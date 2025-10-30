¡Que no cunda el pánico!

Dicen que cuando un colectivo se une, no hay tarea imposible. ¡Y vaya si es cierto! Parece que tenemos a Malvino Fortuna encima, como dice con todo el humor una de nuestras trabajadoras.

La primera fue la batería del grupo electrógeno, que decidió “irse de vacaciones” justo cuando más la necesitábamos para informarles. Pero, apareció la mano amiga del MININT en Jobabo. ¡Problema resuelto!

Hoy amanecimos con un nuevo “regalito”: el aceite del grupo se botaba sin compasión. Pero ahí fue cuando este colectivo aguerrido se creció:

Periodistas y realizadores moviendo cielo y tierra; un compañero bombero que, como un detective, detectó la causa; la jefa de programación y sus hermanos mecánicos, dando instrucciones vía telefónica como si fuera una misión de la NASA; y uno de nuestros trabajadores, que en pleno descanso salió disparado desde su casa hacia la de Rodrigo, el mecánico de Los Sitios.

Y entonces llegó la salvación: Rodrigo, sin pensarlo dos veces, nos donó un filtro para el grupo electrógeno. Un gesto que vale oro.

¿Resultado? En menos de una hora, ¡estábamos al aire nuevamente! Porque Melissa no entiende de contratiempos, y nuestra población merece y debe estar informada.

¡Gracias totales, Rodrigo! Y gracias a cada uno de los que pusieron su granito de arena. Esto demuestra que somos más que un equipo, somos una familia que se apoya en los momentos clave.