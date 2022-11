Panel La Crisis de Octubre a los 60 (versión íntegra)

Rafael Hernández : Muy bien, muchas gracias Tomás. Le doy la palabra ahora a un panelista que no está en la sala. Se trata del coronel de la reserva Oscar Larralde, historiador, que ha escrito sobre el tema, y que en el año 62 estaba movilizado en la zona de Holguín, en el lugar donde se produjo el derribo del U-2. Le hemos pedido que, para este panel, nos hable de este acontecimiento y de su significado en particular, porque fue el momento que se describe clásicamente como el clímax de la Crisis, cuando estuvo a punto de tomarse la decisión de lanzar un ataque, una invasión masiva contra Cuba, incluyendo armamento nuclear. Lo que él vivió cuando era muy joven y que ha reconstruido en el tiempo es lo que queremos que comparta con nosotros en la mañana de hoy. Adelante, Oscar.

“A nosotros no nos gustaban los cohetes —Fidel expresó— Si de nuestra defensa exclusiva se hubiese tratado, nosotros no hubiésemos aceptado los proyectiles. Pero no vayan a pensar que era por el temor a los peligros que pudieran sobrevenir de los proyectiles aquí, sino por la forma en que eso dañaría la imagen de la Revolución y nosotros éramos muy celosos con la imagen de la Revolución en el resto de América Latina; y que la presencia de los proyectiles, de hecho, nos convertía en una base militar soviética y eso tenía un costo político alto, para la imagen de nuestro país que tanto apreciamos nosotros”.

Estas fuerzas opuestas a la relación de Jruschov con Cuba eran muy poderosas. Estuvieron impidiendo, en los primeros momentos, el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre la Unión Soviética y Cuba. Aun más, Cuba estaba interesada en que en la prensa soviética se informara sobre la realidad nuestra, sobre nuestra lucha y los objetivos de la Revolución cubana, y los medios masivos soviéticos le dijeron que no. El Redactor jefe del periódico Pravda le comunicó a una delegación del Partido Socialista Popular de entonces que Cuba eso no lo necesitaba.

De manera que lo que decía el General Escalante, en cuanto a la indisposición de Jrushchov para dar a conocer el acuerdo con Cuba para la instalación de los cohetes, no respondía ni mucho menos a la reacción de los Estados Unidos. De haberlo informado internamente, las fuerzas que se oponían a la relación con Cuba se lo hubieran impedido. La instalación de los cohetes, si le salía bien, iba a ser por tanto un triunfo rotundo no sólo sobre Estados Unidos sino sobre todos los que se le estaban oponiendo dentro de la dirección soviética.

Yo diría que, en aquellos momentos, la URSS tampoco estaba ni teórica ni prácticamente preparada para enfrentar un fenómeno como la Revolución cubana. En las concepciones teóricas soviéticas, el concepto de movimiento de liberación nacional, de revolución de liberación nacional, no existía; sino el de revolución o de movimiento anticolonialista. Significativamente, quienes tenían e impulsaban esos conceptos en el movimiento comunista internacional fueŕon los chinos y los yugoslavos. Y los debates en vísperas de la Conferencia Internacional de los Partidos del año 1960 fueron muy intensos entre chinos y soviéticos, por este problema del reconocimiento del movimiento de liberación nacional. Porque un movimiento anticolonialista no puede tener como resultado una revolución socialista. Repito: la dirección soviética no estaba teóricamente preparada para asumir la realidad de la Revolución cubana.

¿A qué se debió esta actitud? Al hecho de que, en aquellos momentos, en la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética todavía primaba el criterio de que América Latina era territorio de Estados Unidos. Es decir, la Unión Soviética no debía interferir con sus acciones en América Latina, ni mucho menos provocar una revolución en este continente. Se esperaba que, a cambio, lógicamente, Estados Unidos hiciera lo mismo con Europa Oriental. Algo parecido al acuerdo que tuvo Stalin con Churchill, es decir, el respeto de la zona geopolítica soviética a cambio del respeto de la zona geopolítica de interés inglés. Se pensó hacer con Estados Unidos, pero Stalin no lo llegó a hacer, no le dio tiempo, por la muerte de Roosevelt, que lo imposibilitó, aunque como línea política y como concepción se mantuvo.

En primer lugar, diría que el momento en que se produjo la Revolución cubana fue muy difícil para la URSS desde varios puntos de vista. Su primer conocimiento lo obtiene la dirección del PCUS a finales del año 1959, provocado por una gestión que hacen las fuerzas revolucionarias cubanas para la adquisición de armamento en Checoslovaquia. En aquella época, los países del campo socialista no podían exportar por sí mismos armamentos, aunque lo produjeran. Debían solicitar permiso de Moscú. Por tanto, los checos lo pidieron y Moscú lo autorizó con una condición: que fueran trofeos de guerra conquistados a los nazis y no armas de producción checoslovaca o propiamente soviética.

Yo quisiera en primer lugar dedicar mis modestas palabras a alguien que jugó un papel muy destacado, aunque poco conocido, durante los días de la Crisis de Octubre de 1962. Me estoy refiriendo al doctor Carlos Olivares Sánchez, entonces embajador de Cuba en la Unión Soviética, quien hace apenas unos días ha fallecido. Olivares fue en realidad una persona a quien yo respeté y admiré mucho, más allá de que no hay sol sin manchas, y por eso quiero dedicarle estas modestas palabras.

Yo le he pedido a Juan Sánchez que nos hable de las relaciones con la URSS, y él me ha dicho que en lo que más énfasis quisiera hacer no es en todos los factores que tomaron parte en la decisión y en las cuestiones que estaba planteando ahora Fabián acerca de las motivaciones de la URSS de carácter externo, sino de carácter interno. ¿Qué factores internos influyeron en la decisión soviética de ofrecerle a Cuba la instalación de los misiles? Juan, adelante.

Escapa a cualquier razonamiento, desde el ángulo del trabajo de inteligencia, el hecho de que el traslado de aquel voluminoso arsenal desde el Mar Negro, el Mediterráneo y el Atlántico, en 185 viajes de barcos, en solo 76 días, no fuera descubierto, o al menos levantado suspicacias por parte de los servicios de Inteligencia norteamericanos, así como tampoco, que el mando soviético no tuviera elaboradas alternativas militares o políticas para el caso de que ello sucediera.

Les voy a dar la palabra a nuestros panelistas para que expongan. Les he pedido que lo hagan en doce minutos, aunque no van a poder decir todo lo que ellos saben en ese tiempo. Pero necesitamos disponer de tiempo para las preguntas y los comentarios.

Aunque la mayoría de los asistentes no sean millennials, nos llega la información a través de medios audiovisuales, que no necesariamente representan la complejidad de un fenómeno como la Crisis de Octubre. Una buena película, por cierto, 13 días.

Cuando yo era estudiante de la Escuela de Letras, en el siglo pasado, se contaba una anécdota de un tribunal que entrevistaba a los estudiantes para dejarlos ingresar o no a la Escuela. La anécdota era de la profesora Mirta Aguirre, que le preguntaba a un estudiante: “¿Usted se ha leído El Quijote ?”, y el estudiante había respondió: “No me leí el libro, pero vi la película”.

