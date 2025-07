Periodistas latinoamericanos con Franja y en Ruta a China

El reconocimiento de la pertenencia común al Sur Global y la proyección de estrategias de trabajo compartidas para vencer los desafíos que ello entraña marcaron el debate de la Mesa Redonda de Reporteros China-América Latina, que sesionó como antesala de la clausura del Foro de Organizaciones de Periodistas de la Franja y la Ruta 2025, en la ciudad de Ganzhou, con la participación de más de un centenar de colegas de 51 países.

La delegación cubana de dos miembros estuvo presidida por Ricardo Ronquillo Bello, presidente nacional de la UPEC, quien planteó en paralelo los grandes desafíos del país y su voluntad tanto de no caer ante el acoso real de Estados Unidos como de avanzar, con sus hermanos, camino a una comunicación articulada de todo el Sur Global.

En la moderación del encuentro, los anfitriones celebraron la progresión del evento y el impulso que recibió a partir del IV Foro Ministerial China-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe), celebrado recientemente en Beijing, que ensanchó aún más el sendero de la cooperación de ambas partes.

Entre debates en torno al posicionamiento, ideológico o no, de este mecanismo, al modo de elección de la presidencia pro témpore para la próxima etapa -de una organización gremial uruguaya a otra de México- y al deslinde entre los conceptos de “medios” y de “periodistas” en los documentos finales, el intercambio permitió apreciar los senderos de pensamiento en que se bifurca, como toda la América Latina a lo largo de siglos, el periodismo que hoy la describe.

El argentino Leandro Torres, líder de la Unión de Trabajadores de la Prensa de Buenos Aires (UTPBA) abrió el diálogo con la demanda de que pongamos a discusión todas las ideas porque, en la lucha de ellas, la que no se conoce… no lucha. Partiendo de aclarar que vivimos una disputa de sentido y de que no debemos hablar “para nosotros mismos” sino para afuera, para las grandes audiencias, Torres denunció que desde hace décadas los medios de América Latina dejaron de ser espacios populares para convertirse en patrimonios (otros más) de la concentración de poderes del gran capital.

La necesidad de infraestructura propia para producir mensajes sin interferencias es básica -dijo- para asegurarse de que en la lucha por la justicia la verdad no solo sea cierta, sino que sea comunicada.

Tales presupuestos fueron compartidos por su coterráneo Fernando Castro, quien convocó a los colegas de China y Latinoamérica a trabajar coordinadamente por la justicia global.

Lidia Fagale, otra colega argentina, convocó a sus pares a releer el escenario actual de la región, discutir qué es construir poder desde el campo de los trabajadores y definir cuál concepto de desarrollo tenemos los comunicadores. “No basta lo tecnológico -afirmó- si el ser humano no está en el centro”, una recomendación pertinente en tanto ahora los monopolios informativos los ejercen grupos económicos, ajenos a la información, que cotizan en bolsas mundiales.

Los delegados brasileños abordaron temas como las amenazas de Estados Unidos a su país por el acercamiento a China y a los BRICS, la urgencia de crear un portal informativo con comunicadores de países del Sur; esto es, elevar a lo cultural el acercamiento físico, construir un modelo compartido para democratizar la información y protegerse, unidos, de las presiones occidentales.

En tanto, los hondureños rechazaron las miradas ideológicas en los análisis de la comunicación regional y afirmaron que de lo que se trata es de denunciar el sacrificio constante y la precariedad de colegas en ejercicio, la amenaza misma para sus vidas y la urgencia de buscar ayuda para todos. De igual modo, elogiaron el socialismo chino, reconocieron que el encuentro permite palpar progresos y señalaron que la ideología no debe dividir a los periodistas.

El presidente del gremio en Perú, Ángel Sánchez, elogió los lazos con China y los progresos en el área comunicacional, pero apuntó que queda mucho por avanzar en la interrelación de medios de un lado y otro. Además, comentó que el periodismo siempre será incómodo al poder, venga de donde venga, y expuso las maneras de intimidación física, psicológica y judicial para hacer que los colegas se autocensuren.

Gabriela Sánchez, reportera peruana, analizó el rol de su generación para erigir un mejor sistema mediático con nuevas narrativas digitales y auténtico compromiso con las causas asumidas.

Cada uno con su acento, los periodistas mexicanos Virgilio Adrián, Eva Joaquina y Teodoro Raúl refirieron verdades agudas, desde el despojo de más de la mitad de su patria por Estados Unidos, en el siglo XIX, hasta amenazas de todo tipo a los profesionales, que a menudo suelen acabar con su muerte.

En un pasaje delicado del encuentro, los mexicanos expusieron con respeto desacuerdos con ciertos mecanismos de toma de decisiones del Foro. Lo más importante de sus intervenciones, no obstante, fue a pregunta de qué vamos a hacer los latinoamericanos no solo con China, sino con nosotros mismos, en la región.

Al igual que varios compañeros, los panameños insistieron en la urgencia de crear mecanismos de capacitación, dotación tecnológica, de mirar las coincidencias más que los disensos, así como de dignificar y proteger a los periodistas.

La secretaria general de la Asociación de Periodistas de China compartió su satisfacción por haber visitado países latinoamericanos y conocer a varios reporteros en sus puestos de trabajo. Vio en ellos, dijo, mucho poder y fuerza y un estímulo más para la proyección de nuevas colaboraciones. “Avancemos -invitó- en la promoción de una comunidad de destino compartido humano”.

Una nota singular, por lo que entraña, la aportó, en perfecto idioma español, la periodista del canal chino CGTN Wu Wen Xian al hacer una profunda intervención sobre el intercambio cultural de un lado a otro y de cuánto falta en conocimiento recíproco para que este dé los frutos buscados. “China y América Latina estamos -dijo- a los dos lados del mundo: ¡aprovechemos esta plataforma para intercambiar!”.

Finalmente, los colegas uruguayos Néstor Sandro y Luciana Bigliante llamaron a reivindicar las condiciones de trabajo, a comenzar los cambios desde los periodistas en la propia Latinoamérica y reivindicar a compañeras, compañeros, organizaciones gremiales, causas…

Al dejar la presidencia pro tempore del Foro, que pasa a asumir México, el periodista uruguayo Álvaro Mario argumentó que el capitalismo actual no paga publicidad… ¡simplemente compra los medios! Entre evocaciones hermosas de lo que significa trabajar en el gremio, Álvaro Mario invitó a los colegas a respetar las diferencias y hasta a aprender de ellas.

Imagen de portada: Ricardo Ronquillo en la mesa redonda Reporteros China-América Latina, en la ciudad de Ganzhou. Foto: Enrique Milanés.