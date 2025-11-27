Dan a conocer los Premios Anuales de Periodismo Económico 2025

Al comparecer en la Revista Informativa Buenos Días el presidente de la ANEC, DrCs. José Carlos Del Toro Ríos reconoció el acompañamiento de los medios, y especialmente felicitó a los premios nacionales:

Categoría Prensa Televisiva

Premio: Yordanis Rodríguez Laurencio, Canal Caribe, por su trabajo obra “Potencia Cuba el autoconsumo en empresas, ante compleja situación alimentaria”.

Mención: Abdiel Bermúdez Bermúdez del Informativo por el reprtaje “Uso del Carbón para la cocción de alimentos”

Categoría Prensa Escrita

Premio: Joel Mayor Lorán, Odalys Acosta y Lianet Guerra, del periódico El Artemiseño por la serie “A río revuelto, ganancia de abusadores”.

Mención: Enrique Ojito y Yosdany Morejón del periódico Escambray por la obra “Trago amargo de una malversación”.

Categoría Prensa Digital

Premio: Oscar Figueredo Reinaldo de Ideas Multimedios, por la serie “Se busca”, Relatos sobre el hurto y sacrificio del ganado en Cuba.

Mención: Filiberto Pérez Carvajal del periódico Invasor, por la obra “Las vacas que no están”.

Del Toro aprovechó la ocasión para reconocer el trabajo meritorio de los profesionales de la prensa que tienen la difícil tarea de seleccionar los mejores entre los mejores, en un trabajo que se realiza desde las provincias. Este año el jurado estuvo compuesto por Nestor Pardiño Martín, Valia Marquinez Sam, Rosana Thompson Casamayor, Francisco Rodríguez Cruz, Claudia Fonseca Sosa y Diana Domínguez Ceballos.