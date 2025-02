El conflicto con Ucrania y la economía rusa en el 2024. Perspectivas del 2025

I

El 2022 marcó el inicio de una coyuntura difícil para la economía de la Federación de Rusia debido al negativo impacto de la guerra con Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de ese año.[2] En cualquier análisis resulta imprescindible examinar las implicaciones del conflicto, cuyo origen se ubica en las constantes maniobras de la OTAN para acercarse a las fronteras de la antigua URSS con posterioridad a la desaparición de esta en 1991 y el papel desempeñado por Ucrania como partícipe de esa política, especialmente a partir del golpe de estado contra el gobierno legalmente elegido de Víktor Yanukovich en 2014 y la persecución de la población de origen ruso en territorio ucraniano.[3]

Las sanciones económicas contra Rusia han formado parte de la denominada guerra híbrida desplegada por Occidente. En efecto, desde febrero del 2022 se han impuesto a Rusia unas 18 500 penalizaciones, vigentes en estos momentos, que cubren tanto a personas naturales, como personas jurídicas.

Sin embargo, el resultado de esas sanciones –que suponían prácticamente ahogar a la economía rusa a corto plazo- ha cumplido ese objetivo y si bien hoy funcionarios de la Unión Europea calculan que Rusia perdió el 50 por ciento de los ingresos petroleros –por unos 400 000 millones de euros-, el país ha conseguido redirigir su comercio exterior para compensar la pérdida de mercados en el Occidente. A esto habría que añadir que –según un reporte del New York Times- las empresas que abandonaron el país producto de la política de sanciones enfrentaron pérdidas por unos 103 000 millones de dólares hasta el pasado 2023.[4]

Un importante elemento en el reacomodo estratégico del balance geopolítico mundial que se empezó a operar hace casi diez años fue el significativo acercamiento de Rusia y China que se registra desde entonces y que se ha acelerado en la actualidad.[5]

En efecto, el avance en las relaciones bilaterales se ha manifestado en el crecimiento del comercio entre Rusia y China, que alcanzaba ya un volumen de unos 68 016 millones de dólares en el 2014, y que llegó a un record de 245 000 millones en 2024. Este crecimiento implicó –en términos de las exportaciones de Rusia en 2024- 108.5 millones de TM de petróleo vendido a China, convirtiéndose actualmente en el primer suministrador de hidrocarburos del gigante asiático, con una cobertura de un 40 por ciento de su demanda,[6] mientras de Arabia Saudita decrecía un 8.7 por ciento sus ventas al gigante asiático.[7]

Lo anterior demuestra cómo las relaciones de cooperación entre Rusia y China,[8] resultan de una enorme importancia geopolítica en la actualidad y han estado determinadas por la noción –común entre ambos países- que considera a EE.UU. como el enemigo principal a enfrentar, a partir de la política de hostigamiento y agresiones del gobierno norteamericano contra los dos estados. A esto se une una visión compartida sobre la necesaria multipolaridad en el mundo de hoy.

Los resultados de los últimos años evidencian que, ante la política de agresiones contra Rusia, a través de Ucrania, el país se preparó para asegurar sus intereses frente a la amenaza a su seguridad nacional.

La percepción del peligro por Rusia llegó a tal punto, que en febrero de 2022 el gobierno ruso lanzó la Operación Militar Especial –luego de infructuosas gestiones diplomáticas- la que se planteó evitar una derrota estratégica del país al neutralizar la cúpula fascista del gobierno ucraniano. En ese conflicto EE.UU. y la OTAN han brindado todo el apoyo militar posible a Ucrania para derrotar a Rusia, incluyendo –como ya se mencionó- múltiples sanciones contra el gigante euroasiático. [9]

Hasta el 2024 la OTAN se contuvo para no tener una participación directa en los combates del conflicto,[10] aunque EE.UU. y sus aliados han acelerado la entrega de armamentos a Ucrania, especialmente, cohetes de largo alcance que se están empleando para atacar directamente el territorio de Rusia. Por otro lado, la guerra económica y mediática ha ganado un protagonismo central en la confrontación, donde todo indica que la prolongación de la guerra –que se perfila como el eje central de la estrategia occidental- apunta a lograr un desgaste irreversible de Rusia en lo militar, lo económico y lo político. Para apoyar al gobierno ucraniano, Occidente había invertido ya hasta febrero de 2024 cuantiosos recursos.

TABLA Nº 1.- VALOR ESTIMADO DEL APOYO OCCIDENTAL A UCRANIA HASTA FEBRERO DE 2024

(Miles de millones de euros) [11]

Financistas Ayuda financiera Ayuda humanitaria Ayuda militar Total EE.UU. 21.47 2.53 43.08 67.08 Unión Europea 77.14 2.29 27.68 107.11 98.61 4.82 70.76 174.19

Fuente: www.Granma.cu y estimados del autor.

