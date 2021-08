Cuba en la hora actual, segundo encuentro

Bajo el título Desafíos y urgencias de Cuba frente al bloqueo, la pandemia y la grave situación económica se desarrolló este martes 24 de agosto la segunda entrega del panel Cuba en la hora actual.

Con moderación de Jaime Gómez Triana, vicepresidente de Casa de las Américas, la presencia de Abel Prieto Jiménez, presidente de esa institución, y Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Upec, el encuentro contó con la participación de reconocidas personalidades cubanas y extranjeras, así como de decenas de internautas que siguieron los debates a través de diferentes canales como Youtube y las redes sociales de varias organizaciones e instituciones de la mayor de las Antillas.

Ileana Morales Suárez, directora nacional de Ciencia e Investigación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública de Cuba, explicó las estrategias de Cuba para enfrentar la pandemia de la Covid-19 y cómo el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos ha afectado la adquisición de recursos imprescindibles para enfrentar la terrible enfermedad.

Dijo que estamos en una etapa compleja y desafiante, en un mundo que asiste a una época difícil y quizá sin precedentes, y manifestó que la experiencia traumática asociada a la covid debe ser aprovechada para revisar las políticas sociales y sanitarias que permitan avanzar hacia niveles más altos de solidaridad e integración social.

Otro tópico abordado por la científica fue la necesidad de analizar que la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la vida humana y lo imprescindible que resulta garantizar servicios sanitarios accesibles de calidad y con garantías.

Sobre la covid 19 dijo que es consecuencia de fenómenos globales subyacentes y recordó que muchos de ellos fueron alertados y condenados por décadas por el Comandante en Jefe de la Revolución Cubana Fidel Castro.

Morales mencionó entre otros aspectos, el deterioro del medio ambiente, la explosión demográfica, el acelerado envejecimiento poblacional y un patrón de consumo insostenible a nivel global.

“La pandemia ha revelado nuevas caras de la inequidad que caracteriza al mundo, incluida la falta de acceso a la atención médica digna y a medicamentos muy necesarios y la necesidad de profesionales y técnicos para enfrentar esta situación”, añadió la experta.

Asimismo compartió algunas de las experiencias de Cuba para hacer frente a la Covid-19 en medio de los efectos sanitarios, económicos y sociales que la enfermedad está dejando en el mundo y que en Cuba se ven agravados por el bloqueo de Estados Unidos contra la isla.

Mencionó algunas de las particularidades de la respuesta del país a la pandemia, como las 500 acciones intersectoriales aprobadas en el Plan Nacional aprobado.

Cuba muestra algunos resultados en el enfrentamiento a la Covid-19 a partir de las inversiones hechas en la biotecnología en el último cuarto de siglo, dijo, y agregó que la respuesta cubana ha estado sustentada en la atención a grupos vulnerables, la búsqueda activa de casos, el aislamiento oportuno y el acceso a medicamentos novedosos cubanos.

El país se enfrenta en la actualidad a un rebrote de la enfermedad, causado, especialmente, por la expansión de la cepa Delta, de gran transmisibilidad, pero precisó que la cifra de personas salvadas asciende a 530 211 para un 91 por ciento, lo cual ha sido posible por la gran inversión realizada en capacidades diagnósticas, así como en la capacidad productiva y farmacéutica y en el desarrollo de tecnologías médicas.

No obstante, añadió, nos mantenemos buscando nuevas soluciones a nuevos problemas, nuevas alternativas a las nuevas cepas y nuevas medidas organizativas y sanitarias ante los nuevos casos, sobre todo los graves y críticos.

Mencionó que la mayor de las Antillas constituyó el Grupo de Ciencia para enfrentar la enfermedad y ha demostrado que el impacto de la ciencia y la innovación no es consecuencia del mercado, sino de un sistema económico social socialista que genera, gestiona e introduce sus resultados con la prioridad centrada en las personas.

La principal innovación del Grupo de Ciencia, del de asistencia médica y el comité de innovación de la COVID y la labor de los hombres y mujeres ha sido potenciar los escasos recursos puestos en función de la epidemia.

Informó que más de 200 instituciones participan hoy en actividades vinculadas al enfrentamiento a la epidemia y exaltó la labor del CECMED para facilitar los nuevos estudios y ensayos clínicos. Se ejecutan en el país más de 1000 investigaciones relacionadas con la covid, vinculadas a intervenciones sanitarias, médicas y ensayos clínicos.

Morales precisó entre los resultados de más impacto obtenidos hasta la fecha, el desarrollo de manera muy anticipada y en breve periodo de tiempo de cinco candidatos vacunales anticovid, de los cuales tres de ellos han logrado el autorizo de su uso de emergencia como vacunas, lo cual convirtió a Cuba en el primer país de América Latina en obtener tales resultados.

Ya se ha vacunado a más del 28 por ciento de la población y seguirá avanzando para concluir ese proceso en todo el país antes de que finalice el año, afirmó. Y dijo, además, que 57 brigadas médicas con cerca de 2000 profesionales y técnicos han brindado su apoyo a 40 países, otra muestra de solidaridad del país aun medio de las más complejas condiciones.