Al pasar un año o dos, fui designado para cumplir las funciones de trabajo de la contrainteligencia militar, precisamente en el grupo de combate que derribó el U-2 en Banes. Ahí me pasé tres años. Desde que llegué a ese lugar pude apreciar el lugar exacto, y las líneas que facilitaron la llegada de esa técnica a La Anita, lugar donde estaba emplazada.Pude apreciar las doce, trece o catorce casas, viviendas de campesinos muy humildes, que fueron muy solidarios con los militares soviéticos. Estos no cometieron ningún acto de indisciplina ni de delito con esa población, así que hubo una relación fraternal. Eso lo conocí producto de mi trabajo posterior. Era un lugar donde también existían organizaciones contrarrevolucionarias, y muchos intereses informativos de los yanquis, lógicamente.

Cuando llegué, pude apreciar las instalaciones administrativas que habían dejado los soviéticos, sus casas típicas, que habían traído prefabricadas, de techo de zinc, y de cemento. Me explicaron en detalle cuál era la oficina del mayor Iván, jefe del grupo; las instalaciones de los comedores, la casa de la cultura que tenían, que ellos llamaban Lenin-Martí. Pude observar pedazos pequeños del U-2 y del cohete que lo derribó.

Siempre he dicho jocosamente que todo olía a soviético ahí. El comedor era clásico, no tenía casi paredes, podía ser bien ventilado. Ahí está el árbol donde actualmente se encuentra el monumento que rememora esta historia, una mata de mango que ya es centenaria, en esa época tenía cuarenta años, y allí ellos instalaron su lugar donde fumar, el fumadero antes de entrar a la técnica.

Ahí conocí los ritos de todo el trabajo reglamentario, cómo lo hacían los soviéticos, de las guardias combativas, cómo los cubanos aprendieron a entrar en plantillas de medias a esa técnica para cuidarla porque era muy sensible. Entrábamos en el puesto de mando, la Cabina U, donde Iván Guerchenov había derribado el U-2. Era toda una historia cada vez que entrábamos ahí en la Cabina U, donde estaba el puesto de mando. También la cabina A, la cabina P, el grupo energético, todo eso se tornó muy solemne por parte de los jóvenes cubanos que aprendieron esa técnica teóricamente y después prácticamente, y con los soviéticos que habían realizado el derribo.

El mismo soviético, el jefe de grupo, después del derribo, los pasearon por otros grupos de combate soviéticos, para que diera la experiencia de aquel día 27.

Esa mañana del 27 de octubre, el avión U-2 entró por Ciego de Ávila, Cayo Coco-Ciego de Ávila, en una ruta del norte al este, muy tradicional en los meses de agosto y septiembre. Fueron infinidad de vuelos, era rutinario.

Informe del suceso, publicado en el periódico Granma.

Fue un acuerdo del día 26, en la reunión del Comandante en Jefe con Pliev, que él ordenó tirarle con la artillería nuestra a los vuelos de baja altura, y los soviéticos también decidieron que los radares P-12, que eran orgánicos, de los veinticuatro grupos de combate existentes en ese momento, salieran al éter. No habían salido antes para no delatar la situación existente. Y también mandan a fortalecer los puestos de mando, es decir, que los soviéticos también indicaron cuestiones muy interesantes.

Cuando el avión estuvo a la altura de Camagüey, empieza a coger rumbo norte, y llegando a Santiago, a ciento ochenta kilómetros del grupo de combate de La Anita, el radar P-12 lo capta y comienza a monitorearlo; a comparar los datos con los que le habían pasado las tropas radiotécnicas soviéticas que radicaban en Camagüey. Y que eran los que hasta ese día daban esa información, es decir, que comprueban eso. Coge rumbo norte sobre Santiago, Guantánamo. El piloto Anderson ya tenía experiencia de otros vuelos que había hecho sobre Cuba, y sencillamente ya iba en retirada.

Ya a los ciento veinte kilómetros de distancia, Iván, jefe de grupo, ordena alistar las rampas 1, la 3 y la 6, entre seis rampas de lanzamiento, y el planchetista de fuego también ya empieza a coordinar todas las acciones. Estando a noventa kilómetros del grupo de combate, Guerchenov pide autorización al puesto de mando, radicado en Las Tunas, en Potosí, donde estaba escalonado el mando, y le dicen del regimiento que se está tramitando la información.

El tiempo sigue caminando. El U-2 está a veintiún mil, veintidós mil metros de altura, a una velocidad de setecientos kilómetros, se acerca peligrosamente, y el jefe de grupo reitera la orden: “Pido autorización para derribarlo.” Le contestan que se está tramitando la información. Y es así que, cuando está a los treinta y siete kilómetros de distancia del grupo (que puede tirar como máximo a los treinta y cuatro kilómetros), en este momento, el jefe de grupo ordena derribar el objetivo por el método de semi-predicción. Y se hacen dos disparos en ráfaga, con cinco o seis segundos de diferencia.

Los cohetes impactan al U-2, y se dice que los restos más pequeños, que más flotaron, se esparcieron por el municipio de Mayarí, Banes y Antilla; los más grandes cayeron en Veguitas 3, que está situado a unos seis o siete kilómetros de Banes; una parte de la cabina, con los restos del piloto; a doscientos o trescientos metros, otra parte grande del avión; y una tercera parte del fuselaje, en este caso la cola, cayó en los manglares de Macabí.

Hay muchos mitos, muchas leyendas que escuché, de los que las habían transmitido. Se dice que Guerchenov, cuando estaba en esa situación y no le daban la autorización, mandó a desconectar el equipo de comunicaciones R-401. Hay otras versiones, que cuando el mando superior, la división que radicaba en Camagüey, dio la orden de derribarlo, Iván sencillamente contestó que ya estaba derribado.

Ese jefe de grupo, esa plana mayor del grupo, esos especialistas y técnicos, actuaron solidariamente con Cuba, con Fidel, sin temor a la repercusión que aquello pudo haber traído.

Sobre ese tema yo escribí este librito, titulado Crisis de Octubre. Península del Ramón, donde narro toda mi experiencia de aquel atrincheramiento, como le decíamos. Narro en específico todos los elementos, yo he dado algunos aquí, de cómo se derribó el avión, y lo que significó para mí haber estado en ese grupo.

Siempre me ha gustado ese tipo de técnica. Después transité por otros lugares, pero me quedé impactado de haber vivido esos tres años allí y haber conocido incluso a personas humildes de los alrededores que trataron a los soviéticos, muy solidariamente; que escucharon esas dos explosiones secas y fuertes que yo escuché allá en la península del Ramón, pero que no cogieron miedo, no se aterrorizaron, fueron siempre solidarios con los soviéticos, y en el tiempo que este grupo de combate, que estuvo hasta 1967, fueron muy solidarios con los jefes y oficiales de ese grupo. Ese es mi comentario.

Rafael Hernández: Muchas gracias, Larralde.

Antes de darle la palabra primero a una lista de asistentes conectados fuera de aquí, mediante una conexión digital, me voy a dar la palabra, como comentarista de este panel.

