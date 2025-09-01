República Dominicana: Periodistas llaman a la unidad

La edición 192 del periódico El Periodista, realizado por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), tiene como tema destacado la convocatoria a la unidad en aras de lograr la transformación de la entidad, en el marco de las elecciones nacionales e internacionales del CDP que se celebrarán el próximo 29 de agosto.

“El Colegio Dominicano de Periodistas necesita de la gran unidad de todos los sectores de la prensa para poder transformar nuestra institución en una verdadera herramienta de lucha, de reivindicaciones sociales, económicas, ética y profesionalización de sus miembros por el bien de todos los ciudadanos”, asegura el artículo.

Además, la publicación aborda temas relacionados con la actividad de los trabajadores de prensa dominicanos, como la creación de un instituto de asistencia social para periodistas, la licenciatura Periodismo Contemporáneo, y la manera de enfrentar “los discursos desinformantes”.

La juramentación de 243 nuevos colegiados del CDP, un taller sobre narrativas responsables e inclusivas para comunicadores, la defensa de la soberanía nacional y los desafíos de la Inteligencia Artificial (IA) en la comunicación son otros de los temas que se profundizan en El Periodista (Tomado de utpba).