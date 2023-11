Otras veinte notas con Palestina en el corazón

Creo que uno de los déficits presentes en nuestras denuncias del genocidio que está sufriendo Palestina hace ya décadas, y que se ha intensificado en estos días, es no haber subrayado los nexos de ese crimen y el que viene asfixiando a Cuba hace casi igual número de décadas (ver nota 8). La publicación —a la que se alude más adelante— de un buen texto sobre esos nexos me ha animado a reunir las veinte notas siguientes, que he venido publicando en mi muro de Facebook y se suman a las cuarenta y una anteriores ya reproducidas en Cubaperiodistas.

1 / Monstruoso es el crimen perpetrado por el gobierno sionazi de Israel contra Palestina, y el que ejecuta contra su pueblo (o la parte de él que sea: todo no será), al arrastrarlo o empujarlo a la complicidad. También lo es el que cometen quienes lo aceptan.

2 / Al fin —”desde la rabia y el dolor”, como ha dicho la autora—, una mirada profunda a la genocida perversidad imperialista y los peligros y daños que, nacidos de esa perversidad, vinculan a Palestina y Cuba. Por si alguien no lo sabía, o prefería ignorarlo, eludirlo.

Gracias a Rosa Miriam Elizalde y a La Jornada.

3 / El País y el sionazismo

La copia del dibujo me llegó enviada por el compañero Ramón Pedregal Casanova, con las siguientes líneas suyas: “Esta viñeta del fallecido Romeu le costó el despido de ‘El País’ en 2009, debido a las presiones de Estados Unidos e Israel a través de sus Embajadores en España”.

(Romeu, firma de Carlos Romeu Müller (Barcelona, 17 de mayo de 1948-Madrid, 24 de julio de 2021.)

4 / A no revolucionarios y proyanquis de cualquier municipio de Cuba que no quieran entender lo que sufre Palestina, pregúntenles cómo reaccionarían si por decisión de un engendro internacional (¿la OTAN?) se convirtiera a su municipio en propiedad del llamado Estado Islámico, u otro invento similar, y ellos, sus legítimos pobladores, tuvieran que dejar sus casas y salir a buscar dónde vivir. Si no se aferran a justificar al amo, quizás eso los ayude a entender algo. Quizás, quizás, quizás… (con perdón de Osvaldo Farrés).

5 / Oído en la calle:

—¿Tú crees que los sionazis de Israel y del mundo crean de veras en Dios?

—No lo creo, pero como ateo que respeta las creencias sinceras y honradas, creo que, si creen, también deben creer que deben ir preparándose para el castigo divino.

6 / Oído en la calle:

—¿Tú crees en eso de que Dios eligió al Israel antiguo como “su pueblo”?

—No lo CREO, pero VEO que el Israel dominante actual (no digo que todos sus hijos) ha elegido como su dios al Diablo. ¿Tú no lo VES?

7 / Oído en la calle:

—No hablaba conmigo, pero alcancé a oírla, y quedé paralizado. ¿Qué y cómo responderle a quien sostiene semejante barbaridad?

—¿Pero qué dijo?

—Que Cuba está peor que Palestina. ¿Se imaginará lo que le harían a ella los supremacistas que ejecutan o patrocinan el exterminio de ese pueblo?

8 / Por si alguien no se ha enterado:

El mayor cómplice de la matanza de seres humanos en Gaza —y no solo en Gaza ni ahora— es el mismo gobierno que hace más de sesenta años intenta estrangular a Cuba con el bloqueo, y no solo con ese crimen.

Sí, por si alguien no se ha enterado.

9 / Muchas son las imágenes del monstruoso crimen, pero acabo de ver la grabación de un niño palestino que llora: toda su familia ha sido asesinada por los sionazis y sus cómplices, tan criminales como ellos.

¿Hay que esperar a que “la Historia” juzgue y condene a los genocidas?

10 / De Usarrael o Israelusa espérese siempre la mayor maldad.

