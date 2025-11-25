Nuestra Leyenda

Los tablones habían perdido la aspereza rústica y conservaban el húmedo frescor del monte. Fue lo que pensó cuando reclinó la cabeza sobre la mesa por unos minutos, solo en apariencia interminables. Sus pensamientos iban y venían como un torrente lejano en el mar de la memoria, fluían y refluían como mareas indóciles en el sueño: sentía el olor de los azahares del naranjal al fondo de la casa en Birán; escuchó otra vez resonar sobre el entablado del piso, el bastón del viejo, augurio de la cercanía de su autoridad; percibió el estruendo en el camino de la escuela una mañana de cielo nublado y relampagueante, los pitazos del tren al entrar en Santiago, el susurro de las sotanas al pasar por los corredores de los colegios religiosos, los pasos de la multitud al bajar en tropel la escalinata de La Colina, el ruido seco de los Springfield, los disparos de los Winchester 44 frente al Moncada; el golpe, el golpe fuerte del agua contra las tablas que crujen sobre lo oscuro e insondable líquido… , luego la metralla y el silbido de los aviones, pero… ¿era el acoso posterior al combate de Alegría de Pío o el asedio de los aviones que acompañó a su columna cuando se alejaba de los Pinares de Mayarí para adentrarse en el territorio del Segundo Frente? No conseguía dilucidarlo en el sopor en que naufragaban sus sentidos. Los ojos se le cerraban entre la fatiga y las tensiones y solo se permitió, al fin, una parada fugaz para recuperar la lucidez. Despertó de súbito, alzó la mirada y volvió a escribir.

Durante las últimas horas, lo había hecho de manera incansable, con los antebrazos apoyados en la superficie, en medio del apremio urgente de la guerra, tras vivir largas jornadas de marcha, emboscadas, exploraciones, combates y bombardeos. En recuento breve aseguraba en su carta que, tras las derrotas infligidas por Fidel a la ofensiva del Ejército batistiano en la Sierra Maestra, con el impacto tremendo que produjo la detención de ciudadanos norteamericanos en el Segundo Frente, y con las deserciones cada vez mayores y la desmoralización creciente de las tropas de la dictadura, estas se veían obligadas a hacer algo para levantar la moral de sus soldados y poder sostenerse un poco más en el poder. Probablemente intentarían una ofensiva en pos de un “triunfo” aunque fuese parcial. El Segundo Frente era el peor armado y de acuerdo con la concentración de fuerzas enemigas apuntaba a ser el blanco escogido.

No podía permitirse el reposo. Lo disponía todo para la defensa de aquel territorio entrañable donde los campesinos se habían sumado a la rebeldía como escopeteros y las mujeres, los ancianos y los niños apoyaban a la guerrilla con una silenciosa suma de complicidades y trajines nocturnos. Todo lo que se había hecho en aquella zona era anticipo de la Revolución. Él nunca abandonaría la lucha por el ideal soñado de una Patria mejor, más feliz. Desde la Sierra había persistido en la búsqueda de libros y cartillas para ilustrar a quienes le dolían en la propia piel: muchos combatientes no sabían leer ni el reloj, y esa era solo una de las tantas amarguras que había que desterrar de la Isla. No se daba tiempo para el descanso profundo, no se dejaría vencer, no se iba a conceder una larga siesta a la sombra de los copales o almácigos, no podían perderse las horas de resistir y escribía: “…si nos enviaran los 159 Springfield y los M-2 que hay por allá, muchas cosas podríamos hacer, por lo menos evitar que perforen nuestras líneas… deben enviarlos para acá urgentemente. Tuve que dormir un rato, recostado sobre la misma mesa que les escribo para poder terminar esta. En las mismas condiciones está Vilma escribiendo al lado, perdonen por lo tanto que esta no sea lo amplia que desearía, de todas maneras, es mejor así para Uds., pues lo único que hacemos es ¡¡Pedir armas!!…”.

Con el final de la carta iba un fuerte abrazo a los compañeros del Movimiento 26 de Julio y su firma al pie. El 5 de julio de 1958 las fuerzas del Segundo Frente Oriental Frank País habían rechazado una primera ofensiva enemiga y se aprestaban a librar nuevos y definitivos combates, cruciales para la victoria que sobrevino después, el Primero de Enero de 1959. Para entonces, la historia del joven de largo cabello sujeto en cola de caballo, del Comandante Raúl Castro, era profusamente conocida por el pueblo, pero en su caso las razones y pasajes de vida que motivaban el cariño popular eran muy especiales.

