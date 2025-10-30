Los medios cubanos ante la amenaza de Melissa

La tarde de este martes 28 de octubre una parte de la presidencia de la Unión de Periodistas de Cuba compartió con equipos de la radio y televisión nacionales (Canal Caribe, Reloj y Radio Rebelde) mientras ofrecían una cobertura a la fase preparatoria y de enfrentamiento del país al peligroso huracán Melissa. Los medios y sus profesionales, como parte del sistema de Defensa Civil nacional, cumplían con su responsabilidad de informar, alertar, acompañar la enorme movilización de las instituciones y toda la sociedad para preservar las vidas y los recursos.

Horas después, la región oriental sería sometida a una muy dura prueba de la naturaleza. El sistema de medios cubanos, que incluye los territoriales y locales, ha dado pruebas suficientes de su capacidad de integración frente a este tipo de desastres.

La fuerza destructiva de Melissa exigía que ese engranaje funcionara con mayor rigor…En conversación con los presidentes provinciales de la Upec, informan sobre la organización de los medios y sus profesionales para ofrecer continuo seguimiento a las incidencias del huracán en Cuba y la posterior etapa recuperativa. Se insistió en la protección de las familias de los trabajadores de los medios movilizados para encarar esta grave contingencia. Muchos trabajaron en sus equipos durante jornadas agotadoras. Según los especialistas, el oriente nunca sufrió un huracán de la magnitud del que ya había comenzado a salir de Jamaica rumbo a Cuba.

La televisión y la radio en “alarma informativa”. Turnos rotativos de 24 horas, contacto permanente con las y los colegas en las provincias que serán afectadas, línea directa a la Defensa Civil y todos los organismos implicados. No podía faltar la información oportuna, que también precave y salva. Así pudo apreciarse esta tarde en algunos de nuestros principales medios de comunicación, junto con Ronquillo Bello, el presidente de la Upec.