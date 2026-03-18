El Coloquio Patria tendrá su V edición

Patria con Fidel será la frase que preside el V Coloquio Internacional Patria que -en medio de difíciles circunstancias- se celebrará entre los días 16 y 18 de abril en la Estación Cultural de Línea y 18 en el Vedado capitalino.

El Coloquio Internacional Patria es un evento convocado por la Unión de Periodistas de Cuba, auspiciado además por la Casa de las Américas y el Capítulo Cubano en Defensa de la Humanidad.

Patria es un espacio para el encuentro de investigadores, líderes populares, periodistas y activistas que sueñan con un nuevo orden mundial para la comunicación.

Según expresa su convocatoria, se trata de un encuentro en un contexto global marcado por la disputa cognitiva de plataformas, la automatización algorítmica y las guerras informativas.

Entre sus bases está que resulta imprescindible mantener un foro que piense la comunicación no sólo como tecnología, sino como campo político, cultural y ético.

Esta información se supo en Conferencia efectuada en el Centro Internacional de Prensa donde fueron esclarecidos los detalles del evento por parte de Ricardo Ronquillo, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas, y Fernando Luis Rojas, del Capítulo Cubano en Defensa de la Humanidad.

Ronquillo informó que el V Coloquio tendrá como referentes no sólo el centenario de Fidel sino también el 65 Aniversario de la Revolución y la Victoria de Playa Girón.

Agregó Ronquillo que se espera la representación de más de 30 países entre los que se encuentran: Argentina, España, Brasil, México, Ecuador, Puerto Rico, Reino Unido, Chile, El Líbano, Colombia, Uruguay, Venezuela, Barbados, y otros.

El presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, consideró que el Coloquio Patria es uno de los encuentros más importantes que se celebra en la batalla comunicacional en la que el nuevo fascismo y la ultraderecha intenta apoderarse de la verdad, mintiendo.

Dijo que todo lo malo que ocurre en Cuba se propaga como noticia en el mundo, mientras que todo lo bueno que hace Cuba es silenciado o peor, tergiversado.

Recordó Abel Prieto la llamada “Operación Verdad”, cuando en 1959 Fidel Castro reunió en La Habana periodistas de varios países para enfrentar las calumnias que se orquestaban contra Cuba en aquel entonces.

Aseveró que es esta una lucha de larga data para mostrar al mundo la verdadera realidad de Cuba y de los pueblos del mundo sometidos a la maquinaria de la desinformación.

Este V encuentro sostiene lo expresado en sus anteriores ediciones cuando expresa: Debatiremos e intentaremos armar una hoja de ruta para impulsar una agenda democrática en el uso de la Inteligencia Artificial. Queremos trascender al simple diagnóstico y las críticas a las transnacionales para fortalecer las soluciones colectivas en la comunicación de nuestros pueblos.

Fotos: de la autora.