“Cuba cuenta con todas las garantías para el enfrentamiento a la pandemia, con indicadores sociales y sanitarios a la altura de países del primer mundo, recursos humanos especializados, un sistema de salud y de ciencia e innovación robustos, una industria biotecnológica y farmacéutica prestigiosas, siempre en la búsqueda de la salud del pueblo, todo ello a pesar del bloqueo de Estados Unidos, que lacera nuestros derechos con un impacto en la salud individual y colectiva”, concluyó.

El bloqueo: la guerra más abarcadora, desigual y prolongada

También intervino en el panel la economista Mildrey Granadillo de la Torre, viceministra de Economía y Planificación, quien intercambió sobre el impacto que ha tenido para el país durante más de 60 años el bloqueo de Estados Unidos, que calificó como la guerra más abarcadora, desigual y prolongada que se haya desatado jamás contra nación alguna.

A pesar de ello, del impacto de la Covid-19 y de la crisis económica mundial, Cuba se destaca por el acceso a la salud, la educación, la cultura, el deporte, la justicia, la seguridad y la asistencia social, dijo la especialista y añadió que en los últimos cinco años la economía del país ha demostrado capacidad de resistencia frente a los obstáculos que representa el recrudecimiento del bloqueo, lo que ha permitido preservar las conquistas de la revolución.

Explicó que está aprobado el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hacia el 2030, y sus objetivos y metas se entrelazan con la agenda para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

La viceministra precisó que desde inicios de 2021 se han tomado importantes decisiones como la implementación de la llamada Tarea Ordenamiento y un paquete jurídico para el perfeccionamiento de los actores económicos, como la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Dijo que para transformar el escenario actual se impone un mayor dinamismo al proceso de actualización del modelo económico y social cubano, de modo que se propicie una combinación del carácter centralizado de la economía y la autonomía y descentralización del sistema empresarial y los gobiernos locales.

En cuanto a la Tarea Ordenamiento expresó que no constituye una solución mágica a los problemas, pero permite ordenar y transparentar el desempeño de los diferentes actores económicos. La unificación monetaria y cambiaria, la reforma general de salario, pensiones y asistencia social, la reducción de subsidios y gratuidades asegurando la atención a las personas vulnerables han sido de las acciones implementadas en el presente año.

Recientemente el Consejo de Estado aprobó un paquete normativo para el perfeccionamiento de los actores económicos, temas en los que estamos trabajando desde hace más de un año por lo que no están vinculados, como algunos dicen, a los sucesos del 11 de julio, pues están alineados con el proceso de actualización del modelo cubano, argumentó.

Todo ello en medio de un férreo bloqueo recrudecido desde 2017 con más de 243 medidas coercitivas, provocando daños como la designación de restricciones adicionales a 231 empresas que impactan el comercio minorista y las ofertas de servicios y bienes de calidad a la población.

También una cacería a las transacciones financieras cubanas, lo que perjudica nuestra capacidad de pago por los productos y servicios que importamos, así como el cobro de las exportaciones que realizamos, por lo que tenemos un elevado nivel de cuentas por cobrar en el exterior, señaló Granadillo.

Además, agregó, se eliminó toda posibilidad de remesar dinero desde Estados Unidos, fuente de ingreso para la familia cubana; fueron restringidos los viajes a Cuba, prohibido el arribo de cruceros estadounidenses y el acceso a plataformas tecnológicas de empresas sujetas a las legislaciones del país norteño.

A esto sumó el hecho de que los cubanos somos blanco de noticias falsas, vídeos manipulados y ciberataques que conspiran contra el desarrollo del país, explicó la viceministra y aportó algunos datos para ilustrar sus palabras: desde abril hasta diciembre de 2020 el daño económico a precios corrientes provocado por esa política genocida ascendió a 3 586.9 millones de dólares estadounidenses.

La afectación acumulada del bloqueo es de 147 853.3 millones de dólares estadounidenses, de ellos el 84,6 por ciento está representado por afectaciones tanto del punto de vista tecnológico, como de la reubicación geográfica del comercio y por el efecto que tiene en el cobro y materialización de nuestras exportaciones, apuntó Granadillo.

Ejemplificó que los ingresos no percibidos por exportaciones de bienes y servicios está en el orden de los 773.5 millones de dólares estadounidenses, daños y perjuicios ocasionados por la imposibilidad del acceso al mercado estadounidense, lo que nos impide transacciones con empresas subsidiarias radicadas en terceros países.

La guerra económica contra Cuba se ha trastocado en mediática

La uruguaya Gabriela Cultelli, economista y coordinadora de la Red En Defensa de la Humanidad, aprovechó la ocasión para saludar a la Federación de Mujeres Cubanas, en su aniversario 61, y razonó que la guerra económica contra Cuba se ha trastocado en mediática, cuando se trata de los efectos que puede tener un bloqueo que lleva seis décadas.

Dijo que es importante observar las relaciones sociales que interceptan en ello, sobre todo aquellas que tienen que ver con las asimetrías, que el propio bloqueo reproduce a nivel del país bloqueado, agredido y del país agresor.