Lo cierto es que los datos publicados probablemente subestiman el costo real del apoyo occidental. Por otro lado, a estas erogaciones habría que sumar nuevos fondos en proceso de implementación en estos momentos, que alcanzarían adicionalmente unos 61 000 millones de dólares en Estados Unidos y 55 000 millones de euros en la Unión Europea. Por otro lado, se creó por la UE, el llamado “Mecanismo para Ucrania” que supone entregar al país -para su reconstrucción de postguerra- unos 50 000 millones de euros entre 2024 y 2027.[12]

Las características del conflicto militar al cierre del 2024 describen una guerra en la que el balance de los combates muestra esencialmente un estancamiento en el año transcurrido. Los hechos relacionados con el conflicto bélico que tuvieron mayor trascendencia el pasado año fueron:[13]

1.- El ejército ucraniano penetró en agosto de 2024 en territorio ruso por la región de Kursk, donde al cierre del año continuaban los combates, pero con un mayor avance de las tropas rusas en todos los escenarios de combate. Esta ofensiva sirvió para levantar la moral de combate en las tropas ucranianas y mandó un mensaje a Occidente para obtener más ayuda. Sin embargo, esta ofensiva no cambió el balance estratégico del conflicto.

2.- Rusia firmó un acuerdo estratégico integral con la República Popular Democrática de Corea a partir del cual combatientes norcoreanos comenzaron a luchar a favor de Rusia en el último trimestre del año en Kursk. También ya se habían reportado compra de armamentos coreanos por parte de Rusia con anterioridad.

3.- En el segundo semestre del 2024 se autorizó el uso de misiles hipersónicos entregados por EE.UU. a Ucrania para atacar territorio ruso con cohetes ATACMS.

4.- Esto llevó a que Rusia desplegara también misiles ORESHNIK igualmente hipersónicos. Todo este despliegue intensificó los ataques de ambas partes.

5.- Finalmente, la elección de Donald Trump, que se ha venido manifestando contrario a continuar comprometiendo a EE.UU. en el conflicto, ha creado preocupación en Ucrania y en Europa. Esta posición ha ido derivando a la búsqueda de un final negociado de la guerra con presiones del presidente norteamericano sobre Rusia para lograr ese objetivo. Al respecto muchos analistas señalan que un acuerdo bajo las actuales condiciones, supondría una cesión del territorio ucraniano reclamado por Rusia, que sigue manteniendo una superioridad estratégica en el conflicto.

Las únicas negociaciones de paz hasta el presente, fracasaron en marzo de 2022 y las condiciones planteadas por Rusia para una posible negociación en junio del 2024 incluyen: “…que Ucrania retire las tropas de los cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN, mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.”[14] Desde luego, Zelensky rechazó esa posición.

También la guerra ha contribuido a elevar a un nivel record, los gastos militares en el mundo ya en el 2023, los que llegaron a 2 billones 443 mil millones de dólares. En el caso de Rusia se estima que el gasto militar el año 2023 ya había alcanzado unos 109 000 millones de dólares, un incremento del 24% sobre el año precedente y un 5.9 por ciento del PIB. En 2024 se pronosticaron gastos por 141 300 millones de dólares, un aumento del 29.7 por ciento, lo que equivale al 8.7 por ciento del PIB,[15] aunque lo ejecutado al parecer fue el 7.1 por ciento.

En el caso de Ucrania, en el 2023 estas erogaciones llegaron a 64 800 millones de dólares, para un aumento del 47.3 por ciento.[16]

II

De acuerdo al peso que han tenido las sanciones económicas contra Rusia, vale la pena detenerse brevemente para examinar cómo ha enfrentado el país esta coyuntura que ya dura más dos años. Las sanciones con mayor impacto implementadas hasta el momento se han concentrado en:

La prohibición de compra del petróleo y el gas ruso. En diciembre de 2022 se añadió un precio tope de 60 USD al barril.[17]

La congelación de reservas internacionales de Rusia –depositadas en bancos occidentales- por unos 300 mil millones de dólares, lo que cubriría aproximadamente el 50 por ciento de las mismas.

La exclusión de bancos rusos del sistema de mensajería financiera SWIFT.

La retirada de más 400 firmas occidentales de Rusia y

El bloqueo a la compra por Rusia de productos de alta tecnología en el mercado internacional

Ante todo, resalta la medida que se vincula con la elevada dependencia del gas ruso que se mantiene en la zona Centro Sur en Europa y que se cifraba –como promedio europeo- en alrededor del 30 a 33 por ciento del consumo total antes de la implementación de las sanciones.

Es así que la decisión de cortar el suministro de gas ruso no ha podido implementarse totalmente a pesar de las presiones de EE.UU., que ha comenzado a apoderarse de ese mercado mediante la venta de gas (GNL) a Europa, a un precio un 40 por ciento superior al que vendía Rusia,[18] lo que brinda ganancias multimillonarias a las corporaciones norteamericanas y coloca a los países europeos en un nivel de dependencia energética de Washington aun peor y más costoso del que tenían del combustible ruso. [19] Otros nuevos suministradores de gas para Europa son hoy Argelia, Qatar, Noruega y Gran Bretaña.

