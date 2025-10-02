Los medios y la cultura: son tiempos de proponer

El presidente nacional de la UPEC, Ricardo Ronquillo, lamentó que suframos en el país un vacío en las redacciones culturales de medios emblemáticos y que, en ocasiones, falten profesionales para hacer el periodismo de este perfil. “Hay que pensar, pero no nos puede pasar eso; no puede pasar que buena parte del debate central del país esté escapando de los medios; tenemos que regresarlo”, afirmó.

Al cerrar la reunión de fortalecimiento del círculo especializado de periodistas del sector, Ronquillo convocó al abordaje profesional, también, de esos otros alcances de la cultura que tocan, a partir de ella, asuntos de la ideología, la política y la economía.

La reunión fue caliente en anécdotas y ejemplos de censuras, deudas y exclusiones, pero el líder del gremio —que llegó a admitir que en Cuba se crean “islas culturales” al margen de las instituciones— recordó que hay reglas elementales del periodismo que, frente a un hecho de interés público, nos liberan a todos de esperar orientaciones “de arriba”. ¡Publiquemos!

Además de invitar a los integrantes del círculo a conectarlo con la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, Ronquillo les invitó a responder/se qué UPEC necesitamos en la situación actual y cuál rol deben ocupar en ella los colegas que abordan la cultura.

Antes de las palabras de Ronquillo, la viceministra de Cultura Lizette Martínez Luzardo había agradecido a los periodistas la sinceridad del debate y asegurado que nada es imposible, ni para el sistema de instituciones ni para los reporteros.

“¡No perdamos tiempo!”, convocó Martínez Luzardo, quien sostiene que, así como ahora hay más limitaciones materiales, también son mayores las vías de comunicación. Su mensaje fue transparente al punto de lamentar que en pleno mundo de la sobreinformación nuestros medios carezcan de contenido.

La alta funcionaria reconoció que el Ministerio de Cultura sufre, como todas las organizaciones y entidades, una crisis de recursos humanos; sin embargo, acotó la determinación expresa de que los eventos no se suspendan, aun cuando a menudo la solución sea ofrecer los espectáculos en áreas exteriores a las instalaciones.

Plantado a puro prestigio dual en el puente de dos vicepresidencias que enlazan organizaciones vitales —la UPEC y la UNEACؙ— Yuris Nórido recordó a los presentes el papel del periodista y del círculo de cultura: discutir, proponer, dialogar con quienes toman las decisiones finales. “Las organizaciones —afirmó— son, más que sus presidencias, sus miembros; por ello, este círculo debe ocuparse de presentar nuevas propuestas, problemas, voluntades… Hay que sentar delante al que decide cosas. ¡Vamos a proponer!”.

Yuris ubicó a la UNEAC, la UPEC y la Asociación Hermanos Saíz (AHS) como puntales en el Programa Nacional de la Crítica, pero también admitió que la desprofesionalización creciente en el sistema de prensa requiere más solidez en el ejercicio cotidiano de la comunicación.

Varios de los colegas abordaron temas infaltables en estas discusiones: las confusiones y mudas forzadas de roles entre comunicadores sociales y periodistas, la exclusión de reporteros en la acreditación de eventos que impliquen cierta logística o gastos; los vacíos inexplicables, en el sistema de premios, en torno a figuras relevantes del humor y de la propia crítica cultural, el deficiente trabajo con el idioma aun en los medios y (más grave, si es que cabe, por parte de sus reporteros de cultura), y el desaprovechamiento editorial de una obra periodística en estas áreas que ahora mismo de pierde para siempre en calurosos y húmedos archivos.

Los reporteros criticaron la escasa seriedad para avisar oportunamente sobre cancelaciones de lo previamente anunciado y la poca consideración institucional a los jóvenes colegas que aun desde la carrera colaboran con medios diezmados por el éxodo. De igual modo exigieron —esta demanda es para adentro, a lo Kramer contra Kramer— respeto al crédito del medio y del periodista originales cuando se coloca nota ajena en una página.

Otra exigencia importante fue la definición clara que “qué figuras sí y cuáles no” incluir en sus agendas y espacios ahora que el mundo es un pañuelo bordado de inquietos avioncitos.

La reportera y crítica de arte Sahily Tabares, presidenta del círculo, explicó sus principios y estructura de funcionamiento, con la superación profesional y las alianzas externas como prioridades. Con el respaldo cercano de las vicepresidentas Mireya Castañeda y Nancy Lescaille y un ejecutivo ampliado que creció más en la propia reunión, Tabares cuenta como fortalezas el alto prestigio profesional de los miembros más activos de una agrupación variopinta en generaciones, perfiles y tipos de medios y lenguajes.

Aunque en el camino se han perdido mecanismos de retroalimentación con organizaciones de alto nivel que viabilizaban más el trabajo, todavía se dispone de canales con el Ministerio de Cultura para conocer las prioridades temáticas semanales y perviven conquistas como las acciones de superación, los lazos con facultades de Comunicación y de Arte de los Medios de Comunicación de la Universidad de La Habana y del Instituto Superior de Arte, respectivamente, y la entrega del Premio del círculo a una obra cubana dentro del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano.

Bajo la conducción del vicepresidente de la UPEC Francisco Rodríguez, el encuentro de fortalecimiento del círculo especializado de periodismo cultural comenzó con las reflexiones del colega y ensayista Enrique Ubieta, director de la revista Revolución y Cultura, quien trazó la carta náutica en que todos navegamos, sea cual sea nuestra travesía periodística.

“Pareciera que ahora lo importante no es la cultura; sin embargo, sin defenderla a ella en su sentido más amplio este país se convertía rápidamente en otro”, precisó Ubieta. Más adelante, explicó el rol de orientador del periodista de cultura y apuntó lo fácil que es hablar de los premios de una obra cuando no es eso lo esencial: “Lo esencial es establecer su calado y su rumbo”.

El respetado intelectual comentó que en esta época prohibir no tiene sentido y que una obra muy revolucionaria, pero de baja calidad, no nos sirve para nada en la misión de construir la cultura del ser y de la solidaridad, a contrapelo de la del tener.

Fidel dijo hace tiempo qué habríamos de salvar primero. Bueno, resulta que justo lo salvable nos salvará. Filósofo a fin de cuentas, con su idea de que el arte refleja la realidad pero también la construye, Enrique Ubieta nos puso a pensar a los periodistas de cultura y a los de otra cosa; a los del círculo y a quienes no estamos en él, con este suspense definitorio: “Si no ayudamos a construir lo que queremos…”.

Imagen de portada: Varias generaciones de profesionales confluyen en este círculo de la UPEC. Foto: Del autor.