¿Por qué se llama Crisis del Caribe en la Unión Soviética? Porque se percibe como un conflicto regional limitado, que no va a tener un impacto global. Cuando estuvimos en Moscú, en la primera conferencia trilateral, en enero de 1989, Andréi Gromiko, que había sido ministro de Relaciones Exteriores, dijo: “Nunca estuvimos al borde de la guerra nuclear.” Es decir, lo más importante para entender el clima político: el pueblo soviético no sabía el grado de peligro en que se estaba, pues no se reflejaba en los medios. El factor predominante en la URSS fue la ignorancia. Todavía se le sigue llamando Crisis del Caribe.

¿Por qué Crisis de los Misiles? Porque para EEUU es la crisis absoluta de la Guerra Fría, que no tiene lugar en Berlín, donde están enfrentadas las fuerzas del Pacto de Varsovia y las fuerzas de la OTAN, sino aquí. Y el significado de Crisis de los Misiles, momento climático de la Guerra Fría, tiene que ver con el sentimiento y con la cultura predominante en los Estados Unidos en relación con el enfrentamiento con la Unión Soviética. Lo predominante de esa cultura, y bien lo saben los que lo vivieron en Estados Unidos, es el miedo. Los niños hacían ejercicios en las escuelas para prever lo que iban a hacer bajo un ataque nuclear, y se metían debajo del pupitre. Niños de seis, siete, ocho años, por supuesto, aterrorizados, porque estaban metiéndose debajo del pupitre a escaparse de un golpe nuclear de los rusos.

En Cuba se le llamó Crisis de Octubre porque no fue el único momento que se vivió como una gran amenaza. Se puso en el límite máximo de peligro la situación en que se vivía, que era a la que los cubanos nos habíamos acostumbrado, en medio de una cultura del peligro extremo, y en la expectativa de que una vez u otra vez, una vez anterior y una vez posterior a la Crisis de octubre de 1962, estábamos esperando el ataque masivo y la invasión de los Estados Unidos.

¿Cuál era el sentimiento popular en relación con lo que estaba pasando? Yo quisiera que el panel se refiriera al sentimiento de la gente en la calle ante lo que estaba pasando, entre la Unión Soviética, el pueblo norteamericano y el cubano. Alguien podría decir: “Los cubanos estábamos locamente suicidas, porque esperábamos la muerte mirándole a los ojos.”

Mis preguntas, como comentarista, al panel. ¿Qué otras alternativas tenía Cuba cuando le pidió armas no convencionales a la URSS y esta le ofreció misiles nucleares? ¿Le propuso Fidel Castro a Nikita Jrushchov que lanzara un primer golpe nuclear contra Estados Unidos? ¿Marginar a Cuba de la negociación Estados Unidos-URSS para facilitar el logro de un acuerdo estable fue una decisión correcta? ¿Qué consecuencias tuvo esta marginación en términos de seguridad? Puesto que se trata de un problema de seguridad y de defensa, ¿el acuerdo hizo que se retiraran de Cuba sólo las armas nucleares? ¿Qué acción puso fin al peligro de confrontación, no trece días, sino treinta días después, el 14 de noviembre de 1962? ¿Qué fue lo que terminó la Crisis treinta días después de iniciada, el 14 de octubre? ¿Veinte años después del retiro de los cohetes de Cuba, Estados Unidos estaba menos expuesto a un ataque nuclear de la URSS, era más fuerte de lo que era en 1962 respecto al poderío nuclear? ¿El mundo y Cuba estuvieron más seguros después de 1962? ¿Qué lecciones tuvo la Crisis en aquel momento, y qué lecciones tiene la Crisis ahora? Porque todavía estamos en esa historia. Esas son mis preguntas al panel.

Le voy a dar la palabra a todos los que levanten la mano. Pero primero a los que están conectados, luego a los que están aquí, y luego a los que están conectados en otras partes del territorio nacional.

Los que están participando desde afuera son estudiosos de la Crisis. Les voy a dar a cada uno tres minutos para que intervengan en este panel. Primero a Philip Brenner, profesor de American University. Luego a Peter Kornbluh, del National Security Archive, la institución que ha conseguido desclasificar más documentos sobre la Crisis de los Misiles. Y luego a Jorge Domínguez. Adelante, Phil, te estamos escuchando.

Philip Brenner: Gracias por la oportunidad para participar en esta conferencia. Tengo dos preguntas, por favor. Primero: ¿Por qué se dice Crisis de Octubre? Cuando Rafael dice que en los Estados Unidos se llama Cuban Missile Crisis, en la Unión Soviética se llama Caribbean Crisis, ¿por qué la Crisis de Octubre, si en realidad la Crisis continuó hasta noviembre?

Mi pregunta segunda. Fidel dijo en 1992: “La Crisis terminó, pero el conflicto continuó.” ¿Cuál es su opinión sobre esta frase. Gracias.

Rafael Hernández: Gracias, Phil. Menos de tres minutos. Peter Kornbluh.

Peter Kornbluh: Quiero agradecer la invitación a participar en este evento tan importante porque es bueno ver a algunos amigos, como Fabián Escalante, Tomás Diez, Rafael mismo; y conocer a Juan Sánchez y a Oscar Larralde también.

Yo quiero destacar dos o tres puntos. Primero quiero destacar la relevancia de un panel como este y todos los eventos que vamos a ver sobre este aniversario sesenta de la Crisis de Octubre.

La relevancia es obviamente lo que está pasando ahora en el mundo, y quiero compartir con todos ustedes ahí las palabras del presidente de los Estados Unidos Joe Biden aun esta semana, quien habló de la Crisis de Octubre. Esto es lo que dijo Biden en las últimas cuarenta y ocho horas: “Por primera vez, desde la Crisis de Octubre o Crisis de los Cohetes cubanos, tenemos una amenaza directa sobre el uso de armas nucleares si seguimos en esta ruta. ”

Se refiere a lo que está pasando en Ucrania con las fuerzas armadas rusas, hay una amenaza, una sombra encima del mundo ahora, con la posibilidad de que Vladimir Putin vaya a usar armas nucleares tácticas en el conflicto con Ucrania.

En esta relevancia inmediata, obviamente, tenemos que comprender y discutir las acciones de este episodio histórico, de la Crisis de Octubre, y para esto, y para conocer y comprender estas acciones realmente tenemos que seguir nuestras investigaciones.

En mi organización, el Archivo de Seguridad Nacional, hemos tratado, por casi treinta años ahora, de conseguir todos los documentos en el mundo que tratan de este conflicto, para conocer cómo llegamos a tenerlo, cómo resolvemos al fin este conflicto sin usar estas armas, sin un armagedón atomico. Tengo mucha simpatía con lo que dijo Rafael para empezar, que el lado cubano, la historia cubana no es bien representada en este trabajo académico y público sobre esta historia, y para esto realmente necesitamos seguir trabajando.

Puedo hacer mi petición oral otra vez, para que el gobierno cubano haga un programa de desclasificar sus propios documentos sobre estos días peligrosos en el mundo, tanto para Cuba, como Estados Unidos, como Rusia o la Unión Soviética.

Es obvio que hay muchos documentos, los cables del embajador cubano en Moscú; los del embajador cubano en Nueva York, Carlos Lechuga. Muchos documentos que faltan para decir: “Ya sabemos, ya tenemos el récord histórico de lo que pasó”, y esto es importante y es nuestra tarea en los años que llegan.