La situación actual de los receptores de gas ruso que se autorizaron en Europa –como excepción a las sanciones- es hoy más complicada debido a la decisión más reciente del gobierno ucraniano de cerrar el tránsito de gas ruso por su territorio. El impacto negativo de esta acción ha llevado ya a un enfrentamiento entre el primer ministro de Eslovaquia y el presidente ucraniano, que –junto a la posición del primer ministro húngaro- amenaza con quebrar la unanimidad del apoyo a Ucrania lograda hasta el presente en Europa. Los países afectados incluyen a Hungría, Rumanía, Polonia, Eslovaquia, Austria, Italia y Moldavia.[20]

Como una primera decisión frente a las sanciones, Rusia implementó una fuerte contramedida, ya que estableció que el pago del suministro del gas –y otros productos posteriormente- para los países calificados como hostiles, tenía que hacerse en rublos,[21] lo que elevó la demanda de esta moneda, incrementando su valor.[22] En efecto, al iniciarse la guerra la moneda rusa se devaluó frente al dólar, con una cotización que llegó a ser superior a 160 rublos por dólar, logrando recuperarse posteriormente. Pero desde el 2023 se registraron nuevamente varias devaluaciones y la cotización del rublo llegó hasta 100 por USD, lo que obligó al Banco Central a elevar la tasa de interés de 8.5 al 16 por ciento al cierre del año para frenar la subida de precios.[23] En ese contexto, la tasa de inflación llegó el 2023 al 6 por ciento, de un 13.8 por ciento en el 2022, pero cerró al 9.5 por ciento al concluir 2024[24], en tanto que la tasa de interés de referencia llegaba a alrededor del 21 por ciento al finalizar este año. Esta negativa dinámica ha creado una situación compleja para la economía rusa debido a que un rublo más debilitado lleva a una mayor inflación, a lo que se une una crisis de mano de obra forzada por la movilización militar, que eleva los salarios y a esto se añade un creciente déficit fiscal.

Por otra parte, en el ámbito de la energía las sanciones abarcaron también el corte de los suministros a Europa de petróleo ruso, que alcanzaba 2.3 millones de barriles diarios. Luego de intensos debates, se acordó que este corte no afectaría a países que no pueden recibir el combustible por mar, los que continuarían recibiéndolo a través del oleoducto Druzhba.[25] A través de los gasoductos un grupo de países, que incluye a Austria, Bosnia Herzegovina, Hungría, Italia, Serbia y Eslovaquia se mantendrán como compradores de gas ruso.

Como se ha reconocido claramente “La realidad actual es que la UE paga el gas a un precio mayor que el previo a la crisis, porque no puede pasar sin él ni sustituir la fuente como quisiera, y que las reservas de dinero rusas canalizadas a través de las ventas de dicho gas no han hecho más que aumentar.”[26]

No obstante, el impacto económico de las sanciones y del conflicto armado, sin dudas ha tenido una negativa incidencia en la economía rusa. Fuentes occidentales[27] revelan estimados de pérdidas por unos 136 mil millones de dólares por reducción de las exportaciones petroleras y una caída del Fondo Nacional de Bienestar, que se dice descendió de 113 500 millones de dólares en 2021, a 37 500 millones al cierre del 2024. Sin embargo, un balance más adecuado de estas cifras no se expresa en la reducción del ritmo de crecimiento que mantiene la economía rusa, más allá de los costos que la guerra supone.

En resumen, los datos muestran que las medidas energéticas adoptadas por Occidente no han dado el resultado previsto, ya que han sido aplicadas parcialmente por imperativos de una realidad que no puede modificarse súbitamente. Además, los países europeos han tenido que gastar ya 785 000 millones de euros para apoyar a hogares y empresas ante la elevación del precio del gas y el petróleo.[28]

Por otra parte, Rusia no se ha visto afectada económicamente como se esperaba por sus enemigos, ya que estas sanciones dispararon los precios del petróleo, el gas y el carbón en el 2022, por lo que, aun con un volumen menor de exportaciones, las empresas rusas tuvieron ingresos mayores. A esto se añade, que los portadores energéticos que produce el país han encontrado otros mercados –como China, Paquistán, Turquía y la India- donde han aumentado las ventas.[29] De este modo, entre diciembre de 2022 y el mismo mes del 2024, un 47 por ciento de las exportaciones de petróleo ruso fueron a China y un 37 por ciento a la India. En el caso del GNL un 22 por ciento se envió a China,[30] entre los destinos más importantes.

