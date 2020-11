Revista Mujeres: cerca de sus seis décadas

La revista Mujeres, de la Editorial de la Mujer, cumplió este 15 de noviembre su aniversario 59. Su emergencia, reemplazó a Vanidades (antecedente de Vanidades continental, fundada en febrero de 1937 en La Habana), y contribuyó a derribar estereotipos arraigados a la sociedad de la época; entre ellos, conceptos machistas, homofóbicos y banales.

Mujeres aboga desde su origen por de un periodismo ético, revolucionario, desde y para las mujeres, sin discriminación racial. Este interés fundacional motivó a que la primera edición tuviera en su portada la foto de una mujer negra.

La revista ha potencializado la idea de que a las cubanas no las mueven absurdas vanidades, presunciones y petulancias que promovía Vanidades. Nuestra Mujeres trasciende bajo la premisa martiana de que “las campañas de los pueblos solo son débiles cuando en ellas no se alista el corazón de una mujer”.

Actualmente, debido a las circunstancias derivadas de la escasez de papel, esta una publicación electrónica semanal.

Desde su fundación, este órgano de prensa, portavoz de la Federación de Mujeres Cubanas, también se ha propuesto abordar la realidad de estas y contribuir a difundir las ideas de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Además de fomentar el debate acerca de las complejidades del proceso de transformación de roles, estereotipos y juicios de valor signado por la cultura tradicional.

También ha entregado sus páginas a la divulgación de las tareas que las cubanas asumen en defensa de la Revolución, y de su crecimiento personal y social como ciudadanas plenas.

La revista cuenta con amenas secciones encaminadas a informar y orientar sobre disimiles temas relacionados con la vida social, la familia, la belleza, la educación sexual, la maternidad, la enseñanza y otros, los cuales se reflejan en los espacios Noticias anteriores, Sugerimos…, Con la FMC, Protagonista, Quehaceres, Criterios, Reflexiones, Hablemos francamente, Mamá y Papá quieren saber, Familia, Salud, Cultura, Deportes, Globalicemos la solidaridad, La mujer en el mundo, Mujeres con historia, Eventos, Mil ideas, Comer y beber a la cubana y La página verde.

Antes del período especial la revista era de publicación mensual. Durante esa etapa salió en formato de tabloide. En un Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), con la presencia del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, las delegadas de este medio plantearon rescatar el formato original, lo que al líder de la Revolución le pareció un pedido muy justo. A partir de entonces, Mujeres retomó dicho formato, pero con un número limitado de cuatro tiradas al año.

Pero las citadas adversidades derivadas de la falta de papel no han permitido volver a imprimir esta revista, ante lo cual su colectivo encamina su labor hacia la web y las redes sociales. Varios de sus dossiers especiales, han estado acompañados de audiovisuales. En internet, Mujeres igualmente puede leerse en el idioma inglés.

Isabelita y su equipo

“La revista Mujeres me permitió conocer a mi país, a mi pueblo y a las mujeres de mi pueblo que son las grandes heroínas de la nación, desde antes de las guerras de independencia. Ellas han ido aportando no solo saber, valentía y fuerza, sino algo que es muy importante, la identidad. Han ido siendo indispensables en la identidad de la nación. Aunque a veces, todavía esas historias no están recogidas. Muchas veces son historias anónimas”.

Esta expresión de la doctora Isabel Moya Richard (La Habana, 1961-2018), Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida, y directora durante años de la revista Mujeres, refleja el impacto de la publicación femenina, en el sentido de la existencia de la periodista e investigadora.

La publicación, ahora dirigida por Iraida Campo Nodal, pudiera clasificarse como cronista excepcional del papel desempeñado por las féminas en el proyecto revolucionario durante casi seis décadas.

Aurika Rubio García, jefa de la sección digital de la revista con más de 20 años de desempeño en este medio, ha dicho que trabajar en Mujeres “ha constituido un caudal de enseñanza en todos los temas relacionados con la mujer.

“He conocido de la tarea encomiable y educativa que la Federación de Mujeres Cubanas desarrolla en el país. Importante ha sido el papel jugado por la publicación en la educación a la familia y en la difusión de los logros obtenidos por las mujeres durante el proceso revolucionario. Una de las características más importantes y que se hace notar en el colectivo es el sentido de pertenencia que tiene y la cooperación en todos los quehaceres que en él se generan”.

Una de las decanas de Mujeres, la periodista y Premio Nacional José Martí, Gladys Egües, enfatiza que esta revista palpita junto al corazón de las féminas cubanas. “No se puede olvidar esa vital mirada e iniciativa de Vilma Espín de saber que era necesario contar con una publicación que promoviera y civilizara, apoyara el trabajo de las mujeres cubanas. Realmente la Revista ha sido el lugar donde las mujeres de nuestro país han encontrado su espacio para plantear preocupaciones, proyectar ideas y hacerse presentes.

“Un alma honrada, inteligente y libre, da al cuerpo más elegancia, y más poderío a la mujer que las modas más ricas de las tiendas”, dijo el Apóstol, sentencia que prevalece en el hondo sentimiento de la revista Mujeres”.