Rafael Hernández: Jorge Domínguez, adelante.

Jorge Domínguez: Antes que nada, agradezco por supuesto la invitación de Rafael, de la Unión de Periodistas, por este sistema que funciona tan bien, y la grata oportunidad de ver a colegas y amigos de las reuniones anteriores sobre esta Crisis, y conocer a otros por primera vez y escuchar sus muy sensatas ideas.

Mi comentario se refiere a un solo tema: al pensamiento de Fidel Castro sobre el uso de las armas nucleares y su evolución en el tiempo, ya que no se mantuvo pensando sobre el tema de la misma manera.

Comienzo con los documentos que el gobierno de Cuba publicó en 1992, cuando se celebró la primera Conferencia en La Habana sobre la Crisis de Octubre.

La traducción al español cubana de la carta de Jrushchov del 30 de octubre de 1962, cito: “En su cable —se refiere a Fidel Castro—, usted propuso que deberíamos ser los primeros en llevar a cabo un ataque nuclear contra el territorio enemigo, no hubiera sido un simple golpe, sino el comienzo de una guerra mundial termonuclear”. La carta a la que Jrushchov se refiere Fidel la escribe el 25 de octubre, Jrushchov la recibe el día 27. Es un argumento más complejo, pero el extracto fundamental es el siguiente, cito la carta de Fidel.

Él plantea dos escenarios, el segundo menos probable, aunque posible, es el de una invasión, se refiere a armas convencionales, cito a Fidel: “La Unión Soviética no debe nunca permitir circunstancia alguna en que los imperialistas puedan ser los primeros en lanzar un ataque nuclear contra ella, ese sería el momento para eliminar tal peligro de una vez y para siempre a través de una solución dura y terrible, pero no hay otra.”

Esa no es una invitación a la guerra nuclear en cualquier circunstancia. Es una invitación, sin embargo, al uso de las armas nucleares en un escenario contingente: si hay una invasión convencional, entonces hay una represalia nuclear.

Es posible que Fidel no haya comprendido plenamente el terrible impacto de la utilización de las armas nucleares en ese momento. En la realización del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1975 Fidel indica de cierta manera que él no había comprendido de todas manera eso, que eso era parte de la razón de no comprender la decisión soviética, y que sin embargo consideraba, ya trece años después, que había sido una decisión correcta de concluir la posibilidad de una guerra nuclear.

Sin embargo, otra posibilidad, pensando sobre el pensamiento de Fidel en 1962, es que él, bien informado sobre las circunstancias de escenarios de armas nucleares en el mundo, conocía lo que era la doctrina militar de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte y de Estados Unidos en aquel momento, que indicaba, si existiera una invasión soviética a Europa Occidental, Estados Unidos respondería con una represalia nuclear masiva, lo que en inglés se conoce como mutual assured destruction. Igualmente contingente, una invasión convencional que no se podía contestar simplemente con armas convencionales, y que en esta manera de pensar tanto en Estados Unidos y la OTAN, como quizás en la cabeza de Fidel, indicaba la utilización de armas nucleares.

El pensamiento de Fidel sobre armas nucleares siguió siendo muy duro durante la década de los 60. Como señalaba Tomás Diez muy bien, uno de los riesgos para Cuba en la decisión de aceptar este armamento era su relación con países latinoamericanos. En 1967, Cuba tuvo la opción de dar un paso al frente en esto, firmando el Tratado de Tlatelolco, iniciativa mexicana, el país latinoamericano con que Cuba tenía mejores relaciones, y decidió no firmarlo ese año. Cuba tampoco firma en el año 1968 el Tratado de No Proliferación Nuclear, auspiciado no solamente por Estados Unidos sino también por la Unión Soviética.

Sin embargo, el pensamiento nuclear de Fidel no se queda congelado en la década de los sesenta. En el año 1975, como ya señalé, en el Congreso del Partido, Fidel indica que su manera de pensar había cambiado, y que consideraba que la decisión final, no la falta de consulta, que siempre se quejó, pero que la decisión final había sido correcta, lo que implicaba que su idea sobre el uso permisible de las armas nucleares había cambiado.

Y después, ya al fin de su vida, en 2002, coincidiendo en el año de la última de las Conferencias sobre la Crisis de Octubre, que celebramos algunos de nosotros, Cuba firma el Tratado de Tlatelolco, la prohibición de armas nucleares en América Latina, y Cuba firma el Tratado de No Proliferación Nuclear. Es decir, el pensamiento de Fidel evolucionó a través de todas esas décadas, y para mí seguiría siendo muy interesante, y aquí comentario solidario con Peter Kornbluh, si el gobierno de Cuba desclasifica más de esos documentos para poder comprender tanto las ideas de Fidel sobre el uso de las armas nucleares en 1962, como su cambio a través de los años, que lo lleva a firmar en el 2002 lo que no quiso firmar ni en Tlatelolco en el‘67, ni la No Proliferación en el 68. Es un gran tema pertinente para nuestros días, cuando el presidente ruso Vladimir Putin está considerando el mismo escenario que se planteaba Fidel y que se planteaban la OTAN y Estados Unidos en los años cincuenta y sesenta. Si sigue fracasando la invasión rusa de Ucrania, porque el ejército ruso sigue retirándose, existe la posibilidad de utilizar armas nucleares en Ucrania, una decisión contingente ahora al igual que hace sesenta años. Ese es mi comentario.

Rafael Hernández: Gracias, Jorge.

Yo, que tengo un estilo más bien autoritario como moderador, como se han dado cuenta cuando no dejé hablar a los panelistas más tiempo, voy a hacer lo siguiente.

En primer lugar, quiero saludar a todos los que están escuchando este panel a través de Facebook, YouTube, Telegram, y que están escuchando lo que se está diciendo en esta sala. Muchas gracias por estar atentos.

Y entonces ahora voy a empezar a darle la palabra al público. Les pido que las intervenciones no se extiendan más allá de tres minutos, no se pongan a contar anécdotas, porque estamos tratando de despejar problemas, este es un ejercicio para despejar problemas, dudas, cuestiones.

Jorge introduce aquí un punto que tiene que ver con una pregunta que yo le hacía al panel, ¿Fidel Castro le propuso a la Unión Soviética el uso de armas nucleares, que lanzara un primer golpe contra la URSS?, ¿qué dice la carta que Fidel Castro le dicta a Alexander Alexeev, y que Alexander Alexeev traduce al ruso, y que llega a Moscú codificada, y que pasa al Buró Político, que pasa a Jrushchov y que Jrushchov lee, qué dice esa carta?

Le voy a pedir a un filólogo ruso, que ha escrito sobre el tema de lo que dicen las cartas, Antolín Bárcenas, profesor, sentado aquí delante de mí, que me ha pedido la palabra, que aclare el contenido y los términos, y qué pasó con la traducción.

Antolín Bárcenas: Mi aproximación a la Crisis de Octubre es totalmente filológica. A diferencia de las polémicas aproximaciones que pueda haber sobre el tema, específicamente me dediqué a estudiar todo lo relativo a la comunicación interlingüística antes, durante, y después de la Crisis.

Específicamente esa carta, primer mensaje que dicta Fidel, y que Alexeev copia. Después Alexeev asegurará por escrito que no fue él el traductor, que lo tradujeron otras personas de la embajada que eran traductores profesionales.

