Xinhua y TASS alumbran las fotos de la victoria

Hasta el 9 de septiembre estará abierta en Beijing la exposición fotográfica conjunta de las agencias de noticias Xinhua, de China, y TASS, de Rusia, para conmemorar el aniversario 80 de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista.

Una nota de la propia Xinhua refiere que la muestra incluye más de 50 fotografías de fotorreporteros de ambas agencias sobre las grandes contribuciones realizadas por China y la entonces Unión Soviética, principales teatros de operaciones de Asia y Europa, respectivamente, a la victoria contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial.

En la apertura de la exposición, el presidente de Xinhua, Fu Hua, afirmó que la agencia está dispuesta a profundizar los intercambios y la cooperación con TASS, promover conjuntamente una perspectiva histórica correcta sobre la Segunda Guerra Mundial, defender la justicia, la paz y a los pueblos y contar bien las historias de la amistad tradicional China-Rusia y las historias de la cooperación bilateral en la nueva era.

En tanto, Andrey Kondrashov, director general de TASS, señaló que las fotografías seleccionadas documentan los sacrificios realizados por ambos países en busca de la victoria y recuerdan a las personas su responsabilidad en la salvaguarda de la paz. Kondrashov añadió que mantener la resiliencia y la solidaridad es especialmente importante en un mundo que enfrenta desafíos comunes.

Natalia Stepkina, ministra consejera de la embajada de Rusia en China, destacó la importancia de preservar y presentar de manera objetiva la historia relacionada con la victoria en la Segunda Guerra Mundial y agregó que las fotografías de TASS y Xinhua permiten recordar la historia. La diplomática afirmó que los dos países deben oponerse firmemente a cualquier intento de distorsionar la historia.

Imagen de portada: Directivos de las dos agencias, en la apertura de la muestra en Beijing. Foto: Xinhua.