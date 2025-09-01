Retrato del periodismo: hermosura… con grietas

Una encuesta entre más de nueve mil adultos, realizada por el centro de investigaciones Pew Research a más de nueve mil adultos estadounidenses, ubica en el 59 por ciento a quienes consideran que los periodistas son “muy” o “extremadamente” importantes para el bienestar de la sociedad, pero también constata que el 49 por ciento percibe que estos pierden influencia y que el 45 por ciento declara mucha o bastante confianza en que los reporteros actúen en el interés público.

En una prolija nota del periodista Salvador García Llanos en el sitio www.aptenerife.org, de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife, se recoge que el estudio del Pew Research, conocido tanque pensante, arroja que el periodismo sigue siendo considerado un pilar democrático por la mayoría de la población estadounidense, pero la confianza hacia quienes ejercen el oficio muestra signos de desgaste y las fronteras sobre quién merece la etiqueta de periodista se difuminan en la era digital.

La aparición de pódcast, newsletters (nuevos géneros) y creadores en redes sociales convive con la persistencia de los formatos tradicionales, y la opinión pública, atravesada por divisiones políticas y generacionales, dibuja un retrato de respeto hacia la función social de informar mientras, al mismo tiempo, sospecha sobre la imparcialidad de quienes la ejercen.

La investigación reafirma que el ecosistema informativo digital multiplica las fuentes, difumina las fronteras entre profesionales y creadores y mantiene abierto el debate sobre qué significa hoy ser periodista, al tiempo que tensiona la confianza del público y reordena los hábitos de consumo.

Por ejemplo, la población desea información rigurosa y a la vez convive con formatos nuevos —boletines, pódcast, redes sociales— que compiten con los medios tradicionales por tiempo y credibilidad. La etiqueta periodista no se aplica de forma uniforme a quienes participan en ese circuito y la evaluación de su trabajo presenta fuertes diferencias por edad y afinidad política.

La ciudadanía exige a sus proveedores de noticias honestidad (93 por ciento), inteligencia (89 por ciento) y la “autenticidad” entendida de manera diversa (82por ciento); en tanto en las funciones diarias prioriza “informar con precisión” (84 por ciento) y “corregir afirmaciones falsas de cargos públicos” (64 por ciento).

Otro asunto es el “retrato” del periodista: el 79 por ciento considera tales a quienes escriben en periódicos o webs de noticias, el 65 por ciento a quienes informan o presentan en televisión y el 59 por ciento en radio, mientras que los porcentajes bajan en medios nuevos: 46 por ciento para quienes conducen pódcast informativos, 40 por ciento para autores de newsletters y solo 26 por ciento para quienes publican sobre noticias en redes sociales.

En cuanto a qué se espera como normas de actuación en el gremio, tres de cada cuatro encuestados (75 por ciento) sostienen que, al cubrir un tema, “todas las partes merecen siempre cobertura equilibrada” y un 82 por ciento afirma que, ante falsedades de figuras públicas, los periodistas deben informar y aclarar que son falsas. Al mismo tiempo, más de la mitad (56 por ciento) cree que los periodistas “no pueden separar a menudo sus opiniones personales” de lo que publican.

Sobre el perfil y la preparación, la ciudadanía otorga más peso al conocimiento temático que al estatus laboral o a la titulación: el 70 por ciento considera “muy importante” que quien informa tenga dominio profundo del tema, frente al 31 por ciento que valora que esté empleado por un medio y el 25 por ciento prioriza la tenencia de un título universitario en periodismo. El 60 por ciento de los encuestados opina que debería requerirse formación formal para ejercer la carrera.

La investigación se detuvo además en las vías de información. Casi la mitad de los adultos (46 por ciento) dice que la mayor parte de sus noticias proviene de personas a las que “considera” periodistas, aunque un 59 por ciento declara que preferiría informarse principalmente a través de periodistas formados.

Los atributos de los profesionales tuvieron evaluaciones dispares: Mientras el 63 por ciento describió a “la mayoría de los periodistas” como inteligentes y el 58 como bien intencionados, otro 58 consideró que son “sesgados”.

La nota de www.aptenerife.org resume el complejo cuadro de la profesión en Estados Unidos: conviven amplio reconocimiento de su función social con escepticismo sobre su imparcialidad y reglas de juego que el público sigue situando, con matices, en la verificación, la corrección y la transparencia. En conclusión, el sondeo de Pew Research sostiene que los periodistas conservan un considerable nivel de prestigio social, pero alerta de que su poder de influencia va reduciéndose sensiblemente.

Imagen de portada: Tomada de noticiasviprd.com.