Mi análisis de esa carta de Fidel y de la traducción al ruso, análisis léxico-morfo-sintáctico-estilístico, oración por oración. La adecuidad de una traducción se mide por el grado de equilibrio que alcanza en lo que quiere decir el autor y lo que llega al destinatario. Tristemente en esa traducción se dicen cosas que no dice el original, o no dice lo que dice exactamente el original, y específicamente sobre si lanza o no lanza un ataque nuclear.

Fidel habló de dos escenarios: el de un ataque a Cuba o el de una invasión. Con la palabra invasión es que se forma la pérdida de sentido en la traducción de muchas cosas que decía Fidel.

Él dice: “La Unión Soviética no se puede permitir la circunstancia de que sean los Estados Unidos… si ocurre una invasión directa al territorio cubano.” Lamentablemente, eso se tradujo al ruso de diferentes maneras: se dijo ataque, se dijo ataque aéreo, se dijo agresión. Pero Fidel sí es consistente en los tres lugares que lo menciona, cuando dice invasión.

El análisis demuestra que no es sólo eso. En la traducción también se dan problemas, como que Fidel le dice a Nikita: “Usted puede estar seguro que el pueblo cubano va a defenderse y va a repeler la agresión.” Y con tremenda laxitud, incomprensiblemente, lo que se traduce es: “Es posible que usted sepa que los cubanos vamos a batirnos”.

Rafael Hernández: Gracias, Antolín.

Pedro Pérez: Yo soy traductor, compañero y discípulo eterno de Antolín. Hay en el campo de la interpretación y la traducción, sobre todo en lo primero, la interpretación, el factor humano.

Desde la Biblia vienen todo esos dichos, desde san Gerónimo. Pero es que cuando se toma nota de lo que Jrushchovito, es decir, Jrushchov Jr. titula como Cintas de glasnot, yo siempre pregunto qué intérprete del lado nuestro había para decir si eso era cierto o no. Son muchas las razones por las que me atendría al criterio lógico de que se tomara nota, de que alguna vez se consulte a algún intérprete, a algún traductor para ciertas cosas de estas en que estuvimos, y meternos, como dice el guajiro, desde la mismísima Crisis.

Y por último, también en materia de traducción, si usted apela a la llamada traducción asistida de Google, Google le va a decir los misiles cubanos, y ahora Domínguez acaba de hacer referencia al discurso de Biden, en el que Biden dice: “Cuban Missile Crisis.”

Víctor Joaquín Ortega: Lo primero, que es muy importante esto que se está haciendo, ojalá vengan más jóvenes para que lo vivan de esta manera y nosotros lo recordemos.

Lo segundo tiene que ver con lo que tú dijiste: ¿cómo enfrentaba la situación el pueblo de Cuba? No había terror. Escribí un libro sobre eso, Crónica para una crisis. Yo fui jefe de los zapadores en varios lugares, enviado por la Unión de Jóvenes Comunistas, que se había convertido de AJR en UJC, a las unidades militares de reciente creación. Me hice más cubano allí y menos sectario con los comunistas, porque comprendí muchas cosas. Eran los batallones de reciente creación, miles de hombres que estaban indecisos al saber que la patria podía ser agredida de esa manera, e invadida. No tuvieron miedo, o lo mordieron, uno puede sentir miedo, pero lo mordía y hacia adelante, y se apuntaron. Yo fui instructor político en esa etapa, y escribí esta crónica. Gracias a eso soy periodista, porque me llamaron para la revista Mella.

Yo pesaba ciento ochenta libras, era judoka y pesista, y me hicieron jefe de la página de deportes, sin haber escrito nada, pero tenía el espíritu del pueblo de la Crisis de Octubre.

Rafael Hernández: Gracias, Víctor. Compañera, por favor.

Nancy Núñez: Tengo preguntas nada más.

La primera, el presidente Biden expresó ayer el temor del riesgo de un armagedón nuclear ante la posible decisión de Rusia de emplear armas nucleares tácticas en Ucrania, cuyo último antecedente, refirió, está en la Crisis de los Misiles en Cuba; por su parte, el asesor de Seguridad Nacional, Jack Sullivan, dijo una semana antes que Estados Unidos ha sido claro con Rusia en cuanto a las consecuencias del uso de armas nucleares en Ucrania. ¿Opinan que estamos en el preludio de una crisis nuclear mundial?

La segunda: ¿Cuál fue el motivo y por qué Nikita Jrushchov mantuvo a Fidel Castro al margen de las negociaciones con Estados Unidos?

Tercera: ¿Por qué el líder de la Revolución cubana se concentró en la batalla político-diplomática como arma de defensa?

Otra pregunta: ¿cuál es el análisis de la afirmación del Che en relación a Fidel al decir: “En los días luminosos y tristes de la Crisis del Caribe pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días”?

Otra: ¿Tras la Crisis de Octubre, por qué Fidel retomó la idea de desarrollar la Guerra de Todo el Pueblo? ¿Cuál fue su valoración?

Otra: ¿Cómo se analiza la decisión de Fidel de abrir fuego contra los vuelos rasantes en la mañana del 22 de octubre?

Otra: ¿Creen ustedes que el jefe ruso de una batería de cohetes soviética que derribó el U-2 actuó en solitario, y qué lo motivó a hacerlo?

Rafael Hernández: Perdón, Nancy, algunas de estas preguntas las aclaró el panel. Me preocupa que la lista de preguntas sea indefinida.

Nancy Núñez: Sí, ya esa él aclaró, ahí está.

¿Por qué Fidel consideró inaceptable cambiar los cohetes de Cuba por los de Turquía, y calificó de incorrecta la decisión soviética de retirar los cohetes sin discutir con la parte cubana, no obstante existir acuerdos políticos legales?

Por último: Cuba no aceptó la inspección de las bases de cohetes en territorio nacional como cuestión de principios, a pesar de que los soviéticos aceptaran la inspección estadounidense de sus barcos. ¿Cuál es el análisis del panel?

Rafael Hernández: Gracias. Yo les quisiera pedir que concentraran las preguntas en aquellas cosas que el panel no ha aclarado, para ahorrar tiempo.

Daisy Gómez: Me van a sobrar tres minutos. Buenos días. Yo entrevisté durante ocho horas al general Leonov, que fue traductor de la primera visita de Mikoyan aquí y de la primera visita de Fidel a la URSS, del Che y de Raúl. Eso me llevó a escribir un libro sobre este testimonio. En una de las partes de sus declaraciones él dice que cuando esa visita se desarrollaba, empieza una discusión entre Jrushchov y Fidel en la cual Fidel le dice a Jrushchov: “No, pero nosotros no les pedimos a ustedes que pusieran los cohetes”, y Jrushchov le dice: “Sí, ustedes lo pidieron”, y ahí empiezan a discutir, y él, Leonov, sin querer, porque para un traductor es muy difícil traducir esa discusión, golpea una botella y se caen las copas y se cae lo que había arriba de la mesa, y él pensó que aquello era el gran desastre para él, pero fue al revés, ellos parece que reflexionaron, sobre todo Jrushchov, que le dice a Fidel: “Bueno, aquí es tradición que cuando se rompen las copas es un buen augurio, vamos a tratar otro tema”.

