DESCONCIDO PERIODISTA. El político e intelectual Armando Hart dijo que Nicolás Guillén Batista (1902-1989) devino alto exponente de la lírica cubana de contenido social, su verso recorrió el mundo y le brindó reconocimiento, no solo como Poeta Nacional, sino como uno de los más extraordinarios del habla castellana; sin embargo, poco se habla de su periodismo, tan constante como su poesía. Lo practicó desde sus albores en la sección diaria Pisto Manchego, en el periódico El Camagüeyano, de marzo de 1924 a agosto de 1925 y donde, resguardándose tras comerciales, criticó con sagacidad e ironía acontecimientos locales, nacionales e internacionales. Es él quien destaca: “Un redactor necesita, por lo menos, la posesión de una cultura, si no profunda, por lo menos general, que ha de facilitarle abordar, aunque solo sea con la premura que se requiere en la confección de un periódico, la diversidad de asuntos que han de ser tratados”. De la profesión manifestó que era un desahogo, pues su ejercicio le liberaba de cosas que no podía expresar mediante el verso y llegó a manifestar: “Soy periodista y además poeta”.

POETA-PERIODISTA. Nicolás Guillen ejerció durante casi toda su vida el periodismo, no como cronista común y corriente, sino como una prolongación de su maravillosa obra poética, dijo el poeta y periodista colombiano, José Luis Díaz-Granados, estudioso de su obra. El también ensayista y narrador expone que Guillén, con estilo ágil y ameno tocaba temas diversos, pero preferentemente los literarios y la poesía, sin dejar de abordar acontecimientos trascendentales como el triunfo de la Revolución Cubana. Al respecto, Díaz-Granados pone como ejemplo el artículo escrito a pedido de la famosa revista francesa Les Temps Moderns, fundada y dirigida por el filósofo Jean-Paul Sartre, “en el cual el poeta cubano realiza una verdadera proeza de condensación al analizar sabiamente los caminos que condujeron al triunfo de la Revolución”. Más allá de la monumental obra poética de Nicolás Guillen, quien quiera descubrir o profundizar en su amplia producción periodística, puede consultar Prosa de Prisa, recopilación de sus crónicas y comentarios sobre temas diversos, publicada en 1962, en ocasión de su 60 cumpleaños.

Imagen de portada: “Soy periodista y además poeta”, expresó Nicolás Guillén, para quien el periodismo era un desahogo, pues su ejercicio le liberaba de cosas que no podía expresar mediante el verso.