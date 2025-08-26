Corresponsales de guerra cubanos repudian asesinatos de periodistas en Gaza a manos de Israel

El Círculo de Corresponsales de Guerra de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) condena enérgicamente el asesinato de cinco periodistas este lunes, durante el doble bombardeo israelí contra el Hospital Naser, en el sur de Gaza.

En el execrable ataque, también perdieron la vida 20 personas, incluidas un rescatista, tres trabajadores del hospital y un estudiante de último año de Medicina, de acuerdo con testigos y fuentes locales.

El esfuerzo por silenciar a la prensa y que el mundo no conozca de las atrocidades cometidas por el ejército de Israel contra la población civil palestina, ha provocado la muerte de más de 200 periodistas, al menos 56 de ellos en el ejercicio de su trabajo, desde octubre de 2023 hasta la fecha.

Entre los periodistas asesinados este lunes, está el camarógrafo Husam al Masri, de la agencia británica Reuters, quien estaba transmitiendo una señal de televisión en directo desde una azotea.

También perdieron la vida Mariam Dagga, de la agencia estadounidense Associated Press; Mohammad Salama, de Al Jazeera; Ahmed Abu Aziz, periodista de Middle East Eye; y el fotógrafo Moaz Abu Taha.

Por su parte, Hatem Khaled, también fotógrafo de Reuters; resultó herido en el segundo ataque.

Este mortífero bombardeo de las tropas sionistas ocurrido este 25 de agosto, se produce dos semanas después de que seis periodistas, incluidos cuatro de la cadena Al Jazeera, murieran en un bombardeo selectivo cerca del hospital al Shifa, en Gaza.

El Círculo de Corresponsales de Guerra de la UPEC repudia estas acciones, y el irrespeto al trabajo de los periodistas en esta zona de conflicto, donde se comete hoy uno de los peores genocidios en la historia del mundo, con la anuencia de Estados Unidos y el resto de las potencias occidentales.

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de Gaza y de agencias internacionales de la ONU, hasta la fecha más de 62 000 personas han muerto durante este genocidio a manos del ejército israelí.

Entre los muertos se cuentan unos 1.600 trabajadores sanitarios, 310 trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), 120 académicos y más de 200 periodistas.

Se cree que hay miles de cadáveres más bajo los escombros de los edificios destruidos y se estima que el 80 % de los palestinos muertos son civiles.

La barbarie desatada por Israel ha cobrado la vida de al menos 18.430 niños y más de 10.000 mujeres, a los que se suman más de 155.886 heridos (incluidos al menos 40.500 niños y 19.000 mujeres) y más de 14.400 desaparecidos, según datos que aparecen en redes sociales.

El Círculo de Corresponsales de Guerra de la UPEC exige el cese inmediato de este genocidio y el respeto a los acuerdos internacionales respecto al trabajo de la prensa bajo condiciones bélicas.

Palestina es también nuestra causa, y a ellos daremos siempre nuestro incondicional apoyo.

Ejecutivo del Círculo de Corresponsales de Guerra de la UPEC

Imagen de portada: Varias personas durante la ceremonia funeraria para los periodistas asesinados por un ataque israelí contra el hospital Nasser, en el sur de Gaza, este lunes. Abed Rahim Khatib (DPA/Europa Press).