La economía de Venezuela hoy: entre la pandemia y el bloqueo de EE.UU. (II)

En relación a la política social para tratar de compensar los efectos de la crisis en los trabajadores, el gobierno ha decretado más de 50 aumentos salariales sistemáticamente desde 1999, los que –hasta cierto punto- logró una compensación frente al aumento de los precios. No obstante, dado el nivel de inflación existente, fue imposible evitar una disminución del salario real. Al respecto debe añadirse que esa compensación llega a un estimado del 56.1% de los trabajadores, ya que el 43.9% restante se clasifica como ocupados en empleos informales. Un nuevo aumento salarial del 300% se anunció el 1º de mayo del 2021.

Por otro lado, desde el punto de vista social el gobierno venezolano ha continuado realizando un gran esfuerzo por sostener las diferentes misiones, destinando aproximadamente el 46% del presupuesto a esos fines. Una información de enero de 2021 destacaba que en cuatro años y medio se habían invertido 13 mil millones de dólares en transferencias directas a la población.[1]

En cuanto a la distribución de los productos de primera necesidad se han establecido diversos mecanismos de racionamiento a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) creados en marzo del 2016. No obstante, hasta el momento no se ha logrado un incremento de la oferta que permita alcanzar los objetivos previstos[2], aunque –ciertamente- la distribución de productos mediante los CLAP ha impactado en la disminución de la especulación impulsada por la oposición a través del comercio minorista.

En paralelo a esto, se ha fortalecido el sistema del Carnet de la Patria, mecanismo de inscripción gratuita y voluntaria a través del que se realiza un pequeño censo para conocer la situación socioeconómica del solicitante y de ahí saber a cuáles elementos de ayuda necesita acceder. Actualmente este mecanismo ha ampliado su utilización y sirve también para acceder a un grupo de bonos[3] entregados por el gobierno por diversos motivos, incrementándose así el poder de compra con el que cuentan las familias con carnet y los bienes y servicios a los que acceden de manera directa.

No obstante, tomando en cuenta la emergencia motivada por la COVID-19, se han incrementado las tensiones en la distribución de productos a la población, por lo que en mayo de 2020 el gobierno restableció el control de precios de 24 productos esenciales. No obstante, algunos estimados destacan que alrededor del 32% de la población requiere medidas de asistencia alimentaria.

Un grupo significativo de indicadores sociales han mantenido los favorables niveles alcanzados hasta el presente. Sin embargo, existen diferentes cálculos de indicadores como la pobreza. La cifra oficial de pobreza a inicios de este año se reportó como del 17% y la pobreza extrema de un 4%, de la población, aunque otros cálculos estiman una cifra superior. No obstante, estas cifras siguen siendo inferiores a las que encontró el gobierno de Chávez en 1999 que eran de un 48,5% de pobreza y del 19,3% en pobreza extrema.

La tasa oficial de desempleo se situó a inicios de año en 8.8%.[4]

Otros indicadores sociales que reflejan un deterioro son el Índice de Homicidios por 100 000 habitantes, que en 2017 se llegó a una tasa de 89,0. No obstante hubo una reducción en el 2019, cuando se estimó una cifra de 56,8 según un estudio de Naciones Unidas, aunque cifras oficiales la ubican en 36,3[5]

Igualmente, el Índice de Percepción de la Corrupción –calculado por la ONG Transparency International- ubica a Venezuela en 2020 en el lugar 15º entre los países más corruptos del mundo y aunque este cálculo sufre de una importante manipulación política, el problema realmente existe y ha sido atendido prioritariamente por el gobierno de Maduro.[6]

Desde el punto de vista político en 2018 se logró la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 20 de mayo, que contó con la participación del 46,01% de los electores y donde obtuvo el 67,7% de los votos.[7] Este resultado fue impugnado por los opositores.

