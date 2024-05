A debate el experimento de la prensa y nueva vía de acceso a la UPEC

A partir de este viernes 3 de mayo, no se recibirán en la casa central de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) ni en sus instancias provinciales, los expedientes para el ingreso a la organización, así trascendió esta mañana, en una reunión de la presidencia gremial al informar que dicho proceso se realizará digitalmente a través del Mapa de la Comunicación.

Con la presencia de Liuba Moreno Álvarez, funcionaria del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, miembros de la presidencia nacional de la UPEC y de su Comité Nacional y a través del sistema de videoconferencias, Mariano Ochoa Poveda, informático de la UPEC, explicó, a los afiliados presentes, detalles técnicos del procedimiento al interior del mapa, como herramienta informática para gestionar datos y analizar variables de los integrantes de la organización.

El inicio de la solicitud de inscripción en línea desde este 13 de mayo, constituye –de acuerdo con Ochoa Poveda- una acción para garantizar la calidad del dato, trazabilidad del proceso, consulta y notificación en tiempo real al aspirante y a los directivos de la organización, amparados por el cumplimiento de los procederes internos de seguridad informática y la Ley de Protección de Datos vigente en el país.

El experimento de la prensa cubana

El desarrollo actual del experimento para la transformación editorial, económica y tecnológica del sistema de prensa pública en Cuba fue uno de los puntos centrales de la reunión nutrida con comentarios sobre las estrategias de trabajo de los medios más avanzados en esa experiencia.

De acuerdo con Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC, quien leyó un informe de sistematización de la puesta en marcha del experimento, Ideas Multimedios, Juventud Rebelde, la Agencia Cubana de Noticias, Escambray, Girón y Cubavisión Internacional, aplican más integralmente la experiencia incluyendo las nuevas formas de estimulación salarial aprobadas.

Sin embargo, según el informe, el proceso ha sido muy dilatado por la falta de experiencia de los directivos de los medios y de las instituciones nacionales y territoriales, la escasa coordinación alcanzada entre todos los responsables involucrados a todos los niveles y la complejidad y lentitud de los trámites legales-burocráticos necesarios.

Juan Carlos Castellón, director de Escambray, en Sancti Spíritus y Edilberto Carmona, subdirector de Desarrollo y Soporte a los Medios de Ideas Multimedios, precisaron algunas de las acciones que impulsan el experimento en sus plataformas, con el desarrollo de podcasts, audiovisuales y el uso de la inteligencia artificial, con lo cual se concretan aumentos considerables de los ingresos del medio y su autosustentabilidad.

Para Ronquillo Bello, el propósito central del experimento es incrementar el grado de autonomía de los medios en los planos editorial, financiero y tecnológico.

Se trata -apuntó- de construir una visión de laboratorios permanentes de innovación, de búsqueda de caminos y soluciones sostenibles.

Por su parte, Jorge Legañoa Alonso, vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social, dijo que el experimento no puede estar enfocado solo en la gestión de la economía, lo cual -precisó- no contribuiría a la comunicación pública que se hace en el país.

“No podemos perder de vista -enfatizó- que lo fundamental es transformar el periodismo, la comunicación y que las redacciones sean realmente multimediales. La transformación es completa o no es transformación, si no hay innovación en lo que estamos haciendo no habrá resultados”.

La presentación de los últimos puntos del encuentro estuvo a cargo de Francisco Rodríguez Cruz, vicepresidente de la UPEC, quien informó a los afiliados, en primer lugar, sobre la necesidad de organizar rigurosamente los datos personales de los jubilados del sector de la prensa, para conformar una propuesta integral al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el propósito de aumentar sus pensiones y por tanto, mejorar su calidad de vida.

Por último, Rodríguez Cruz detalló los pasos para la constitución del Círculo de Corresponsales de Guerra de la UPEC, una iniciativa que funcionó activamente desde finales de los años 90 hasta el primer lustro del presente siglo.

En este sentido, el vicepresidente explicó que se considera corresponsal de guerra a todo periodista de medios cubanos que haya cumplido misiones permanentes de cobertura a acciones de guerra en terceros países o laborado sobre el terreno de operaciones en medios orientados a las tropas cubanas participantes en un conflicto bélico.