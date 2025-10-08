Coloquio por Borrego, el Quijote de Cuba

La Cátedra Honorífica Juan Antonio Borrego Díaz y el Coloquio de Periodismo que honra su memoria son muy importantes para avanzar en la transformación de nuestra prensa, afirmó Ricardo Ronquillo, presidente nacional de la UPEC, al cierre de la segunda edición del encuentro, celebrado en el teatro del Gobierno en Sancti Spíritus.

Patrocinado por el Banco Popular de Ahorro y con los esfuerzos conjuntos del periódico Escambray, la Universidad José Martí y la organización del gremio reporteril en el territorio, el encuentro marcó otro paso de avance que Ronquillo evalúa como evidencia del potencial espirituano para colocar a sus tres grandes medios, unidos, en la vanguardia de la transformación integral del sistema de prensa cubano.

“Sancti Spíritus puede ser la capital de esa transformación”, afirmó el líder de la UPEC al final del encuentro, que había sido abierto con las palabras del Doctor en Ciencias Edelvy Bravo, rector de la Universidad de la provincia.

Ronquillo no solo reconoció el trabajo de la Cátedra, creada hace dos años y medio para honrar “el ejemplo de liderazgo supremo” encarnado por Borrego, sino que elogió además labor al frente de Escambray de Juan Carlos Castellón para dar continuidad al legado dejado por aquel.

“Lo que debemos hacer es trasladar este espíritu de cambio al resto del país”, invitó el presidente, que antes había repetido una frase muy suya: “Si no cambiamos nosotros, otros nos podrían cambiar”.

La confianza del guía de la UPEC en los colegas de Sancti Spíritus es tal que llegó a proponerles preparar los expedientes para presentar a la UNESCO, como candidato a un premio internacional, el trabajo de la Cátedra y el perfil de los materiales de su concurso.

Entre los momentos especiales de esta segunda edición estuvo el reconocimiento especial de la Cátedra Honorífica Juan Antonio Borrego y de la Universidad de Sancti Spíritus a la consagrada Doctora en Ciencias Hilda Saladrigas Medina, Premio Nacional de Comunicación Social 2025 —único hasta ahora— “por pensar y hacer la comunicación desde Cuba con la ética y la excelencia de los paradigmas”.

A esas alturas, la Doctora Saladrigas no solo había presentado la primera conferencia del espacio teórico, sino que había respondido con otra a la delicada presentación que de su libro “Teorías de la Comunicación Social: apuntes sobre sus rasgos en la actualidad” había hecho la también Doctora y periodista Lisandra Gómez Guerra.

El cuerpo teórico del Coloquio permitió apreciar, a partir de varias modalidades de presentación, estudios de expertos, periodistas y estudiantes de Cuba, Colombia, España, Brasil y Alemania -que Cubaperiodistas publicará más adelante-, y entre los asistentes se encontraron además profesionales de la comunicación de varias provincias.

La innovación en la comunicación, la relevancia e implicaciones profundas de la Ley que tenemos en Cuba para hacerla, los cambios tecnológicos que marcan la época, la relevancia del cómo contar, el amor por la carrera como su tabla de salvación, los labs de medios, la viabilidad concreta de las organizaciones periodísticas, las áreas clave de la gestión integral en el sector, el liderazgo profesional y el rol del pensamiento crítico y de la conducción metodológica de toda tecnología integraron el temario discutido.

Los asistentes apreciaron el audiovisual del proyecto “Es mi barrio”, Premio de la Innovación Juan Antonio Borrego del Festival Nacional de la Prensa 2024, que recoge las acciones de articulación mediática, social y humana del colectivo del periódico Escambray con las comunidades de Sancti Spíritus.

Antes de la clausura de Ricardo Ronquillo, los organizadores proclamaron nuevamente -en voz del Doctor en Ciencias de la Comunicación Yoelvis Lázaro Moreno, presidente del jurado- los resultados de la segunda edición del Premio Nacional de Periodismo de Investigación “Quijote de Cuba”.

El Primer Premio fue el trabajo en hipermedia “El timbiriche virtual de las donaciones de sangre”, de Arelys García Acosta, de Escambray. El Segundo Premio resultó el texto de prensa escrita “Plan E: Pájaro de barro que quiere volar”, de un equipo de periodistas de Juventud Técnica, multimedio que mereció también el Tercer Premio por el texto “El macabro mundo de la plastifera”, de otro equipo de sus reporteros.

Yuset Puig Pupo, del Periódico 26 de Las Tunas, mereció las dos Menciones del evento por: “Violencia entre adolescentes. Cuando las alarmas llegan con sangre”, y “Femicidio… esa palabra fea”.

Imagen de portada: Foto de Oscar Alfonso Sosa.