También se registraron ventas del petróleo Ural por valores superiores a los precios topados por las sanciones de 60 dólares el barril. Así, aunque el precio promedio cayó a $53.50 en 2023, subió nuevamente en diciembre de 2024 a $67.49 USD, elevando los ingresos petroleros rusos un 50 por ciento al cerrar el primer semestre del pasado año.[31] En general los ingresos por exportación de petróleo crudo de Rusia aumentaron un 6 por ciento en 2024, aunque en volumen disminuyeron un 2 por ciento, lo que refleja un aumento del precio.

Por otra parte, la congelación de alrededor del 50 por ciento de las reservas internacionales de Rusia en bancos de países capitalistas desarrollados, tampoco ha tenido los efectos esperados, ya que el total de estas reservas superaba los 592 mil millones de dólares al cierre del 2023 y aún cuando la sanción impacta en Rusia, la medida no ha provocado que el país incumpla sus pagos internacionales que era uno de sus objetivos principales.[32]En este punto cabe señalar que se ha comenzado a trabajar para utilizar estos fondos en la reconstrucción de Ucrania, pero existen complejidades legales para poder realizar esa maniobra, que no ha podido materializarse hasta el momento.[33] No obstante, ya se ha implementado tomar el rendimiento de estos fondos en manos de Occidente para financiar necesidades inmediatas de diversa naturaleza por el gobierno ucraniano.[34]

En este punto cabe notar que los fondos especiales no están incluidos en las reservas. Así en diciembre de 2022 el Fondo Soberano de Rusia llegaba a 186 490 millones de dólares. Este fondo es importante para la estabilización en la economía y la ley permite que el 10 por ciento del mismo se invierta en necesidades de inversión doméstica. Por su parte, el Fondo Nacional Ruso de Inversiones alcanzó el equivalente a 133 400 millones de dólares en enero de 2024 y está compuesto de oro, yuanes y rublos, habiendo eliminado del mismo los dólares y los euros.[35]

Acerca de la situación de estos fondos especiales, en Occidente se pronosticaba –un agotamiento de los mismos como parte de la visión, de que ocurriera una catástrofe en la economía rusa a corto plazo producto de la guerra. Así se afirmaba al referirse presumiblemente al Fondo Soberano: “Según los últimos registros del ministerio de Finanzas el fondo público ha visto como sus activos líquidos se desmoronan casi un 50 por ciento hasta los 57 000 millones de dólares (el 2.7 por ciento del PIB) frente a los 112 700 millones de dólares que habían acumulado antes de la guerra.”[36] Sin embargo, estas cifras no coinciden con las fuentes rusas y el pronóstico de caída de los ingresos petroleros –que nutren estos fondos- tampoco se ha cumplido en 2024. Igual sucede con Fondo Nacional de Bienestar referido anteriormente.

Por otro lado, la exclusión de un gran número de instituciones bancarias rusas del sistema SWIFT[37] de mensajería financiera, si bien creó trastornos a corto plazo, ya desde el 2014, se creó un sistema alternativo denominado “Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros” conocido como SPFS. Por su parte, en 2016 se creó el “China International Payments System”, CIPS por sus siglas en inglés. Estos sistemas alternativos se inscribieron en una política para eliminar el USD de las transacciones internacionales.

Por su parte, la retirada de Rusia de más de 400 firmas de Estados Unidos y sus aliados no transcurrió sin fuertes impactos en esas entidades, que –como ya se apuntó- han registrado pérdidas superiores a 100 mil millones de dólares. También y a pesar de las sanciones, importantes compañías como UNILEVER o PEPSICo siguen operando en Rusia.

Finalmente, en relación al bloqueo de la compra de productos de alta tecnología la información disponible no revela impactos significativos, aunque esta medida pudiera tener consecuencias negativas para la economía del país y en su mitigación jugará un importante papel la posición de China como suministrador de parte de estos productos. Al respecto Putin afirmó en noviembre de 2023 “En lo que se refiere al ámbito técnico-militar, aquí, por supuesto, nuestro trabajo en el terreno de la alta tecnología pasa a un primer plano (…), es decir, el armamento moderno de nueva generación que, sin lugar a dudas, garantiza la seguridad estratégica tanto de Rusia como de la República Popular de China”.[38] Información de Occidente destaca que el 90 por ciento de componentes microelectrónicos que importa Rusia proceden de China y que este país vende 300 millones de dólares anualmente de artículos de doble uso -militar o civil- al gigante euroasiático.[39]

La aplicación de sanciones económicas contra Rusia no ha provocado los resultados previstos y se concluye que su empleo ha sido contraproducente.[40] Así las sanciones “Lejos de obligar a Rusia a salir de Ucrania, están causando un gran sufrimiento en todo el mundo a medida que se disparan los precios de los alimentos y la energía.”[41] Igualmente se reconoce que “Las sanciones pueden haber dañado la solvencia de Rusia, pero solo el aumento del 70 por ciento en los precios mundiales del gas ha sobrealimentado su balanza de pagos. Su superávit comercial en cuenta corriente, según su banco central, es ahora más de tres veces el nivel anterior a la invasión. Al mismo tiempo, las sanciones están perjudicando claramente a los países de Europa occidental y central que las imponen.”[42]

En cuanto a la evolución del conflicto desde el punto de vista militar, el mismo se ha convertido en una guerra de desgaste, donde se han modificado muy poco las posiciones de ambos contendientes en el teatro de operaciones militares durante el 2023 y 2024.[43] En tal sentido, la mayoría de los especialistas han planteado el fracaso de las dos contraofensivas realizadas por el ejército ucraniano, en el otoño de 2022 y en el verano de 2023. A esto se añade que la operación del ejército de Ucrania en la región de Kursk desde agosto del 2024, no tiene peso en el resultado estratégico de la guerra.

