FELAP solidaria con periodistas de Venezuela

Juan Carlos CamañoComment(0)

Buenos Aires, Argentina, 17 de diciembre de 2025

La Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, expresa su preocupación y rechazo ante las amenazas y acciones guerreristas contra el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, llevadas a cabo por Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza.

Al mismo tiempo, la FELAP se solidariza con las compañeras y compañeros de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores Sociales y del Movimiento Periodismo Necesario.

Juan Carlos Camaño Presidente FELAP