En ese contexto y luego del fracaso de la actividad contrarrevolucionaria de buena parte de la oposición, en el mes de mayo del 2019, se inició un proceso negociador con la oposición –apoyado por el gobierno de Noruega- al que llegó Nicolás Maduro y su equipo sin ceder en sus principios y con la firme voluntad de alcanzar la paz para avanzar en el desarrollo del país. No obstante, este proceso abortó en septiembre del 2019 debido a las posiciones asumidas por parte de los partidos y grupos opositores.

Por otra parte, en el mes de enero del 2020 se produjo un nuevo escándalo político al producirse una escisión de la Asamblea Nacional y resultar electos para el cargo de presidente en un nuevo período de mandatos, Juan Guaidó por un lado y otro miembro de la oposición –Luis Parra- por otro, suscitándose acusaciones mutuas de fraude, en una asamblea donde predominaba la oposición, pero que desde entonces se mostró dividida, lo cual creó otra situación insólita en el país.

También durante el primer semestre del 2020 el gobierno informó que había sostenido un total de 19 reuniones con grupos de la oposición. Por su parte, la fracción de esa oposición que lidera Juan Guaidó expresó que se negaba a retomar el diálogo y se mantuvo impugnando las elecciones legislativas que se convocaron para el 6 de diciembre del 2020.[8]

Las elecciones legislativas que tuvieron lugar finalmente en diciembre pasado, trataron de ser saboteadas por una parte de la oposición. En las mismas se obtuvo un 31% de participación del electorado y el chavismo ganó las mismas con un 68,4% de los votos emitidos. De este modo, las fuerzas revolucionarias alcanzaron una victoria importante y perdió sustentación la presidencia de Guaidó, el que ha pretendido infructuosamente mantener funcionando la asamblea nacional anterior,[9] procedimiento que ya fue declarado ilegal por los tribunales venezolanos.

Toda esta maniobra sigue contando con el apoyo de EE.UU. y un grupo de países –encabezado por el llamado Grupo de Lima-[10] en su afán de lograr la destrucción del gobierno bolivariano.

En medio de la confrontación con el gobierno norteamericano, cabe resaltar la aprobación en octubre de 2020 de una “Ley Antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos”. Esta ley “…garantizará la protección de los activos internos y externos del país, el desarrollo de alianzas o asociaciones con sectores productivos y empresas, dentro y fuera del territorio nacional, el fortalecimiento de sectores económicos o negocios en áreas estratégicas y la atracción de inversiones productivas a gran escala.”[11] De igual modo, en la Ley se establece un mayor margen de maniobra para el gobierno. En ese sentido se “…destacan mayores facultades para la reasignación de recursos a lo interno de la economía, para la reestructuración de las empresas del Estado y de empresas con capital mixto, y se plantean diversos mecanismos para estimular la inversión privada incluyendo mecanismos excepcionales de contratación, cláusulas de protección de la inversión y de resolución de controversias, y la creación de un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto destinado a proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el Poder Público venezolano.”[12]

Un nuevo proceso político de negociaciones entre Maduro y la oposición, debe iniciarse el 16 de agosto del 2021, con el apoyo de Noruega. No obstante, si bien el gobierno ha planteado las condiciones, para el proceso negociador y aunque hay algunas señales de flexibilización de las sanciones económicas de EE.UU, UE y Canadá contra Venezuela, no puede asegurarse que las negociaciones lleguen a desarrollarse exitosamente.[13]

Por último, las perspectivas económicas para el 2021 muestran una situación con algunos crecimientos positivos, una disminución de la inflación y una mayor producción petrolera, a lo que se añade el criterio –del EIU- de que Maduro permanecerá en el poder hasta el 2024.[14]

En síntesis, los problemas que enfrentó el gobierno de Nicolás Maduro desde el punto de vista económico desde el 2019 fueron favorecidos para su solución por una mejoría de la gobernabilidad en el contexto relativamente más favorable que emergió luego de la victoria electoral de mayo del 2018. En tal sentido, un grupo de medidas adoptadas en agosto de 2018 resultaron en una mayor flexibilidad financiera y acabaron siendo potencialmente positivas para una posible solución de los graves problemas económicos del país, entre las que se destacan la unificación y devaluación de la tasa de cambio del BF y emisión del BS;[15] el aumento de precio de la gasolina y el permiso para la circulación de moneda libremente convertible, constituyendo así un régimen de dolarización parcial como forma de enfrentar la devaluación acelerada del BS.