De este modo, ya en el 2023 circularon estudios que concluyen con la inevitable la derrota de Ucrania[44] en el conflicto a partir de la valoración de factores que pueden determinar el curso de las acciones, entre los que se señala el agotamiento del financiamiento internacional a Ucrania, donde ya no resulta fácil para muchos gobiernos seguir destinando recursos financieros millonarios para esta guerra, que giran contra otras necesidades y donde los beneficiarios principales radican en EE.UU.; la disponibilidad de armamento suficiente para el ejército ucraniano, que no puede seguir reduciendo las reservas militares de varios países, o donde el ritmo de producción de la industria militar no resulta suficiente para reponerla; y el complejo reclutamiento de nuevas fuerzas militares en Ucrania, donde más de 6 millones de personas han abandonado un país que tenía unos 44 millones de habitantes al comenzar el conflicto.

En fecha reciente se publicó también un trabajo elaborado por un oficial del ejército de EE.UU. en el que destacaba: “En las guerras de desgaste, las operaciones militares están determinadas por la capacidad de un Estado para reemplazar las pérdidas y generar nuevas formaciones, no por maniobras tácticas y operativas (…) Occidente no está preparado para este tipo de guerra.”[45]

En esta guerra, si bien en una primera etapa se cometieron errores por parte de las fuerzas rusas, que obligaron a un repliegue, estos errores fueron superados, mientras que, por su tamaño y capacidad, resulta evidente que el ejército ruso puede resistir una guerra de desgaste con superioridad frente a los combatientes ucranianos, más allá del manejo mediático sesgado de la verdad en la prensa occidental. También resulta evidente que la economía rusa está, no solo resistiendo las presiones derivadas del conflicto, sino que se encuentra creciendo a tasas más altas que la economía occidental.

En estos momentos el conflicto bélico no resuelto ha llevado a la posibilidad de concretar un acuerdo de paz, donde las concesiones por la parte ucraniana parecen inevitables. A esto se añade la posición de Trump en relación a la necesidad de finalizar el conflicto, aunque su presión con represalias a Rusia para lograrlo no parece haber surtido el efecto esperado hasta el momento y tampoco es clara su posición en relación a continuar la asistencia al gobierno ucraniano, en medio de la política dirigida a reducir toda la ayuda exterior. La preocupación de Europa por esta coyuntura resulta creciente, especialmente por la presión de EE.UU. para que aumenten su gasto militar al 5 por ciento del PIB.

III

Luego de la evolución de la economía rusa en el 2020 impactada por la crisis de la COVID 19, se observó una favorable recuperación en el crecimiento del PIB en 2021 que llegó a 4.7 por ciento, superando los pronósticos para ese año.[46]

En estos momentos no existen aún informaciones definitivas sobre la economía rusa en el 2024.[47] En cuanto a los datos disponibles para el 2023 así como para 2024, las cifras oficiales y los estimados disponibles revelan notables diferencias, por lo que en este trabajo se ha optado por tomar diversas fuentes de las instituciones financieras internacionales, así como algunos documentos emitidos por el gobierno ruso, para realizar el análisis macroeconómico de la situación.

TABLA Nº 2.- EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA DE RUSIA 2021-2024 (%)

Indicadores 2021 2022 2023 2024 (E) -PIB 5.6% -2.1% 3.6% 3.4 / 4.1% -Agricultura -0.8 6.7 3.4 –5.2 -Industria 5.3 -0.2 9.1 5.9 -Servicios 7.0 -2.5 4.5 — Formación Bruta de Capital Fijo (Inversión bruta) 9.1 3.3 10.5 — Saldo Fiscal / PIB 0.8 -1.4 –2.3 -1.9 Saldo de CC / PIB 6.5 10.5 2.4 2.7 Inflación 6.7 13.8 6.0% 7.9 / 9.52 Precio promedio del Petróleo (USD / barril) Marcador Brent 70.89 100.94 83.00 80.53 Exportaciones 3.3 -13.9 –8.2 4.8 Importaciones 19.1 -15.9 16.9 1.4 Tasa de Desempleo 4.3* 3.7 3.0 2.5 Índice de Pobreza 10.0 — 3.3 — índice GINI — 0.36 — — Gasto militar / PIB 3.7 4.1 5.9 7.1

