Prohibido olvidar a Henry Reeve

Por Pedro Martínez Pirez

Algunos no saben que fue el Comandante Fidel Castro, quien el 19 de septiembre de 2005 bautizó con ese nombre a la brigada que Cuba ofreció a los Estados Unidos para enfrentar los graves daños humanos y materiales provocados por el huracán Katrina, y que el presidente de entonces, George W. Bush, no aceptó

cutt.ly/ItSkfDE ... See MoreSee Less

Photo