Apenas contaba 27 años cuando bajó de las lomas. Nacido el 3 de junio de 1931, a la una de la tarde, con el sofocante y presagioso calor de las horas del mediodía como umbral de vida; era el cuarto hijo del matrimonio Castro Ruz, tercero y más joven de los varones de la casa, a quien don Ángel, el padre, reconocería como “el becerrito”. Un muchacho alegre, díscolo, ocurrente y familiar, así le veían en el batey de Birán y en la casa grande.

Tras abandonar el Colegio de Belén, pues no soportaba los rigores disciplinarios, la obligatoriedad de los rezos y las confesiones, Raúl casi perdía el tiempo en la finca de su padre. Fue por esa época que Fidel consiguió entusiasmarlo con los estudios universitarios para graduarse en Derecho o Administración Pública. Raúl formalizó su solicitud de ingreso el 1 de abril de 1950. En realidad, al irse a la capital, emprendió un viaje definitivo a la historia. Fidel puso en sus manos los libros marxistas y su lectura constituyó toda una revelación. Raúl siguió las ideas sin perder nunca el camino, con una precisión de brújula y la vehemencia de un joven apasionado y justo, con acciones temerarias como aquella del Palacio de Justicia, en el asalto al Moncada, cuando, detenido por los guardias, repentinamente los desarmó y con ello, salvó la vida del pequeño grupo de combatientes y de hecho lo lideró acertadamente.

A partir de aquel día la presencia de Raúl sería siempre la certeza de que los imposibles son posibles. Seguramente fue ese hecho el que Fidel recordó pocos años después, tras el desembarco del Granma y la dispersión de todo el contingente revolucionario en el combate de Alegría de Pío, luego de vivir la pérdida de compañeros muy queridos, cuando les cercaban la adversidad y la muerte. Al comprobar que Raúl vivía, al verlo de nuevo, Fidel expresó con una frase rotunda toda su confianza y optimismo: “Ahora sí ganamos la guerra”.

Todo formaba parte del recuento que el pueblo hacía al hablar del Comandante Raúl. Se mencionaban su temperamento rebelde, sus ocurrencias maravillosas, sencillez cercana, severidad y rectitud, vocación austera y estampa jovial, pero sobre todo se le identificaba con la lealtad a toda prueba y el valor singular de ser el segundo líder de la Revolución Cubana por mérito propio. Haberse ganado la confianza de Fidel, ser junto a Che y Celia, su brazo derecho, raigal y firme, era la confirmación más contundente de sus virtudes y cualidades, preludio de su empeño tenaz en la obra revolucionaria al desarrollar las Fuerzas Armadas y participar en la vida política y social del país. Siempre acompañado de la guerrillera Vilma Espín, protagonizaba también una hermosa historia de amor revolucionario que le develaba ante las muchedumbres la sensibilidad y la ternura.

Y ahora (…) trascurridos casi cincuenta años [al momento de la publicación de esta crónica, en el año 2006, ahora serían 66 años], confirmamos que Raúl sigue siendo el mismo. Nos acompaña con sus audacias y sencillez, su perenne confianza en la juventud, su desprendimiento total y su espíritu inquieto, cuestionador, locuaz, alegre y profundo. Afirmó que sí se podía y le dio un plazo a la vida y la vida lo demostró con creces. Firme en sus convicciones y en su ideal alienta la fidelidad constante que le ha ganado el respeto y el cariño de todos los buenos. El pueblo intuyó su madurez en lo épico vivido y auguró su perdurable estatura de eterno hermano combatiente. Fidel acude a él para conferenciar, confiar estrategias y realizar sueños, algo que con el viento y el tiempo, los unió en la leyenda generosa, fundadora e imbatible de la Revolución Cubana.

(Crónica publicada originalmente en el diario Granma, el sábado 3 de junio de 2006).

Imagen de portada: Casa natal de Fidel y Raúl Castro, en Birán, Holguín. Foto: Modesto Gutiérrez Cabo/ACN.