NOTA: (E) Estimados (P) Proyecciones

FUENTES: WB (2023, 2024 y 2024a); IMF (2024); INDEX MUNDI (2024); SWISSINFO (2023); EFE (2023) y SIPRI (2024). EXPANSION (2024). TASS (2025)

Aquí es necesario recordar que los medios occidentales han desarrollado una sistemática campaña de demonización de todo lo que tenga que ver con Rusia. Pero los resultados económicos realmente alcanzados por el país han desmentido los pronósticos de caídas en la economía que se publicaron en Occidente. Es así que para el año 2022 se llegó a pronosticar una caída del 15 por ciento en el PIB, que no ocurrió al presentarse un decrecimiento de –2.1 por ciento, mientras que la cifra del 2023 fue de 3.6 por ciento, dato muy superior a las previsiones originales del Banco Mundial o el FMI.

En relación al 2024 el crecimiento estimado se mueve entre 3.4 y 4.1 por ciento, lo que sigue demostrando el fuerte nivel de resistencia y la relativa estabilidad –a pesar de la guerra- de la economía rusa.

Esta valoración del crecimiento de Rusia, obtuvo en 2024 el reconocimiento –por el Banco Mundial-[48] de Rusia como una economía desarrollada, al superar 14 000 USD de Ingreso Nacional Bruto per cápita. Todo esto contrastó con los resultados de las economías capitalistas desarrolladas, cuando en Rusia ya los resultados del 2023 mostraban que “…la economía de Rusia está resistiendo mucho mejor de lo esperado, con una tasa de paro en mínimos, unos salarios que crecen con fuerza y un consumo que repunta.”[49]

De este modo, durante el 2024 la economía rusa continuó mostrando un nivel de actividad apreciable, si se tiene en cuenta el creciente impacto de la guerra de Ucrania, lo que llevó a que se produjera un fuerte incremento del gasto militar, como ya se señaló anteriormente. Sin embargo, a pesar de la compleja situación generada por el conflicto –que además ha demandado la movilización de más de 600 000 soldados rusos- no se aprecia que el crecimiento explosivo de los gastos militares en el 2024 y el 2025, sea imposible de asumir por la economía para cubrir las necesidades de la guerra.[50] De tal modo, se reconoció por el gobierno ruso un crecimiento superior al planificado, pero también una tasa de inflación mayor. También los gastos militares alcanzaron un elevado nivel al computarse como un 7.1 por ciento del PIB. Por otro lado, se mantuvo un saldo de cuenta corriente positivo y una recuperación del crecimiento de las exportaciones.

Para 2025 varios analistas plantean “Rusia se encuentra en una encrucijada económica crucial. Estabilizar una economía debilitada por una inflación exponencial sin olvidar la preservación de la competitividad de las empresas representa un desafío complejo. Así, si el Banco Central logra contener la inflación, reforzará su credibilidad y contribuirá a la estabilización de las finanzas públicas. Sin embargo, esta estrategia podría frenar el crecimiento económico, ya amenazado por altos costos de préstamo y un rublo debilitado, y acentuar las desigualdades entre empresas y hogares.”[51]

También en estos momentos, e independientemente de los resultados de la guerra en curso, vale la pena recordar que siguen presentes importantes obstáculos estructurales en Rusia, concentrados en la alta dependencia de los precios del petróleo y de las materias primas que se exportan; el volátil equilibrio fiscal, cuyo déficit puede nuevamente elevarse si se reducen los ingresos o se continúan incrementando los gastos militares, más allá de lo previsto; la vulnerabilidad financiera externa, con los limitados flujos de inversión extranjera, la fuga de capitales y el endeudamiento del sector privado. Todo esto se ve afectado –además- por el nivel de corrupción,[52] y burocracia en los negocios que persiste, con una economía sumergida que genera entre el 15 y el 20 por ciento del PIB y abarcaba hasta el 18.9 por ciento de los trabajadores.

Un punto de no menor importancia para las perspectivas de la economía rusa es la tasa de la población completamente vacunada para enfrentar la COVID 19, la cual se mantenía en septiembre de 2023 en un 62 por ciento, solo una discreta mejoría en comparación con el 45.7 por ciento del 2022. En esta situación parecen influir factores subjetivos y prejuicios en relación a los efectos de la vacunación que no se modificaron en 2024.

En relación con la pandemia, las cifras al cierre del 4 de agosto del 2024 mostraban que sufrieron el contagio 24 268 728 personas –el 16.9 por ciento de la población-, con una tasa de confirmados por 100 000 en 14 días de 9.52 por 100 mil y 403 188 fallecidos, para una tasa de letalidad de 1.66 por ciento,[53] cifra ligeramente superior al promedio mundial, aunque con un numero de confirmados menor.

