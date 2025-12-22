Los pobladores pensaron en llamar al lugar de una manera feliz y natural y por eso en Furrial, estado Monagas, hay un sector de casitas humildes que se nombra Mata Linda. Bajo un sol ardiente llegamos donde Gelasio Núñez Barrera que tiene 66 años y vista nueva desde que regresó de Cuba, tras operarse de catarata. “Me gradué de la Escuela Técnica de Cabima y siempre fui supervisor, un profesional, pero hace poco me rechazaron por la edad”. Recuerda a su viejo, que era obrero de la compañía petrolera y tuvo que criarlos en una posición muy pobre y sin la madre, que murió cuando Gelasio tenía solo tres años. “Algunos estudiamos y otros no. De todas formas, le agradezco a la vida; no me ha dado mucho, pero sobreviví” -confiesa haciendo un repaso de sus días.

Antes de ir a Cuba, con gran esfuerzo, había conseguido operarse uno de sus ojos, pero la segunda intervención quirúrgica que debía hacerse y que estaba pendiente desde bastante tiempo atrás se le hacía muy difícil debido al alto precio que hay que pagar, cerca de 3 000 000 de bolívares. Cuando la doctora de la Misión Barrio Adentro le sugirió viajar, no lo pensó dos veces:

“Fue algo maravilloso, el viaje, las atenciones. Nunca había visto algo parecido: operar a más de cien personas diarias. También tuvimos oportunidad de hablar con mucha gente allá, con los médicos, que tienen un carisma especial con los pacientes, con las enfermeras, y los trabajadores sociales, pero también con los de la calle: buhoneros, artesanos, y jóvenes. Mi señora está encantada, a Fanny le midieron la vista, le pusieron lentes y le arreglaron la dentadura. ¡Imagínese usted su contento! Ella alejaba los libros para leer y ya necesitaba brazos más largos. Ahora está estudiando en la escuela de Vuelvan Caras y en la Misión Ribas y haciendo un curso de promotora de salud. Ahora mismito estaba ahí enfrascada preparando un tema para una charla sobre la importancia de las vitaminas”.

Por senderos de flores silvestres, entre las casas del vecindario, Fanny nos lleva a donde su mamá, la señora Antonia Josefa Medina, que cumplió 69 años el 31 de mayo y ahora está estudiando otra vez.

Antes, de la casa al camino no distinguía nada, y de noche, se llevaba las cosas por delante. Cuando su hija le habló de viajar a Cuba, le dijo: “pero si no tengo un real”. Fanny le aseguró que no hacía falta, que era algo que facilitaban los médicos cubanos. Después de la operación, cuando en Cuba le quitaron la venda del ojo, enseguidita vio bien. “Lloré -nos dice- porque veía las letras. Antes tenía que usar unos lentes y me dolía mucho la cabeza, y bueno, ahora veo clarito, clarito”. Por eso está muy agradecida a Dios y a su presidente Chávez. “En mi vida -dice- ningún presidente se había acordado de los pobres, bueno, de nadie -aclara-, solo se acordaban de ellos mismos”.

Fanny retoma la conversación: “Cuba es un país muy culto. La cultura vale y el calor humano de la gente. Allí los médicos nunca faltan, no importa que llueva o no haya luz. Aquí no es así. Hace pocos días murió un niño en nuestra parroquia. Apretado del pecho se murió, solito, allí, en la medicatura, durante la noche pues no había ningún médico. A veces, cuando uno llega, le dicen: ‘Aquí no hay nada, llévelo a otro puesto asistencial’. En Cuba los médicos trabajan por puro corazón, y nosotros estamos muy agradecidos del convenio de nuestro presidente con Cuba para atender la salud”. Estado Monagas. 8 de agosto de 2004. Publicada en JR.

Imagen de portada: Ilustración de Isis de Lázaro.