Desde el punto de vista político, a pesar de los intentos de provocar un cambio de régimen por medios violentos, el gobierno chavista ha mostrado una posición flexible e inteligente, logrando la división de la oposición, la descalificación de Juan Guaidó y el fortalecimiento de su capacidad de maniobra, al ganar las elecciones parlamentarias de diciembre último. A esto se añade un trabajo que muestra resultados positivos para enfrentar la COVID-19, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también por las medidas económicas adoptadas para lidiar con su impacto.

No obstante, hoy en Venezuela se mantiene sin cambios apreciables la agresión abierta por el gobierno de Estados Unidos contra todo aquel país que defienda su independencia y se niegue a seguir los dictados de Washington. Bajo el pretexto del apoyo al gobierno legítimo de Venezuela, esta agresión se ha extendido contra Cuba –con el reforzamiento del bloqueo y la satanización del socialismo como sistema- También se ha incrementado la presión y los ataques contra Nicaragua.

El peso de las agresiones externas contra Venezuela no puede minimizarse. Al respecto un informe de Naciones Unidas[16] “…califica como “efecto devastador” el impacto de las sanciones sobre el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo.”

Los efectos de estas agresiones han sido fuertes y golpean duramente al pueblo venezolano, pero no han logrado derrotarlo. La experiencia de Venezuela muestra que la lucha abierta contra el imperialismo en la región solo podrá coronarse con la victoria si se mantiene la unidad y la firme defensa de los principios revolucionarios.

Cierre de información: Agosto 14 del 2021.

VENEZUELA EVOLUCION DE LOS INDICADORES ECONOMICOS FUNDAMENTALES 2019-2021 (%)

2019 (Estimado) 2020 (Pronostico) 2021(Pronostico) PIB -35,0% -25,0 % -10,0 a +2% -AGRICULTURA -18,9 -9,8 -1,3 -INDUSTRIA -22,1 -7,0 -1,3 INFLACION (PROMEDIO ANUAL) 9 586 /19906% 1 460 / 6 500% 1 240 / 6 500 CUENTA CORRIENTE / PIB 8,4% -4,1% -4,1% DEFICIT FISCAL / PIB -10,0 / -28,4 -21,5 -3,9 / -16,9 EXPORTACIONES B&S -21,7 -25,5 -5,2 IMPORTACIONES B&S -19,0 -16,0 3,7 INVERSION EXTRANJERA DIRECTA MMUSD 934 / 1 000 1 000 1 000 TASA DE CAMBIO BS X USD 13 537 330 514 / 1 075 442* 4 682 844 / 22 424 278 DEUDA EXTERNA MMUSD 130 700 / 168 074 129 100 / 170 392 133 400 / 172 902 SERVICIO DE LA DEUDA PAGADO / VENCIDO MMUSD ** 35,0 / 10 820 79,0 / 10 773 93,0 / 7 256 RESERVAS INTERNACIONALES MMUSD ** 7 465 5 780 / 6 364 5 585 / 6 159 PRODUCCION DE PETROLEO B/D 862 000 407 000 1 500 000 (Plan) 560 000 (Estimado)

NOTA: (*) Diciembre 2020 (**) Estimados de diciembre del 2020.

FUENTES: EIU (2020, 2020a y 2021). CEPAL (2020). BCV (2021) BM (2020). IMF (2021). UCAB (2021).