A pesar de la manipulación mediática de la prensa occidental, las tensiones sociales internas no parecen haberse incrementado, con un índice GINI de 0.36, que presenta una tendencia a la baja desde 2013 y el índice de población pobre se ubicaba en 10 por ciento en 2021, según el Banco Mundial, descendiendo al 3.3 por ciento en 2023. No obstante, en 2024 se registró una caída del 8.4 por ciento de los ingresos reales de la población según fuentes oficiales.[54]

En síntesis, en estos momentos no es posible un mayor grado de certeza en los pronósticos económicos o sociopolíticos en Rusia a largo plazo hasta que no concluya la guerra de Ucrania[55] aún cuando nuevamente tanto del FMI como el Banco Mundial, apuestan por una caída en el crecimiento del PIB, que se pronostica que alcance solo el 1.4 por ciento en el 2025. Lo que si se ha comprobado hasta el presente es que Rusia sí se preparó para enfrentar las consecuencias del conflicto y ha logrado evitar impactos significativos en su economía, mientras que las sanciones a que ha estado sometida han tenido una repercusión negativa comparativamente superior en muchos de aquellos países que las implementaron, a lo que se une el elevado costo de la energía que también han incidido hasta en las economías más fuertes del continente, como es el caso de Alemania.

No obstante, debe reiterarse que los peligros de un conflicto de mayores consecuencias siguen presentes en la misma medida que la OTAN apuesta por un alargamiento de las acciones militares que permitan derrotar a Rusia a cualquier costo, incluyendo la amenaza del uso de armas nucleares.

En el escenario geopolítico mundial la guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto que en la esfera de las relaciones internacionales, se perfila un mundo multipolar frente a la hegemonía norteamericana que ha prevalecido hasta el presente. La ampliación del grupo de los BRICS es otra muestra de los cambios en la correlación de fuerzas que se perfilan en el escenario mundial.

Mientras, tanto al interior de la Federación Rusa se aprecia que una nueva victoria electoral de Putin en 2024 se logró con el 87 por ciento de votos a su favor.[56] Estos resultados ratifican lo expuesto en una encuesta reciente reseñada por la agencia Sputnik, donde alrededor del 80.8 por ciento de la población confía en el presidente, mientras que el 78.1 por ciento aprueba su labor.[57] Este porcentaje de aprobación de más del 80 por ciento se mantenía en otra encuesta realizada en abril del 2023,[58] y el apoyo al presidente se volvió a registrar recientemente, unido al apoyo a la guerra por el 73 por ciento de los encuestados.[59]

Una valoración actual sobre el desarrollo de la guerra de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin, fue realizada recientemente, en la que se ratificaron los motivos que impulsan la misma por parte de Rusia [60] y la voluntad de paz del gobierno ruso, siempre que las negociaciones garanticen la seguridad nacional del país.

Cierre de información: febrero 9 de 2025

Notas:

[1] La información no citada expresamente proviene de IMF (2023 y 2024), WB (2023 y 2024), El Economista (2024) y CIEM (2024).

[2] Ver un interesante análisis del contexto en que se inicia esta guerra en Katz (2022), en Rodríguez (2022) y en Sin Permiso (2022)

[3] En este punto el autor se apoya en su trabajo “Notas sobre el impacto económico del conflicto entre Rusia y Ucrania” publicado en www.cubaperiodistas.cu entre junio y julio del 2023.

[4] Ver Sputnik (2023) Business Insider (2024) y Euronews (2023).

[5] Ver IEEE (2023)

[6] Ver CNN (2024).

[7] Ver World Energy Trade (2025)

[8] En los vínculos económicos entre Rusia y China resalta la enorme importancia del gasoducto Power of Siberia (I) y su ampliación, lo que resulta un elemento clave para la seguridad energética de China.

[9] Ver el interesante análisis del catedrático norteamericano John Mearsheimer sobre el carácter de esta guerra en Sin Permiso (2023).

[10] La contradictoria posición de la OTAN, que supone influir en el conflicto, pero no participar directamente en el mismo, se puso nuevamente de manifiesto en la cumbre de la organización de julio del 2023, donde no se acordó el cronograma de ingreso de Ucrania a la OTAN, ni a la Unión Económica Europea, pero se acelera la entrega de armas cada vez más letales a las tropas ucranianas. En este sentido destaca la entrega de bombas de racimo por parte de EE.UU., armamento que está prohibido en unos 132 países de todo el mundo. No obstante, en el 2024 el presidente francés Macrón, sugirió la posibilidad de que tropas de la OTAN participasen directamente en los combates, cuestión que ha sido rechazada hasta el momento en la UE.

[11] Otros estimados, que cubren hasta febrero de 2024, ofrecen una cifra menor. Ver STATISTA (2024)

[12] Ver Comisión Europea (2024) “El Mecanismo para Ucrania” Diciembre de 2024 www.commission.europa.eu

[13] Ver France 24 (2024).

