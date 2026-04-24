Mi firma por la Patria, en la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), tuvo su jornada en la mañana de este viernes 24 de abril con el acompañamiento de Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido (PCC), Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la organización, el equipo directivo de la misma y profesionales laureados con el Premio Nacional José Martí por la Obra de la Vida.

“Firmamos por la paz, por continuar construyendo nuestro proyecto, por defender nuestra soberanía. Cuba merece ser salvada y tener un futuro sin bloqueo”, dijo ante los presentes el joven Jorge Rafael, estudiante de Periodismo. Foto: Iván Gutiérrez.

José Manuel Lapeira, joven periodista de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), también habló en el acto: “Ningún cubano digno quiere que su país sea bombardeado. Vale la pena salvar nuestras luces y sombras. No es una cuestión de ideología, sino de soberanía. Nos acompaña esa estirpe rebelde”.

Para Elson Concepción, Premio Nacional José Martí por la Obra de la Vida, los periodistas como todo el pueblo de Cuba, exigimos el cese del bloqueo, el cese de la guerra. “El nuestro es un proyecto de paz, de solidaridad. Lo demuestran la Operación milagro, que ha llevado salud a muchas personas en el mundo sin recursos para recuperar su visión, y Yo sí puedo, por sus aportes a la educación en el terreno internacional. Este pueblo quiere la paz. Sin bloqueo Cuba pudiera hacer más por su pueblo y por otros del mundo”.