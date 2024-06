En sus cuarenta y ocho años de vida, la FELAP hace un reconocimiento a cada una de las organizaciones que la constituyen, manteniendo en alto los principios que definieron su identidad el 7 de junio de 1976: entre ellos los de defensa de la integración de los pueblos, contra el imperialismo y por “un periodismo libre en patrias libres”.

Hoy, nuestra entidad continental sigue adelante sin olvidar sus raíces, a todas las compañeras y compañeros que ya no están; sin olvidar uno de sus principales valores invencibles en el tiempo: la solidaridad, que seguramente habrá de perdurar, con inteligencia, y continuará la lucha de ideas con la premisa –consigna de FELAP– “En la lucha de ideas las ideas que no se conocen no luchan”-.

¡¡¡Viva la FELAP!!!

Tomado de la UTPBA

Foto de portada: De izquierda a derecha: Hernán Uribe, José Gómez Talarico, Genaro Carnero Chaca, Eleazar Díaz Rangel, el entonces presidente de México Luis Echeverría, Luis Jordá Galeana y Ernesto Vera.