencia mediática y participación en red.

Su contribución es especialmente notable en el campo de la comunicación política en el ciberespacio. En sus intervenciones públicas ha caracterizado el escenario digital como un terreno de disputa frente a campañas de desinformación, guerra mediática y manipulación simbólica contra Cuba. Desde esa perspectiva, su trabajo no se limita a informar, sino que participa en la elaboración de marcos interpretativos, estrategias discursivas y herramientas de respuesta comunicacional en defensa del debate público y la soberanía informativa.

En el plano académico, su aporte también es sólido y verificable. Es doctora en Ciencias de la Comunicación y su tesis doctoral, centrada en la política de comunicación social en el escenario de la convergencia mediática, resultó seleccionada como «Mejor Tesis en Ciencias Sociales» de la Comisión Nacional de Grados Científicos, del Ministerio de Educación Superior. Ese trabajo refuerza el valor de su trayectoria porque conecta investigación, práctica profesional y reflexión crítica sobre el sistema comunicacional cubano.

Once libros integran su producción bibliográfica, indistintamente, como autora, coautora, coordinadora, editora y prologuista sobre disímiles temas de la actualidad política contemporánea y el periodismo, entre otros temas de impacto social en Cuba.

Merecedora en ocho ocasiones del Premio de Periodismo “Juan Gualberto Gómez” de la UPEC, la réplica del machete de Máximo Gómez que otorga las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) a destacadas personalidades y la Medalla del Consejo de Estado “Abel Santamaría”, entre otros importantes reconocimientos, dan testimonio del resultado e impacto de su trabajo profesional.

A todo este entramado de aportes profesionales, suma su ejecutoria como directiva en la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) donde se desempeñó como Vicepresidenta Primera, responsabilidad que compartió con la de la vicepresidencia nacional de la UPEC.

Asesora del Consejo Nacional de Ciberseguridad y del MINREX, coordina desde 2018 el Movimiento Mueve América Latina, integrado por expertos en comunicación política digital.

Un componente decisivo de su liderazgo reciente es su papel en el Coloquio Internacional Patria. Como coordinadora de su comité organizador, ha impulsado un espacio de debate sobre comunicación digital, guerra informativa, inteligencia artificial y soberanía tecnológica, con participación de invitados nacionales e internacionales. La declaración final del V Coloquio Patria, leída por ella, reafirma el carácter político y estratégico del evento y su función como plataforma de articulación comunicacional frente a los desafíos del entorno digital contemporáneo.

Es difícil resumir en pocas palabras su trayectoria y su impacto, pues además, es muy querida, respetada y admirada por sus colegas y alumnos, siempre cargada de un optimismo y una fe absoluta en los jóvenes, rodeada de ellos en los disímiles proyectos que ha emprendido y a quienes da siempre las más disímiles e importantes misiones.

Rosa Miriam Elizalde reúne, en definitiva, méritos excepcionales para ser acreedora del Premio Nacional de Comunicación Social por su trayectoria como periodista, investigadora y líder de proyectos de comunicación política en el ciberespacio, así como por su papel central en el Coloquio Internacional Patria, donde ha contribuido a pensar y organizar la respuesta comunicacional cubana y la izquierda internacional frente a los desafíos digitales contemporáneos. (Tomado de ICS).