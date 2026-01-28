Al calor del Instituto, una Cátedra Fidel

La Catedra Fidel Castro del Instituto Internacional de Periodismo José Martí (IIPJM) será creada oficialmente en la mañana del 29 de enero en dicho centro, academia de posgrado de la prensa cubana, como parte del programa de la UPEC por el centenario del líder de la Revolución Cubana.

Destinada a promover estudios, cursos de preparación, exposiciones y proyectos socioculturales y comunitarios que aborden la vida, pensamiento y obra de Fidel en el ámbito de la comunicación, la cátedra estará presidida por la renombrada periodista Katiuska Blanco, también biógrafa del Comandante en Jefe.

Entre los objetivos de su apertura se encuentra además la visibilización del patrimonio periodístico que, desde archivos de los medios en todo el país, atesora la imagen, el pensamiento y la obra de Fidel.

Como emplazamiento académico, la nueva institución enriquecerá la memoria histórica de la nación en tanto en torno a ella se organizarán eventos y acciones de superación, en Cuba y el extranjero, y se fomentará la colaboración universitaria y comunicacional en proyectos dedicados a profundizar en su figura.

La iniciativa apunta a propiciar nuevas relaciones con institutos, centros y universidades de comunicación y periodismo interesados en ahondar en el vínculo del estadista con esas áreas del conocimiento, lo cual ayudará al entendimiento, explicación y difusión de las esencias de la actualidad bajo los presupuestos de Fidel sobre el proyecto socialista cubano y su relación con el mundo.

La sesión de proclamación de la Cátedra contempla la conferencia magistral “Martí y Fidel desde la comunicación”, a cargo del Doctor en Ciencias Históricas Pedro Pablo Rodríguez, y el panel “¿Qué haría Fidel?”, moderado por el profesor de teoría política Ernesto Teuma con la participación de Janett Rodríguez Acosta, dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas en el municipio habanero de Playa y profesora de ingeniería industrial; Josué Benavides, profesor de la facultad de Física de la Universidad de La Habana, y el investigador Ángel González Montero, estudiante del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y miembro de la Catedra Fidel Castro de ese centro, universidad de los diplomáticos cubanos.

El programa de la primera actividad de la Catedra Fidel Castro del Instituto Internacional de Periodismo José Martí incluye la apertura de la exposición “¿Qué haría Fidel?”.