Rafael Hernández: Gracias. Tiempos difíciles, Nikolai Leonov, Ediciones Temas. Está disponible, como libro electrónico. Ahí aparecen todos los detalles de esta anécdota.

Elier Ramírez: El tema de la carta de Fidel es uno de los que se ha manipulado, se ha tergiversado, la famosa carta del 26 de octubre, que ya el compañero [Antolín] lo decía, y de alguna manera se explicaba.

Fidel daba dos variantes, una primera variante, el golpe aéreo, y la segunda, que él dice, “La menos probable que ocurra es esta, pero si ocurre esta,” y entonces es donde él dice cuál era la respuesta que se debía dar.

Nikita Jrushchov de alguna manera tergiversa la carta.

Uno de los motivos que se usan para explicar la decisión soviética de retirar los cohetes sin haber consultado a la dirección cubana era que Fidel había enviado esta carta. Pero resulta que la carta realmente llegó a manos soviéticas cuando ya ellos habían negociado con los estadounidenses a espaldas de la dirección cubana.

Yo creo que es importante porque es uno de los temas que constantemente vemos que se tergiversa, se manipula, sobre el papel de Fidel en este caso. Yo creo que hubo una honestidad y una transparencia gigantescas cuando se desclasificaron todas esas cartas. Él mismo orientó que se publicaran en la prensa cubana cuando aquella Conferencia, y están públicas para que todos puedan leerlas.

Lo otro que quiero decir es saludar este panel con tantas intervenciones brillantes, tanto en Cuba como en Estados Unidos, creo que el 60 aniversario no podía pasar por alto; y decir que efectivamente, como ha hecho Rafael, que hay muchas aristas de este tema todavía ignoradas. Algunos consideran que de la Crisis de Octubre está todo planteado, y efectivamente quedan muchas aristas todavía que investigar. De hecho, hay documentos por desclasificar, e ncluso documentos que ya están desclasificados, y que lamentablemente muchos consideran que son secretos porque no han tenido difusión.

Hemos hablado con Tomás muchas veces de la intervención de Fidel en el Comité Central en el año 1968, que son varias sesiones, y está desclasificada. Se desclasificó y se usó en los eventos que se hicieron por el 30 y el 40 aniversarios de la Crisis de Octubre. Sin embargo, muchos consideran que es un documento secreto, aunque se le dio a la delegación norteamericana y a la soviética. Y lamentablemente, no ha tenido la difusión.

Lo digo también porque aquí estamos en la UPEC, donde están los periodistas, y son documentos que ya tenemos a la mano, que haría falta que se conocieran, se divulgaran más. La propia reunión de Carlos Rafael con Nikita Jrushchov, que también uno la lee y es algo extraordinario, impactante; y muchos otros documentos que ya fueron desclasificados con anterioridad, que merecería la pena que se divulgaran, se difundieran más, independientemente de que quedan muchísimas cosas todavía, y aristas por abordar.

Peter Korbluh ha trabajado, por ejemplo, en una arista muy interesante, que también ha tenido muy poca difusión: un mensaje que Kennedy trató de hacerle llegar a Fidel en esos días de gran complejidad a través de los brasileños. No fue un mensaje presentado como si fuera escrito por Kennedy, sino como si fuera de los brasileños, pero realmente lo había elaborado el propio Kennedy. Son documentos, y muchísimos otros, que se pudieran divulgar y abordar.

Rafael Hernández: Gracias, Elier. Se nos está acabando el tiempo. Así que después del siguiente compañero, le voy a dar la palabra al panel.

Tony López: Yo pienso que la Crisis de Octubre nos dio la posibilidad de que nuestro Comandante en Jefe pusiera muy clara la posición de soberanía e independencia de Cuba frente a la posición soviética, que obvió enviar o llamar a Cuba para que estuviera presente en las conversaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, creo que esa es una enseñanza muy importante y que tenemos que mantener.

El otro tema que quería plantear es que hoy, porque todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, son comunicadores, y hoy aun lo que Fabián Escalante y otros compañeros han venido diciendo, estamos asistiendo en estos momentos a un plan de la CIA contra Cuba. Todo esto que ha estado pasando en los últimos días en este país no es más que algo orientado, aunque no se quiera creer, y fue desde hace mucho tiempo. Porque la CIA contra Cuba comenzó el 3 de noviembre de 1958, cuando se convocó a las elecciones por la dictadura de Batista, y Tony de Varona, el primer ministro de Carlos Prío, vino a Cuba y vino a Camagüey, porque es camagüeyano igual que yo, el muy sinvergüenza, vino a organizar, para evitar que las columnas rebeldes y que Fidel Castro vinieran hacia La Habana. Eso era un plan desde esa época, y Fabián seguramente lo sabe.

Rafael Hernández: Tony, la historia de Cuba dura siglos, si nos detenemos en todos los eventos de la historia de Cuba nunca terminamos con la Crisis. Por favor.

Tony López: Hay que rendir un homenaje a cubanos y rusos que cayeron y fueron asesinados. Yo lo conozco muy bien, porque en esa época, de 1963 a 1965 fui jefe del buró de la contrainteligencia en el Ejército Central. Y a mí ahí me mataron a tres soviéticos y a dos cubanos, en Las Palmas de Campito, y eso hay que decirlo, porque eso muchas personas no lo conocen. Muchas gracias.

Rafael Hernández: Gracias, Tony. Ahora yo le devuelvo la palabra al panel, porque aunque ustedes no lo crean, esto tiene una hora en que se acaba, y la hora en que se acaba son las 12:00pm, según se puso en el anuncio. Así que buscándome el odio de todos los que quieren hablar y contar anécdotas personales superinteresantes y fascinantes, yo le voy a dar la palabra al panel para que responda el millón de preguntas que le hemos puesto delante. Adelante, Fabián.

Fabián Escalante: Bueno, es imposible responder las preguntas que se han realizado. ¿Qué queda para mí claro de todas estas, que tienen una importancia vital?

Primero, que Cuba no fue quien propuso traer los cohetes aquí. A nosotros nos vinieron a proponer los misiles, y nos los vinieron a proponer, como yo explico, en dos alternativas, una solidaria y otra por interés.

Como explicaba Tomás, en ese momento Estados Unidos triplicaba el potencial nuclear de la Unión Soviética en todos los órdenes. La Unión Soviética de alguna manera quiso utilizarnos, esa es la primera conclusión que yo he sacado, por distintas razones. Ya el compañero [Juan] explicó la situación que había en la URSS, la situación de Nikita Jrushchov, las contradicciones con los elementos más conservadores del PCUS, que fueron los que acabaron finalmente con la Unión Soviética. El trasiego de los misiles fue a propuesta de ellos, y aceptado por Cuba a partir de lo que Fidel dijo, no para defendernos, sino en solidaridad para estabilizar el poderío entre el campo socialista y el campo capitalista, esa es una cosa que me queda clara.

