Hoja informativa de Trump sobre Cuba: mentiras, bloqueos y la larga guerra contra la soberanía cubana

Desde el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959, el gobierno de Estados Unidos ha intentado, mediante una amplia gama de medios encubiertos y abiertos, derrocar al gobierno cubano. Estos esfuerzos han incluido miles de actos de sabotaje y terrorismo organizados y financiados por la CIA y otros agentes anticubanos.

La más infame de estas operaciones encubiertas fue la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos (Playa Girón) en 1961. Estados Unidos nunca ha aceptado esa colosal derrota militar, en la que sus mercenarios anticubanos fueron abatidos, capturados o huyeron en desbandada por los pantanos de Playa Girón. Para Cuba, aún en las primeras etapas de su revolución, Playa Girón representó una victoria decisiva contra el imperio estadounidense, lograda a pesar de la superioridad de Estados Unidos en armamento, artillería y apoyo aéreo.

Otras operaciones encubiertas incluyeron más de seiscientos intentos documentados de asesinar a Fidel Castro, el líder más querido de Cuba y una de las figuras políticas más respetadas del siglo XX.

De manera infame e ilegal, durante más de sesenta años, Estados Unidos ha intentado aislar a Cuba y matar de hambre a su pueblo para que se rebele mediante un bloqueo económico. Esta política refleja un principio fundamental del imperio: un profundo desprecio por el derecho a la vida y la autodeterminación de poblaciones enteras.

El 29 de enero de 2026, Donald Trump reafirmó este legado en otra orden ejecutiva, publicada bajo el título Hoja informativa: Amenazas a Estados Unidos por parte del Gobierno de Cuba. En este último ataque a la soberanía cubana, Trump anunció su intención de “poner a Estados Unidos primero” declarando una emergencia nacional e imponiendo aranceles punitivos a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba. La orden autoriza aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que suministre petróleo a Cuba de forma directa o indirecta, un acto de castigo colectivo disfrazado de política de seguridad nacional.

De un plumazo, Trump demostró una vez más su cruel desprecio por la vida humana, tanto en el extranjero como en su propio país. En Estados Unidos, las libertades civiles están cada vez más amenazadas. Unidades armadas de la Guardia Nacional patrullan las calles de las ciudades, se llevan a cabo detenciones con impunidad y las comunidades viven en un estado de emergencia de facto. Con el pretexto de “hacer cumplir las leyes de inmigración”, los agentes federales entran en los hogares sin orden judicial, aterrorizando a las familias y los vecindarios. En Minnesota, en medio de un entorno fuertemente militarizado en el que participan la Guardia Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), varios ciudadanos estadounidenses han sido asesinados durante las operaciones de las fuerzas del orden en las últimas semanas.

En todo el país, la gente sale a las calles en protestas masivas contra el proyecto racista, nativista y de derecha que fundó Trump, “Make America Great Again” (MAGA). Esta ideología es evidente tanto en la represión interna como en la agresión de la política exterior, y se basa en el miedo, la coacción y las falsedades deliberadas.

La llamada hoja informativa de Trump acusa a Cuba de alinearse con naciones hostiles, albergar operaciones de inteligencia extranjera y proporcionar refugio a organizaciones terroristas como Hezbolá y Hamás. Estas acusaciones se presentan sin pruebas y se hacen eco de la propaganda utilizada durante décadas para justificar el bloqueo continuo y el aislamiento político de Cuba.

Este documento debe ser condenado y expuesto por lo que realmente es: otra declaración de guerra económica y una prolongación de una política de larga data destinada al genocidio económico del pueblo cubano. La intención detrás de esta política se hizo explícita ya el 6 de abril de 1960, en el infame Memorándum Mallory, que pedía negar a Cuba dinero y suministros para “provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

Las actuales amenazas de Trump contra Cuba, al igual que las de muchos de sus predecesores, no tienen nada que ver con la democracia, los derechos humanos o la seguridad. Se trata de castigo, coacción y control imperial. Denunciamos categóricamente esta política inhumana, rechazamos las mentiras utilizadas para justificarla y pedimos el fin inmediato del bloqueo y la retirada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Hace sesenta y cinco años, en Playa Girón, Estados Unidos fracasó en su intento de devolver a Cuba al yugo de la dominación imperial y el dominio neocolonial. Hoy, sesenta y cinco años después, un sistema capitalista estadounidense en declive, ahora liderado por una figura autoritaria con índices de aprobación profundamente negativos, vuelve a reivindicar el derecho imperial de pisotear la soberanía de una pequeña nación.

La propia trayectoria de Cuba cuenta una historia diferente. A pesar de más de seis décadas de guerra económica, el país ha logrado avances significativos en ciencia y tecnología, ha salvado vidas a través de misiones médicas internacionales, ha erradicado el analfabetismo, ha construido una sociedad altamente educada, ha promovido la igualdad de género y ha implementado iniciativas estatales contra el racismo. Cuba se erige como un ejemplo notable de progreso social en un contexto global hostil.

Para la población de Estados Unidos y del resto del mundo, esta última orden ejecutiva de Trump debe ser recibida con resistencia organizada y una condena inequívoca. El documento informativo de Trump es, en realidad, un compendio de mentiras, que debe ser refutado con la verdadera historia de la Revolución Cubana, su internacionalismo y su compromiso inquebrantable con la dignidad humana y la supervivencia colectiva.