El bloqueo sumerje en la pobreza al agredido, al tiempo que el agresor suele gozar de condiciones económicas muy favorables, explicó Cultelli y mencionó entre las incontables falacias que aparecen en los medios de comunicación, el ocultamiento o la negación del bloqueo.

“Dicen que la situación nada tiene que ver con el bloqueo, en nuestra opinión decir eso es como decir, no existe el mercado mundial, o no existe el patrón dólar, o que la moneda de intercambio mundial carece de importancia”, expresó.

El bloqueo limita el intercambio con el mundo y limita el desarrollo. El dólar es la moneda mundial y limitar su tenencia como lo hacen con Cuba es limitar el desarrollo, con toda la dialéctica que encierra el ciclo productivo, más en tiempos de globalización económica.

El ataque a las y los médicos cubanos es también parte del bloqueo, dañar, afectar la confianza, aseguró. A este flagelo de más de 60 años se suma hoy la crisis mundial, parte de las formas de funcionamiento capitalista que ya venía procesándose desde antes.

Desigualdad es la palabra de orden, palabra que Cuba se niega a respetar. Así está el mundo y en América Latina la situación no fue mejor; el PBI cayó más de la caída que tuvo por los años 30 del pasado siglo, cuando la llamada Gran Depresión,5.3. En el año 2020 cayó en el continente, según CEPAL, un 6.8 por ciento. Se habla de 10 años de retraso en la región, y su recuperación, parece que llegará para el 2022 y de manera muy desigual, habrá gente que ni se enterará, expresó la economista uruguaya.

Por último, recordó al escritor Eduardo Galeano, que en su libro Espejos, una historia casi universal, dice en la página 387 en un relato que se llama Fidel: “y no dicen que esta Revolución, crecida en el castigo, es lo que pudo ser y no lo que quiso ser, ni dicen que en gran medida el muro entre el deseo y la realidad fue haciéndose más alto y más ancho, gracias al bloqueo imperial y no dicen que a pesar de todos los pesares, a pesar de las agresiones de afuera, esta isla, sufrida pero porfiadamente alegre ha generado la sociedad latinoamericana menos injusta y sus enemigos no dicen que esa hazaña fue obra del sacrificio de su pueblo, pero también fue obra de la tozuda voluntad, del anticuado sentido de honor de este caballero, que siempre se batió con los perdedores como el famoso colega suyo de los campos de Castilla”.

La verdad de Cuba

Seguidamente, Joel Ernesto Marilli Domenech, estudiante de Economía de la Universidad de La Habana, comentó sobre la verdad de Cuba y denunció las campañas contra el país.

Se refirió al bloqueo de Estados Unidos, el cual llegó en el 2018 al límite que nunca había llegado, con la activación del título III de la Ley Helms-Burton y el recrudecimiento al seguimiento de las transacciones comerciales, fundamentalmente el combustible, lo que provocó que el PIB al cierre del año 2019 decreciera, y no se pudieran cumplir los planes de la economía.

Comentó sobre la situación del país, que tuvo una reducción de sus ingresos en el año 2020 con la caída del turismo en un 70 por ciento, y caen también las exportaciones. Sin embargo, la política seguida por el Gobierno cubano fue que el desempleo se mantuviera en su tasa histórica y eso tuvo sus consecuencias.

Habló de la complejidad de la Tarea Ordenamiento y sus especificidades así como los resultados de esos cambios dentro de la dinámica de la población cubana.

La Tarea Ordenamiento tuvo problemas en su implementación y fueron reconocidos y fueron transformados en su momento, escuchando al pueblo, lo cual tampoco se puede decir que tuvo todo el éxito que quisimos pero se enmarcó en un proceso que para Cuba fue muy difícil, agregó el joven.

Afirmó que los enemigos de la Revolución han dicho que la Tarea Ordenamiento fue un proceso neoliberal, un paquetazo y los ataques contra ella de los enemigos ha sido incesante, han tomado a ese proceso necesario para la economía cubana como una confirmación de todas las acusaciones que contra el gobierno se hace.

Se escucharon durante el encuentro varios testimonios de especialistas, como el de Guillermo Juan Guerra, director del Instituto de Nefrología, quien envió un mensaje a los profesionales de la salud del mundo y narró las consecuencias del bloqueo sobre el sector en el archipiélago. También el de Hermina Palenzuela López, especialista en pediatría del hospital William Soler, centro que enfrenta los efectos del bloqueo en uno de los temas más sensibles, que es la salud de los más pequeños.

Varios internautas realizaron preguntas a los panelistas relacionadas con los efectos extraterritoriales del bloqueo, cómo el país enfrenta igualmente los efectos de esa hostil política en medio de la pandemia y saludaron los esfuerzos de Cuba y la solidaridad demostrada en estos tiempos complejos.

Agradecieron la realización de este encuentro y quedaron a la espera del próximo el martes 31 de agosto, oportunidad que abrirá el debate sobre otros temas de la actualidad de Cuba.