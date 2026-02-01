Jurado de prestigio evaluará los premios ramales de periodismo de Prensa escrita 2025

El Ejecutivo Ramal de la Prensa Escrita constituyó el jurado que evaluará las candidaturas para los premios ramales de periodismo, correspondientes al año 2025. Estos galardones distinguen tanto la Obra de la Vida, que lleva el nombre de Jorge Enrique Mendoza, como el premio anual Guillermo Cabrera Álvarez.

El panel, integrado por reconocidos profesionales de la comunicación, tendrá la misión de analizar la trayectoria, los valores éticos y el mérito de las propuestas presentadas por las delegaciones de base.

La periodista Iramis Alonso Porro, directora de la revista Juventud Técnica de la Casa Editora Abril, presidirá el jurado y guiará las deliberaciones.

Las sesiones de evaluación se desarrollarán durante la primera quincena de febrero de 2026, y la entrega de los premios tendrá lugar en un acto solemne en el mes de marzo del mismo año.

A continuación, se detalla la composición del jurado por categorías:

JURADO DE LOS PREMIOS RAMALES 2025

PRESIDENTA DEL JURADO

Iramis Alonso Porro, directora de la revista Juventud Técnica (Casa Editora Abril).

CATEGORÍA: PERIODISMO ESCRITO

DrC. Roger Ricardo Luis, Profesor Titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.

Sonia Regla Pérez Sosa, de la revista Verde Olivo.

Mario Muñoz, de la agencia de noticias Prensa Latina.

CATEGORÍA: PERIODISMO GRÁFICO

. Manuel Fernández Malagón, del periódico Trabajadores.

Osvaldo Gutiérrez Gómez, de la revista humorística Palante.

Omara García Mederos, de la Agencia Cubana de Noticias.

CATEGORÍA: PERIODISMO DIGITAL

Iramis Alonso Porro, de la revista Juventud Técnica (Casa Editora Abril).

Esteban Ramírez Alonso, de la revista Bohemia.

Osvaldo Benito Rodríguez Martínez, de la agencia de noticias Prensa Latina.

La designación de este jurado garantiza un proceso de evaluación riguroso y especializado para reconocer lo mejor del quehacer periodístico.