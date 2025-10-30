Roberto Morales Ojeda: “Periodistas, directores de medios y cibercombatientes se convirtieron en influenciadores clave”

“El papel de la comunicación fue vital, utilizándose todas las vías concebidas: desde el trabajo persona a persona, casa a casa y barrio a barrio, hasta el uso de la televisión, la radio y las plataformas digitales”, dijo Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en la Mesa Redonda especial sobre la situación en Cuba tras el paso de huracán Melissa, este miércoles 29 de octubre.

“El dirigente partidista resaltó la labor de comunicadores comunitarios y corresponsales, como el ejemplo de Guamá, capaces de trasladar información veraz y oportuna en tiempo real”.

“Esta labor —añadió— fue complementada por periodistas, directores de medios y cibercombatientes, que se convirtieron en influenciadores clave, trasladando información a través de diversos canales como YouTube. Medios nacionales convertidos en multimedia, como Cubadebate, fueron referentes.

