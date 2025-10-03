Sierra Leona, Cuba y los horizontes de la prensa

“Estoy conociendo leyendas. Esta es una casa de leyendas”, dijo este viernes Chernor Abdulai Bah, ministro de Información y Educación Cívica de Sierra Leona, al visitar la sede central de la Unión de Periodistas de Cuba y dialogar con su presidente nacional, Ricardo Ronquillo, y parte de su equipo de dirección.

Tras apreciar con mucho interés, desde el recibidor, varias fotografías de prensa que muestran a figuras y eventos trascendentales para la Historia del mundo y el país —Fidel con Mandela o con Chávez, Raúl con Obama en La Habana, las marchas y luchas de los cubanos…— el visitante pasó al salón de protocolo, donde elogió al instante la capacidad de los periodistas de recopilar la memoria de las naciones.

Chernor Abdulai Bah llegó a la Casa de la Prensa acompañado por el vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social Jorge Legañoa y le recibieron Ronquillo, los vicepresidentes nacionales Francisco Rodríguez y Luis Curbelo; la vicedirectora docente del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, Ileana González; la directora de la editorial Pablo de la Torriente, Esther Pozo; y la jefa de relaciones internacionales de la UPEC, Madelín Ramos.

“Es un placer recibirlo”, comentó Ronquillo antes de reconocer los esfuerzos del visitante en el proceso de alfabetización digital, educación cívica de cara a los desafíos de las redes sociales y apertura al aprovechamiento de las plataformas digitales en Sierra Leona.

En tanto, el ministro sierraleonés declaró que tan solo con estar en el inmueble ya veía cosas que quisiera llevarse a su patria. A seguidas, explicó áreas de su interés para la colaboración con Cuba como la capacitación de los periodistas a partir de la experiencia de los colegas cubanos para sostener una obra apegada al civismo y la Historia; la preservación del legado nacional desde el cuidado del patrimonio documental y las maneras de defender la educación en valores.

“Queremos crear una ciudadanía descolonizada. ¿Cómo lograrlo, cómo ustedes capacitan a sus periodistas para trabajar esto en sus contenidos de manera cotidiana?”, preguntó a sus interlocutores Chernor Abdulai Bah.

El distinguido visitante señaló que el Gobierno de su país busca fomentar la misma cultura de patriotismo, solidaridad y amor entre los seres humanos que ha visto en los cubanos; por ello, fue particularmente emocionante que confesara: “Vengo como amigo, como hermano, como uno más del gremio de los periodistas. Quiero ser socio de ustedes”.

Durante la charla con Ronquillo, de las más distendidas entre las muchas que se han sostenido en la UPEC, el ministro agradeció “el sacrificio que el Comandante en Jefe, Fidel Castro, y la gente de Cuba han hecho por mi pueblo” y también el servicio que los periodistas cubanos han prestado a esa causa.

Tras esas palabras, Ronquillo le recordó una conocida expresión de Fidel, quien asentó en la Historia la certeza de que la solidaridad de Cuba era apenas una manera de saldar la deuda que tenemos como nación con los pueblos africanos.

El líder de la UPEC explicó el rol de los esclavos negros y de sus descendientes en la formación de nuestra identidad y en las luchas por la independencia. “El carácter, la rebeldía, el espíritu de justicia de los cubanos se debe, en buena medida, a las ideas que sembraron aquí esas personas arrancadas de África”, afirmó.

Ronquillo resaltó especialmente la figura del periodista y luchador revolucionario Juan Gualberto Gómez, gran amigo del Héroe Nacional cubano, José Martí. En el diálogo, y luego en los jardines de la UPEC, le mostró obras artísticas que le rinden homenaje.

El presidente de la UPEC ofreció al visitante opciones de colaboración como los cursos del Instituto Internacional de Periodismo José Martí —tanto en los habituales, como en alguno concebido especialmente para colegas de Sierra Leona— y la posibilidad de que periodistas y profesores cubanos de la carrera viajen a su país a ofrecer algún tipo de capacitación sobre temas de interés.

Atendiendo a las preguntas del ministro, Ronquillo le detalló los mecanismos de la prensa cubana para salvaguardar la memoria histórica de la especialidad y la nación: los archivos de los medios de comunicación —Bohemia y Granma son paradigmas al respecto—, los equipos de trabajo que ahora digitalizan documentos valiosos, el aprovechamiento de herramientas nuevas de inteligencia artificial, la labor del Centro de Información para la Prensa, que acopia un volumen extraordinario de información del gremio de todo el país.

Ronquillo destacó especialmente la labor de la querida luchadora guerrillera Celia Sánchez, primerísima colaboradora de Fidel en nuestra Sierra… —brava, como la del visitante—, para fundar y sostener, tras el triunfo revolucionario, la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, un bastión en el cuidado del patrimonio documental.

A propósito de esa referencia, Chernor Abdulai Bah refirió que en su país llevan a cabo nuevas políticas para avanzar más en la labor registral y la protección de archivos, de ahí que les sería muy conveniente establecer vínculos con entidades de preservación documental cubanas.

Dado que hablar de periodismo, África y solidaridad es imposible sin mencionar al líder de la Revolución Cubana, el visitante, que había expresado antes su deseo de acopiar materiales sobre el gran estadista para asegurar en Sierra Leona una campaña por su Centenario, compartió con Ronquillo la “suerte de peregrinaje, ¡impresionante!”, que representó para él recorrer antes el Centro de Estudios Fidel Castro.

Se habló mucho, y bueno, de periodismo: del potencial que Fidel veía en los reporteros para hacer política y las grandes figuras cubanas —Fidel mismo, Martí, Varela…— que lo demostraron, pero acaso el signo mayor de esta visita estuvo en otro punto que decide más: la forja de esta nación.

“Vengo a rendirle mis respetos por la Historia de su país”, dijo Chernor Abdulai Bah a su anfitrión y en seguida asumimos que, de su Sierra… a la nuestra, se echaba en el bolsillo de guardar afectos a todos los cubanos.

Imagen de portada: Ante una obra que siempre impresiona, la Cuba postCastro, de ARES. Foto: Del autor.