La segunda es todo lo que explicó el camarada sobre la situación en la Unión Soviética en ese momento, es decir, las contradicciones en el Buró. Ahora me explico por qué Jrushchov se asusta con la carta que le llega de Fidel. Un Jrushchov que está en minoría en el Buró Político, que ha tomado decisiones inconsultas con el Buró Político, y el Buró Político va a terminar por destituirlo, como él explicó. Y una de las causas fue por esta precisamente. O sea, que Jrushchov se atemoriza ante la situación creada, ante la carta traducida que le mandan de Fidel Castro, y a partir de eso se inician las negociaciones en Nueva York con la ausencia de Cuba.

Cuba, por supuesto, reacciona: “Bueno, ustedes podrán llegar a los acuerdos que quieran, pero aquí no pueden inspeccionar nada, tú sacas tus cohetes y yo me quedo con los míos, y yo voy a seguir con mis posiciones de defensa de la soberanía nacional”, que fue la posición de Fidel Castro y de Cuba.

Hay algo muy importante que el compañero destacó: lo que sentía el pueblo cubano en ese momento, los jóvenes cubanos. Yo tenía veintiún años. Estábamos dispuestos a cualquier cosa, no por una convicción ideológica, en lo absoluto, no la teníamos, sino por una convicción patriótica, creada por los mambises cubanos, heredada de nuestros ancestros. Nosotros nos íbamos a defender de cualquier manera, con el arma nuclear y sin el arma nuclear. Son las tres cositas que quería responder.

Rafael Hernández: Muchas gracias, Fabián. Adelante, Juan.

Juan Sánchez: Las preguntas son tantas que ni diciendo una palabra por pregunta se pueden responder todas. Ahora, yo quiero centrar la atención en dos o tres elementos.

Primero, yo pienso que Cuba no tenía otra alternativa que aceptar la propuesta que nos estaban haciendo nuestros aliados, por varias razones. La primera de ellas era que teníamos que defendernos de un enemigo que nos iba a atacar. El peligro era inminente, y no teníamos con qué defendernos, y no le podíamos exigir a los aliados que nos dieran lo que nosotros quisiéramos. Les pedimos armas para defendernos y ellos nos ofrecieron esas. No teníamos alternativa.

Es importante, porque a mí en el aula como profesor se me han presentado alumnos que me han dicho que aquello fue una irresponsabilidad de Cuba, que había sido una inmadurez. Éramos bien jóvenes, puede que haya algo de inmadurez, pero lo que sí es objetivo es que no teníamos alternativa: o nos comía el león o aceptábamos las armas.

Ya se aclaró que Fidel no propuso en ningún momento que diéramos el primer golpe.

Las consecuencias de eliminar a Cuba son palpables. Ahí seguimos teniendo [la base naval de] Guantánamo, el bloqueo, todo lo que nos afectaba de manera más directa se ha mantenido a lo largo de estos 60 años. Si hubiéramos formado parte de las negociaciones hubiesen tenido que considerarse.

¿Qué terminó la Crisis? He oído algunas fechas por ahí, pero en realidad la Crisis se termina el 7 de enero de 1963. Ese día se desmantelaron los cohetes en Turquía. Mientras eso no se logró la Crisis no había cerrado.

Quiero referirme, ya para concluir, porque los minutos son bien corticos, a las consecuencias. Voy a contar una anécdota que creo que no la he dicho en público nunca.

A mí me tocó el honor de ser uno de los traductores que tuvo Ernesto Che Guevara en el año 1965 en su última visita a Moscú. Recuerdo siempre una conversación con el representante de Corea, el segundo de Kim Il-sung. En aquella conversación, el coreano le dijo al Che: “La Crisis de los Cohetes en Cuba nos enseña que la única forma que tenemos países como los nuestros de ser verdaderamente independientes y soberanos es teniendo nuestra propia arma nuclear.” Ahí la tienen. Desde entonces están los coreanos trabajando su arsenal nuclear. Esa es una consecuencia directa de la Crisis de Octubre de 1962. Muchos otros países se han decidido a tener sus propias armas nucleares partiendo de la experiencia que tuvo Cuba en el año 1962 como país desnuclearizado.

Por último, estamos viviendo yo diría que un momento peor que en octubre de 1962. No sé por qué la humanidad vive tan tranquila y por qué en aquel entonces estábamos todos tan nerviosos. En octubre de 1962 estábamos al borde de una hecatombe nuclear, pero todo era de palabras. Entonces se negociaba, a varios niveles; hoy, no se negocia. La cuestión no es de palabras. Y cada día la tendencia a que haya un desenlace nuclear aumenta. He terminado.

Rafael Hernández: Muchas gracias, Juan. Adelante, Tomás.

Tomás Diez: Como han dicho los demás compañeros, es imposible responder a todas las preguntas. La relación de preguntas que hizo Rafael, necesitáramos por lo menos tres o cuatro paneles más como este para responderla. Pero me voy a referir a algunas que se han mencionado.

¿Por qué nos oponemos al nombre “la Crisis Cubana de los Misiles? Compañeros, en Cuba no hubo una crisis por los misiles, en Cuba no había una crisis ni política, ni de nada. Nosotros apoyábamos la llegada de esas armas al país. A los cubanos, tener esas armas para defendernos, nos daba seguridad. Yo tenía dieciséis años y estaba movilizado en las fuerzas armadas, y ver a los soviéticos aquí me daba fortaleza, había una simpatía. Por lo tanto, para nosotros ese término no existe, pues en Cuba no hubo una crisis por esas armas. En mi libro, pongo “Crisis” de los Misiles entre comillas. Los misiles no provocaron la Crisis, lo que estaba provocando la Crisis era la política agresiva de Estados Unidos contra nuestro país.

Oí mencionar a Rafael el 15 de noviembre como fin de la Crisis. Ni siquiera la movilización general duró hasta el 14 de noviembre. Las fuerzas de Estados Unidos que bloqueaban a Cuba estuvieron ahí en completa disposición combativa hasta el 20 de noviembre. Después de los acuerdos del 28 entre Jrushchov y Kennedy, la gente en el mundo respitó tranquila. Pero para Cuba fue el momento de más peligro. Los vuelos rasantes aumentaron extraordinariamente, estos se habían detenido por la visita de U-Thant a Cuba el 30-31 de octubre. Pero después aumentaron. Hay una carta del 15 de noviembre de Fidel a las Naciones Unidas, diciendo que se va a disparar por todos los medios a nuestro alcance. Y él se traslada para la base aérea de San Antonio de los Baños, para esperar el vuelo rasante al lado de una batería antiaérea. Se le iba a disparar. Es la foto en que sale Fidel en San Antonio de los Baños.

Los norteamericanos aumentaron las exigencias a los soviéticos, ahora con los IL-28, que eran unos bombarderos de alcance medio, de propiedad soviética. No se termina el bloque aéreo-naval hasta que Fidel el 19 de noviembre redacta una carta al Secretario General de Naciones Unidas donde dice: “Estos medios son soviéticos, si ellos los quieren retirar, que los retiren.” Y ahí los soviéticos los retiraron, y al otro día se decretó la desmovilización del bloqueo. Cuba desmovilizó las tropas el 22 de noviembre, es decir, exactamente a un mes de haberse dado la alarma de combate.