Vale prever que ese engendro genocida —urdido con fundamentalismos sionista, seudo evangélico y católico ultra reaccionario (el Anti Cristo)— ahora halle o fabrique para la Palestina asesinada un gobernante “palestino” sometido al engendro. Y si tiene algún prestigio como supuesto representante de Palestina, mucho mejor para el engendro y sus lacayos.

11 / Un ministro israelí (nada menos que el de Patrimonio), insatisfecho por la “insuficiente” ofensiva contra Gaza, estimó válido emplear la bomba atómica, y se dice que Netanyahu lo desautorizó porque esa opción “no está en la realidad”. ¿Alguien considerará piadoso al asesino gobernante sionazi?

12 / ¿Alguien menospreció la previsión del sabio bolchevique: que el monstruo sería más terrible en sus estertores finales? Y no dijo que serían breves. También los abyectos cómplices del monstruo serán, son, más abyectos.

Y más torturadas las víctimas.

13 / Oído en la calle:

—Hay algo claro en las tinieblas.

—¿Qué?

—Hoy por hoy la ONU puede llamarse Estados ONUidos. Pero ¿hasta cuándo?

14 / El genocidio palestino por Israel adelanta el mapa de este último anunciado por Netanyahu en la ONU en septiembre último, y sirve al afán de los Estados de salvar la hegemonía que están perdiendo. Biden habla de “la guerra contra Palestina” como “una inversión inteligente que rendirá dividendos por generaciones”, pues “nos permite el dominio sobre los recursos naturales y encerrando a Rusia y China” se garantiza “nuestra dominación”.

15 / El nuevo mapa de Israel presentado hace menos de dos meses en la ONU por el tal Netanyahu no era una profesía religiosa, sino el anuncio de un genocidio, más que en gestación, en marcha que ya era prolongada. Y tendrá nuevas víctimas, incluso entre sus cómplices.

(Tampoco esto pretende ser un vaticinio: es apenas una elemental observación.)

16 / ¿Habrá todavía quienes se confundan?

(¿O se quieran confundir?)

No hay que descartarlo. Hacen bien quienes advierten sobre la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos, al comprobar que la masacre de la población palestina se vuelve contra él, intente vestir su condición de lobo con la indumentaria de una Caperucita (antirroja, por supuesto). De esa manera podría intervenir para que su sucursal Israel interrumpa la matanza —que no se limita a Gaza, su escenario más visible—, y presentarse como gestor y garante de la paz, al que habría que agradecerle la interrupción de crímenes de guerra que él ha copatrocinado.

Nadie se confunda, los Estados Unidos e Israel no son meros aliados, simples cómplices. ¡Son partes del mismo monstruo!

17 / Oído en la calle:

—Quienes creen que el Israel sionista es el pueblo elegido por Dios, ¿en qué Dios creen?

—Será en el Dios creado por los sionazis a su imagen y semejanza. Será.

18 / “¿Triunfará el cinismo?” se titula el artículo de María Victoria Valdés-Rodda que acabo de citar: el más reciente de los suyos (en “Bohemia”) sobre el genocidio de Palestina por Israel. En una primera lectura la avidez con que me lancé sobre el texto, momentáneo agotamiento, lentes nublados, una inconsciente asociación de fondo… algo me llevó a entender así el título: “¿Triunfará el sionismo?”

19 / Del más reciente de los buenos textos de María Victoria Valdés-Rodda sobre Palestina: “Mientras los focos noticiosos recaen en la brutalidad israelí contra Gaza, Tel Aviv aprovecha esa ‘distracción’ para arremeter también contra los palestinos de Cisjordania, lo cual desmiente que su operativo militar sea una respuesta a la acción armada de Hamás del 7 de octubre de 2023. Israel aprovecha cualquier pretexto para liquidar a sus vecinos, a los que les niega, desde hace años, la construcción de un Estado soberano.”

20 / Funcionarios de la ONU temen que acciones de Israel contra Palestina (muertes de miles de niños y bombardeos de campos de refugiados, entre otras muchas) podrían equipararse con crímenes de guerra.

Pero ¿qué más deben hacer los sionazis para considerar que cometen crímenes de esa índole, acaso quemar niños vivos en fogatas callejeras?