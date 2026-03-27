Falleció Jorge Rojo

Fundador de la Unión de Periodistas de Cuba, integrante de su presidencia, presidente notable del ramal de la Televisión y uno de los hacedores e impulsores del sistema de prensa nacido de la Revolución. Este es un breve resumen de sus vínculos con la organización gremial, porque su nombre marca toda una época de la televisión nacional y sus espacios informativos, especialmente en los temas de la seguridad interior. No puede hablarse de las misiones del periodismo revolucionario cubano después de 1959 sin que entre sus protagonistas más entregados se cuente con Jorge Rojo. Tuve el honor de conocerle personalmente y escuchar sus testimonios de tantos años de pasión por su patria en encuentros en la sede central de la Upec. A su esposa, sus hijos y su familia de la Televisión y de la Upec nuestro abrazo en esta hora de dolor…

Imagen de portada: Foto de Roberto Chile.