La movilización más grande en la historia militar cubana fue la de la Crisis de Octubre. Inicialmente, movilizamos 269 mil combatientes de las fuerzas armadas, desde el día 23, listos para combatir. Días después se armaron cientos de batallones de la Defensa Popular, con un total de alrededor de ciento cincuenta mil milicianos. Además, se crearon las brigadas especiales contra incendios, sanitarias, etcétera. Es decir, que llegamos a tener más o menos movilizados medio millón de combatientes, en una población que no rebasaba 7 u 8 millones de habitantes. Esa es una cuestión que quería destacar.

Se comenzó a disparar a los aviones que volaban a baja altura el 27 de octubre, no el 22. Fidel lo había anunciado en una carta a U-Thant.

En una entrevista dije: “El 4 de octubre de 1964 a Jrushchov el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética le da un golpe de estado.” Porque lo destituye. Y una de las causas principales que se utilizan fue la jugada que hizo Jruschov con el despliegue de armamento nuclear en Cuba, que provocó a la Crisis de Octubre.

El 7 de noviembre es importante, porque se da por concluida el proceso negociador de la crisis en el seno de Naciones Unidas, mediante dos misivas una, conjunta soviética-estadounidense, y otra de Cuba. En la carta cubana se expresa y denuncia que los elementos que llevaron a la Crisis de Octubre no se habían resuelto.

Las experiencias de la Crisis de Octubre están presentes en la doctrina militar de “la Guerra de Todo el Pueblo”. Fidel planteó en un discurso en el acto de ascenso masivo de oficiales en La Cabaña, en diciembre de 1962, documento que aun esta secreto, que lo que nos demostró la Crisis de Octubrefue que lo primero que se tiene que hacer para defender la Revolución es estar dispuestos los cubanos a defenderla, y después pedimos la ayuda solidaria. Los cohetes llevaron a algunos compañeros a pensar: “Bueno, si nos invaden tenemos a los soviéticos.” No. Los primeros que tienen que estar dispuestos a defenderse son los cubanos. Eso formó parte de la doctrina militar cubana hasta hoy, y es parte de la Guerra de Todo el Pueblo.

Rafael Hernández: Le pregunto a Larralde si tiene algún comentario que hacer antes de que demos por concluido el panel.

Oscar Larralde: Significar lo relacionado con los Cinco Puntos. Fueron los Cinco Puntos de la Dignidad: cese del bloqueo económico, cese de la actividad subversiva, cese de ataques piratas, cese de las violaciones aéreas y navales, y la retirada de la base naval de Guantánamo. Esos Cinco Puntos de la Dignidadhay que darles más divulgación. Los tengo en mis manos en una revista Verde Olivo, donde establece cómo debe ser la preparación de los jefes y oficiales, y donde hay un artículo del compañero Tomás, que concluye diciendo: “La lección principal es la concepción de Fidel de que la seguridad del país depende en primera instancia del valor, la decisión y la voluntad del pueblo cubano unido para su defensa, y que la solidaridad mundial puede desempeñar también un significativo papel en la medida en que la nación sea capaz de resistir la agresión imperialista.” Todo eso tiene vigencia actual, es mi consideración. Muchas gracias.

Rafael Hernández: Antes de concluir quisiera solamente mencionar un par de puntos que han surgido en el debate, y entre las preguntas.

Lo primero es el de lo documentos desclasificados. Sigue habiendo documentos, no testimonios recogidos 40 o 30 años después, entrevistas años después, sino documentos del momento, que formaron parte del contexto de la Crisis, que no han podido identificarse, o que no se han revelado.

¿Alguien puede pensar que el Che Guevara, que en medio de las montañas de Bolivia llevaba un diario y escribía todos los días reflexiones sobre lo que estaba pasando, no hizo reflexiones sobre la Crisis de Octubre no publicadas?, Se acaba de publicar hace muy poco tiempo una larguísima carta del Che a Fidel sobre la cuestión de la dirección de la economía y del gobierno que no conocíamos, y que cambia completamente la visión que todos podemos tener acerca del año 1964 y 1965, de lo que estaba pasando y de la conciencia dentro del gobierno al respecto.

¿No existen reflexiones del Che que no conozcamos, y de otros miembros del gobierno de aquel momento, sobre lo que pasó, reflexiones políticas, no solo militares, sino políticas que no conozcamos, que están en alguna parte? La historia no se puede escribir con testimonios ni con la memoria de nadie, porque la memoria nos traiciona, la memoria distorsiona las cosas; no es que digamos mentiras, no es que queramos ocultar cosas, es que la memoria es la memoria, y se pierde. Sin documentos, contando sólo con los testimonios, las referencias y los discursos públicos, no se puede escribir la historia.

Efectivamente, la Unión Soviética le viró la espalda a Cuba en el momento de la negociación con Estados Unidos. Ahora bien, ¿se interrumpió el abastecimiento militar de la Unión Soviética a Cuba en los años 60? ¿Hubiéramos podido sobrevivir sin la continuación del abastecimiento militar de la Unión Soviética a Cuba en los años 60?

Por otra parte, ¿contaba Cuba con el apoyo de la URSS, si Estados Unidos lanzaba un ataque contra Cuba después de 1962? ¿Sabía el liderazgo cubano que podía contar con la URSS si se producía un ataque, ataque de verdad, de los Estados Unidos contra Cuba? Raúl Castro lo ha dicho públicamente en entrevistas.

Desde entonces, estábamos con los americanos enfrente y con las armas soviéticas, pero no con la sombrilla de que podían intervenir, ni de que iban a volver a enfrentarse a los Estados Unidos, hasta ahí sabemos.

¿Qué más no sabemos de las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética en materia de seguridad? ¿En materia de política? ¿Cuántos archivos soviéticos de la época, de entonces, no han sido estudiados y analizados? Algunos se abrieron y se volvieron a cerrar. Sin archivos, sin acceso a los archivos, ni a los archivos soviéticos, ni a los archivos nuestros, tampoco se puede escribir esa historia. La intervención de Juan en este panel revela la punta del iceberg de esa historia.

¿Veinte años después de aquellos cohetes, Estados Unidos, que estaba absolutamente traumatizado por los cohetes en Cuba, veinte años después de 1962 estaba menos expuesto a un ataque nuclear directo de la Unión Soviética?, Veinte años después, la Unión Soviética tenía la marina más grande del mundo, con portadores nucleares, y con submarinos en aguas internacionales, en el Pacífico y el Atlántico, apuntando a los Estados Unidos. Ellos podían destruir a los Estados Unidos más de una sola vez de lo que pudieron nunca hacerlo potencialmente los cohetes en Cuba.

El fin de la Crisis no convirtió al mundo en un lugar más seguro, no solamente para nosotros, tampoco para ellos.

Por último, me hubiera gustado leer unas lecciones de la Crisis de Octubre que escribí en el año 1992 después de saber algo de esta historia. Hasta entonces, todo lo que escribí eran boberías, porque se basaban en lo que se decía públicamente sobre la Crisis. Gracias a esas boberías me invitaron a la Conferencia de Moscú, y ahí empecé a descubrir la verdad de muchas de las cosas que aceptábamos como correctas, porque se estaban diciendo públicamente, y que no eran exactamente así.

Entre esas lecciones está una: no hay que confiar en las grandes potencias, en ninguna gran potencia. Nunca, nunca, nunca. Esa también fue parte de las lecciones de Fidel Castro.

Muchas gracias a todos.

(Tomado de la revista Temas)