[14] Ver Sputnik News (2025)

[15] Ver SWiSSINFO (2024)

[16] Ver SIPRI (2024). Los gastos aprobados en el presupuesto ucraniano para 2024 dan como erogaciones en defensa, 44 000 millones de dólares, cifra que no representa la erogación real debido a la ayuda que recibe el país y que –al parecer- si se tuvo en cuenta en la cifra del 2023. Ver Deutsche Welle (2023a).

[17] Supuestamente este precio se estableció para la compra de petróleo ruso en todo el mundo y Rusia implementó sanciones para todo aquel que se intente acoger a ese precio topado.

[18] En 2022 el precio del gas norteamericano era de 53.88 euros por MWH, mientras que el gas ruso se vendía a 38.42 MWH. Ver CUBADEBATE (2022a).

[19]A lo anterior hay que añadir que para recibir los embarques marítimos de GNL provenientes de EE.UU., se necesitan construir terminales especializadas que hoy no existen y que costarían miles de millones de dólares a los europeos en nuevas inversiones.

[20] El cierre de la vía ucraniana ha llevado a que se dispararan los envíos por el Turk Stream que cruza por Turquía con el consiguiente aumento de precios. Ver La República (2025)

[21] Cabe señalar que Polonia y Bulgaria declararon que no pagarían en la moneda rusa, lo que inmediatamente llevó a que se cortara el suministro por parte de Rusia.

[22] Ver Russia Today (2022).

[23] Ver Europa Press (2023) y World Bank (2024)

[24] Los precios de los alimentos y la gasolina aumentaron un 11.1%, mientras que en los servicios las tarifas crecieron un 11.5%.

[25] Ver Russia Today (2022a). Se trata de unos 751 mil barriles de petróleo diarios.

[26] Ver Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) (2022).

[27] Ver Foreign Affairs (2025).

[28] Ver Valdai Club (2023)

[29] Ver CUBADEBATE (2022).

[30] Ver CREA (2025)

[31] Ver El Economista (2024)

[32] En tal sentido se habla de un default en pagos del servicio de la deuda, pero lo cierto es que existen pagos que no se pudieron realizar por el bloqueo financiero, aun teniendo Rusia la voluntad y el dinero para hacerlos.

[33] Ver CEFR (2023)

[34] Al respecto vale destacar una afirmación reciente del presidente Volodimir Zelenlsky manifestando que no sabe a dónde han ido a parar un elevado volumen de toda la ayuda financiera que recibe Ucrania de Occidente. Ver VOZ (2025).

[35] Ver Sputnik (2024)

[36] Ver El Economista (2024a).

[37] La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) es una sociedad creada en 1973 que integra 11.000 establecimientos bancarios a lo largo y ancho del mundo, a los que permite realizar operaciones financieras de transmisión de órdenes de pago. Se considera un sistema muy cercano a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos y al USD.

[38] Ver Swissinfo (2023)

[39] Ver BBC (2024)

[40] Los medios occidentales tratan de justificar la efectividad de las sanciones explicando sus posibles efectos a mediano y largo plazo. Ver CEPR (2023), Consejo de la Unión Europea (2022) y Bloomberg (2023).

[41] Ver The Guardian (2022).

[42] El superávit comercial se multiplicó por 1.7 veces en 2022. Ver The Guardian (2022a) y Swissinfo (2023)

[43] A inicios de 2024 Rusia controlaba alrededor del 17% del territorio ucraniano. Ver BBC (2023).

[44] Ver “5 factores que afectaran profundamente la guerra en Ucrania en 2024” (BBC 2023), “La balanza se ha inclinado: “Qué podemos esperar del conflicto entre Rusia y Ucrania en 2024?” (RT 2023), “Para el Washington Post la guerra ha terminado” (Cuba y Economía, 2023), “Ucrania: Derrota disimulable (Página 12, 2023) y Economic Observatory (2023).

[45] Para ampliar sobre los aspectos militares de la guerra, ver Observatorio de Crisis (2024), Instituto Español de Estudios Estratégicos (2024), Chatam House (2024) y TASS (2024).

[46] Ver CIEM (2024)

[47] La base de datos fundamental fue WB (2023). Ver además Swissinfo (2022), El Economista (2022) y EFE (2022).

[48] Ver El Economista (2024)

[49] Ver El Economista (2024a) y Ron Paulins (2024).

[50] Ver SIPRI (2023, 2024 y SWISSINFO 2024)

[51] Ver COINTRIBUNE (2024).

[52] Según Transparencia Internacional, Rusia ocupó en 2023 el lugar 39 entre 180 países entre los de mayor nivel de corrupción en el mundo, una posición que muestra una fuerte corrupción y un ligero deterioro en relación a años anteriores. Ver Transparencia (2024).

[53] Ver Datos Macro (2024).

[54] Ver TASS (2025).

[55] Ver AFP (2023)

[56] Ver RTVE (2024)

[57] Ver Sputnik (2022).

[58] Ver STATISTA (2023)

[59] Ver The Conversation (2023).

[60] Ver CUBADEBATE (2024).