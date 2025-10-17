Inicia hoy el Festival Granma-Rebelde

La primera edición de Festival Granma-Rebelde será inaugurada la tarde de este 17 de octubre en la Estación Cultural de las calles Línea y 18, en La Habana, dedicada al aniversario 60 de la fundación, por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, de los dos principales periódicos del país, órganos oficiales, en ese orden, del Partido y la Juventud comunistas.

Delegaciones de más de 30 países, directivos de los medios de comunicación y de la UPEC y plataformas nacionales y provinciales estarán representadas en el evento, cuya arrancada será a las cinco de la tarde en la sala principal del complejo cultural capitalino.

El audiovisual “Fidel y la prensa”, del destacado reportero y realizador audiovisual Abdiel Bermúdez, marcará la antesala de las palabras de apertura. Antes, será develado el Mural de la resistencia, dibujado por artistas visuales cubanos en el patio interior de la Estación.

La jornada del sábado 18 llevará el signo del panel “Fidel en la prensa: el líder que escribió su historia”, en la sala principal de la sede, con la moderación de la biógrafa del Comandante en Jefe, Katiuska Blanco, y la participación de reconocidos periodistas.

Al mediodía, la aclamada Compañía de Teatro Infantil “La Colmenita de Cuba” hará una presentación dedicada a Fidel y a continuación expositores de partidos, organizaciones y medios de Cuba y otras naciones expondrán proyectos de comunicación.

El domingo 19, en la última sesión, panelistas de izquierda dialogarán en torno al tema “Experiencias de articulación para otro mundo posible”, en tanto al mediodía, antes de la clausura oficial, será develado el Mural de la dignidad, fruto íntegro del encuentro en tanto caricaturistas liderados por la publicación humorística Palante lo habrán dibujado en paralelo a las deliberaciones.

El cierre del Festival Granma Rebelde contempla las lecturas de la relatoría y de la Convocatoria de la segunda edición. En todos los casos, las jornadas contemplan presentaciones de importantes exponentes del arte y el patrimonio cultural cubanos.

Imagen de portada: Foto de Cubaperiodistas.