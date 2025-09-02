Javier Milei y la re/presión a la prensa

Sindicatos de prensa de Argentina denunciaron los ataques del Gobierno de Javier Milei contra la libertad de expresión tras el permiso por parte de la Justicia de allanamientos contra quienes han revelado información sobre la supuesta implicación de la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, en una red de coimas.

Una nota del multicanal latinoamericano teleSur recoge que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) se solidarizó con los periodistas Jorge Rial y Federico Mauro, quienes denunciaron el atropello contra la prensa. “Rechazamos la medida cautelar y exigimos al Poder Judicial que defienda el derecho a la información”, denunció SiPreBa, que además convocó a sus organizaciones a “proteger el rol de la prensa en la sociedad”.

Fernando Soto, abogado del Ministerio de Seguridad de la Nación, requirió entre las medidas de prueba los “allanamientos y secuestro forense en las oficinas y estudios de Carnaval Stream”, un medio de comunicación vinculado al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.

Tras la decisión judicial que ordenó el “cese inmediato” de la difusión de los audios grabados en Casa Rosada (sede del Gobierno) y atribuidos a Karina Milei, el periodista Jorge Rial denunció el intento de censura. “… lo único que hicimos fue ejercer nuestro laburo (trabajo) y parece que ese laburo molesta al poder. Gracias a Dios que molesta al poder, porque ese es el laburo, molestar al poder”, afirmó el conductor de C5N.

Rial calificó la situación como “peligrosa”, advirtió que el país se está acercando a un “régimen totalitario” y declaró que “pocos países en el mundo se atreven a pedir allanamientos a medios de prensa y a periodistas”.

Según Tiempo Argentino, la ola de reacciones generada por la resolución judicial “le entregó en bandeja al Gobierno la posibilidad de sacar del foco el tema central que por casi dos semanas no supieron cómo manejar”. El medio señala que “la conversación pública ya no está puesta en la filtración de los audios de Diego Spagnuolo y mucho menos en la posible implicación de Karina Milei en un aparente y aceitado mecanismo de recaudación blue ejecutado desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).”

Esas grabaciones, atribuidas al (ahora) exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, apuntan contra Karina Milei, pero también alcanzan a otras figuras del entorno presidencial.

A Spagnuolo se le adjudicó hablar de una trama de presuntas coimas exigidas a proveedores de la ANDIS y repartidas por uno de ellos: la droguería Suizo Argentina, a la postre allanada, como el exfuncionario. Los testimonios adjudican el cobro de “un tres por ciento para Karina”, sobreprecio que, de confirmarse, habría implicado un desvío de fondos millonario para la hermana del presidente.

Los audios, fueron divulgados por medios como Data Clave y el programa radial Argenzuela, cuyos periodistas también son perseguidos actualmente.

Una nota del sitio www.swissinfo.ch basada en un reporte de la agencia EFE refiere la solicitud del Gobierno de Javier Milei a la Justicia de la referida orden de allanamiento de Carnaval y del domicilio de los dos periodistas nombrados. En respuesta, Carnaval afirmó en su perfil de X: “No nos van a callar”.

El asedio contra el conductor Jorge Rial es grave a tal punto que él denunció en su programa de radio una situación intimidante: una noche, al llegar a su casa, encontró un automóvil Ford Falcon verde estacionado en la puerta, con un hombre adentro mirándolo.

“Es raro -dijo- que de golpe llegues a tu casa y veas estacionado un Falcon con un tipo adentro, tomando mate y mirando fijo”, relató el conductor, que recordó el vehículo es uno de los símbolos más oscuros de la represión durante la última dictadura militar.

El sitio web www.politicargentina.com informa que el periodista consideró que lo sucedido no es un hecho aislado, sino parte de un clima de persecución alentado desde el oficialismo: “Es el sinónimo de la represión y es uno de los emblemas de Javier Milei y de Victoria Villarruel, que homenajean a la dictadura”, aseguró.

La situación se suma a llamados sospechosos que Rial había recibido en los últimos días. “Algunos que se dicen amigos, pero intentan sacarte información. Lo del Falcon lo estoy contando como anécdota, pero con la historia que tenemos, es muy fuerte”, comentó.

Imagen de portada: Karina Milei, en el centro de las presuntas coimas y de la mordaza a la prensa. Foto: periodismodeizquierda.com.