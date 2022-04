Buen Abad y la prensa cubana: Conversaciones desde Villa Clara

“Creo que la prensa y el periodismo deben refundarse en clave de emancipación. Hace falta impulsar una corriente del periodismo que sea capaz de relanzar la búsqueda de la verdad. En un mundo infectado por falacias informativas, esa búsqueda es una condición ética. Se trata de exigir, comentar, para que toda la información que produzca Cuba en clave de combate, sea replicada por todos lados”.

En cada conversación y desde cualquier escenario, el Doctor Fernando Buen Abad interpela al mundo, llama a poner en crisis los modelos comunicacionales de los movimientos progresistas y habla sobre la urgencia de construir un mapa de las subjetividades que delinee, con sus pliegues y lisuras, la historia de las batallas comunicacionales en América Latina.

Sentado frente a más de una veintena de representantes de medios de prensa en la provincia de Villa Clara, el domingo y lunes, 3 y 4 de abril, respectivamente, habló sobre la urgencia de revolucionar al periodismo a través de una semiótica emancipadora capaz de desarticular “el plan de desorganización narrativa” que se construye y practica “contra nuestros pueblos”.

La desarticulación de la cual habló durante su estancia en Santa Clara, expone las debilidades del campo semiótico regional a partir de un despliegue del individualismo. El plan-dijo- es que cada quien “empiece a contar su historia y cada quien sea protagonista y héroe de su propia historia mental”.

Para Buen Abad esa desunión en el relato de la izquierda regional configura otro de los peligros que potencian a la Organización de Tratados del Atlántico Norte (OTAN) en su objetivo para “convencerte de que eres un librepensador y que fabricas tu propia cárcel ideológica”.

A esos riesgos que conforman el “horóscopo de las canalladas” se enfrenta hoy América Latina y “particularmente se enfrenta Cuba”, sin un instrumento semiótico propio para la exposición de sus realidades como contraparte a un proceso de “desmoralización inducida” que se refuerza cada vez más.

“El campo de batalla de la construcción de sentidos, el eje, el cable de alta tensión donde todo tiene un significado, está en zona de descuido”. Hace falta “poner en crisis el asunto”, pues “si hoy se discute el problema comunicacional de la guerra asimétrica, híbrida e irrestricta, no es porque tengamos algo resuelto en clave emancipatoria y en clave revolucionaria. Cuando suponemos que está resuelto, corremos el mayor riesgo”.

De ahí, la prioridad de construir una herramienta de investigación “pero sobre todo de acción semiótica, de recuperación del sentido” con el propósito de proponerlo en “clave victoriosa para la Revolución”.

“¿Necesitamos confiar en terceros para hacer lo que tenemos que hacer?”, preguntó Buen Abad para explicar que hoy “la izquierda vive en una confusión terrible” y adujo que “para triunfar con una revolución de los pueblos” es necesario construir la agenda de emancipación desde los propios pueblos en lucha.

“Creo que hay que hacer un congreso, uno y mil, con intelectuales y expertos, y con quien sea, pero no una reunión deliberativa para ver qué piensan. La agenda nos toca construirla a nosotros para luego decir: ´Ayúdennos a razonarla´”.

Para decirlo con Buen Abad, no basta solo con el desarrollo de un supuesto pensamiento crítico. La condición metodológica que aun está por construir debe ser capaz de “encender los motores revolucionarios” de ese pensamiento que “nos permita estudiar los fenómenos de la comunicación a los cuales nos enfrentamos y, a la vez, responder en tiempo real”.

Tras esas intenciones es fundamental pensar una nueva bibliografía que, en el caso de Cuba, cuente con las contribuciones teóricas de algunos paradigmas del pensamiento como Fidel Castro, Isabel Monal y Fernando Martínez Heredia.

Lo que no debe pasar-zanjó en más de una ocasión Buen Abad- es que, en “este país que ha dicho históricamente ´Patria es humanidad´, vengan a decir “Patria o Vida”, cuando sabemos todos que aquí la palabra patria significa vida principalmente; no puede ser que ese operativo semiótico se haya venido a plantear aquí entonces no admitamos esto, pongámonos en campaña para consolidar una movida internacionalista”.