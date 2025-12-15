111 noticias luctuosas para la prensa en 2025

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) publicó una lista sobre los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación asesinados en el mundo durante 2025, período que, a tenor con el saldo, califica como “otro año especialmente mortífero”.

Una nota del sitio web español www.periodistasdearagon.org resume el informe de la FIP: 111 periodistas, entre ellos siete mujeres, fueron asesinados durante el año. El informe señala además que 533 reporteros sufrieron encarcelamiento.

Por tercer año consecutivo, Oriente Medio y el mundo árabe es la región más afectada, en tanto la región concentra el 62 por ciento del total de profesionales de los medios de comunicación asesinados. Yemen ocupa el segundo lugar, seguido de Ucrania, Sudán, India y varios otros países, entre ellos Filipinas, México, Pakistán y Perú.

Las cifras demuestran la extrema concentración del peligro en las zonas de conflicto y subrayan la necesidad de reforzar la protección de los profesionales de los medios de comunicación y de llevar ante la justicia a quienes asesinan periodistas.

En concreto, Oriente Medio y el mundo árabe suman 69 muertes violentas de periodistas. Los colegas palestinos han pagado el precio más alto, debido a la guerra en Gaza, donde la FIP ha registrado 51 asesinatos. El ataque selectivo, el 10 de agosto, contra Anas Al-Sharif, reportero de Al Jazeera, ha sido uno de los casos más graves y representativos.

Al-Sharif fue asesinado junto con otros cinco periodistas y profesionales de los medios en una tienda de campaña situada en las afueras del hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza.

En Yemen, un ataque del Ejército israelí contra las oficinas del periódico 26 Septiembre cobró la vida de 13 periodistas y profesionales de los medios de comunicación, “en uno de los peores ataques jamás perpetrados contra un medio de comunicación”, señala la FIP.

Asimismo, dos periodistas fueron asesinados en Siria y dos en Irán, donde también se registró una muerte accidental.

El informe de la FIP señala que actualmente hay 74 periodistas encarcelados, principalmente en Israel (41 periodistas palestinos tras las rejas), Egipto (15) y Yemen (11).

De igual modo, la FIP lamenta el asesinato de 15 periodistas en Asia-Pacífico: tres en Pakistán, tres en Filipinas, dos en Bangladesh, dos en Afganistán y uno en Nepal. Conmocionó el brutal asesinato de Mukesh Chandrakar, en la India, el 1 de enero: sus agresores le golpearon hasta la muerte con una barra de hierro, por sus reportajes; posteriormente, su cuerpo fue encontrado en una fosa séptica.

La nota de www.periodistasdearagon.org sostiene que la región de Asia-Pacífico sigue siendo la que más periodistas encarcela por su trabajo: 277 periodistas en la actualidad.

En su informe, la FIP cifra en 10 los asesinatos de colegas en 2025, diez de ellos durante sus labores profesionales en la cobertura de la guerra entre Rusia y Ucrania. El balance llama la atención sobre una tendencia alarmante: el uso de drones para atacar directamente a periodistas o sus vehículos, que ha segado la vida tanto de reporteros ucranianos como rusos.

Según el informe, son 149 los periodistas encarcelados en Europa, una cifra que representa 40 por ciento de aumento interanual.

Nueve trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en África en 2025, con el foco continental más letal en Sudán, donde desde el inicio del conflicto, el 15 de abril de 2023, los periodistas que cubren la guerra civil han sido blanco de ataques. En tanto, los colegas encarcelados en África, suman, a tenor de este reporte, los 27.

Señala la Federación Internacional de Periodistas que durante 2025 se registraron ocho asesinatos en la región de las Américas, con la situación más aguda en México y Perú -tres en cada caso-, uno en Colombia y otro en Ecuador. La FIP ubica en seis la cantidad de reporteros encarcelados en la región.

Imagen de portada: Un reportero huye en Yemen ante el ataque de francotiradores israelíes a civiles. Foto: hrw.org.