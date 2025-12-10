Falleció el destacado profesional de la prensa Pedro Rodríguez García, Peroga

Peroga, como era conocido en el gremio periodístico, nació el 4 de abril de 1939 en San Antonio de los Baños, la famosa Villa del Humor, ubicada a 36 kilómetros de La Habana, donde primero se distinguió como magnífico fotógrafo y poco después como dibujante y periodista. De ello hay testimonio en varios medios; entre ellos, Caimán Barbudo y Juventud Rebelde, acerca de los cuales solía expresar su orgullo por haber pertenecido y contribuido a su aporte cultural.

En la década de los ‘90 fue profesor de Diseño gráfico en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana y en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Vivía solo y ya jubilado visitaba diariamente la Casa de la Prensa donde almorzaba y dialogaba con veteranos conocidos durante el ejercicio profesional, a quienes revelaba experiencias, emociones y anécdotas de extraordinarias remembranzas de su pasado.

Octogenario decidió integrar el Grupo Asesor de la dirección nacional de la Upec que celebra una reunión mensual, precisamente en el teatro de la Casa de Prensa. Concluida cada reunión se pasa al comedor para el tradicional brindis, casi siempre con cerveza o un traguito de ron, acompañado “con pan con algo”. Peroga, decía en broma que disfrutaba mucho de estos encuentros. Una vez confesó que los colegas del Grupo se habían convertido en su familia, gracias a la UPEC.

Es recordado también su presencia en el primer Museo del Humor en Cuba y América Latina, inaugurado el 18 de marzo de 1979 en San Antonio de los Baños, para cada año celebrar la Bienal del Humor, con nutrida participación de cubanos y extranjeros. Uno de ellos es Peroga con la creación de su personaje Pedrito. La Villa del Humor también es la sede de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, inaugurada el 15 de diciembre de 1986, a la que Peroga en los inicios ofreció un granito de arena.

Nuestro respetado colega Pedro Rodríguez García, Peroga, fue uno de los fundadores de la Unión de Periodistas de Cuba (16 de julio de 1963), por eso recibió la Medalla Conmemorativa Aniversario 6O de la institución. Este sábado, 6 de diciembre de 2025, partió hacia la eterna paz. Por decisión de la familia sus restos fueron cremados. El recuerdo de Peroga vivirá siempre con esplendor en la historia de la Unión de Periodistas de Cuba.

Imagen de portada: Pedro Rodríguez García (Peroga), recibió la Moneda Aniversario 60 de la Upec de manos de Jorge Legañoa, ex vicepresidente de la institución. Foto: Heriberto González.