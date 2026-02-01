fbpx
LAUICOM rechaza aprobación de la Orden Ejecutiva de Estados Unidos contra la República de Cuba

Gerson De Leon

La Universidad Internacional de las Comunicaciones (LAUICOM) rechaza de manera contundente la reciente aprobación de la Orden Ejecutiva del gobierno de Estados Unidos, contra la República de Cuba, en la que declara una «emergencia nacional» e impone aranceles a los países que suministren petróleo a la nación caribeña.

Esta acción sin base legal, e inhumana, busca una escalada de agresión contra el hermano pueblo de Cuba para asfixiar su economía.

Desde LAUICOM expresamos nuestra solidaridad con el noble y valiente pueblo cubano, asimismo repudiamos enérgicamente la intromisión del gobierno de EE.UU en los asuntos internos de la Nación, hecho que ha sido condenado históricamente por la Comunidad Internacional.

Desde LAUICOM manifestamos nuestro apoyo inquebrantable y como en Venezuela, estamos seguros que siempre la verdad prevalecerá.

«Por fortuna se ha visto a un puñado de hombres libres derrotar imperios poderosos»
Nuestro Padre Libertador Simón Bolívar.

(Tomado de LAUICOM).

Gerson De Leon

