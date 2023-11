Octubre: cuarenta y una notas con Palestina en el corazón

Empecé a escribir estas notas —y a publicarlas en Facebook— al conocerse la noticia de la acción de Hamas usada por Israel como pretexto para arreciar su calculado genocidio del pueblo palestino. Es un pretexto que hace pensar en otros empleados en sus fechorías por el imperio que hoy tiene en el estado sionista, o sionazi, su brazo armado en el Medio Oriente, y sobre los cuales no cesan sospechas nada arbitrarias: el hundimiento del Maine, el ataque japonés a Pearl Harbor, el derribo de las Torres Gemelas… con sus derivaciones conocidas.

1 / Es de prever que el gobierno de Israel ratificará su línea terrorista —masacre tras masacre, de civiles principalmente—, pero el crecimiento de la lucha de Palestina por su justa liberación merece la solidaridad de todas las personas honradas y los gobiernos decentes del mundo.

2 / Así que para algunos la acción palestina es excesiva. ¿Y las más de siete décadas de crímenes brutales cometidos contra ese pueblo por el estado sionista de Israel, sucursal del gobierno de los Estados Unidos?

3 / Oído en la calle:

—¿Algún gobierno que pretenda parecer de izquierda creerá que apoyar a Israel contra Palestina le ganará la tolerancia de las derechas y del imperio que las maneja?

—Podrá creerlo, pero solamente logrará ser más débil. La infamia corroe.

4 / Oído en la calle:

—…no abrieron la boca para condenar los brutales crímenes cometidos durante setenta y cinco años por Israel, y ahora saltan indignados contra la “desmesura” palestina.

—¿Será que la violencia es derecho exclusivo de los opresores “civilizados”?

5 / 1963, 1973, 2023

De Violeta Parra ante el asesinato de Julián Grimau por el franquismo en 1963, cuando el papa era Juan XXIII, la canción vibró interpretada por Quilapayún tras los sucesos chilenos de 1973 y sus consecuencias: “¿Qué dirá el santo Padre/ que vive en Roma,/ que le están degollando/ a su paloma?”

Revive en 2023. Como una Trinidad.

6 / Actitudes vergonzosas de complicidad con el gobierno de Israel propician pensar en una respuesta de Fidel Castro. La que dio cuando le dijeron que los Estados Unidos levantarían el bloqueo a Cuba, si este país renunciaba a defender la independencia puertorriqueña. El Comandante respondió (podría resumirse así) que la causa puertorriqueña es también de Cuba, y esta no traicionaría al pueblo hermano.

7 / Jaime Sarusky, amigo, era judío. Bromeábamos con que, por mi apellido, ambos podíamos ser rabinos. Una vez se apareció en la Casa de las Américas un judío argentino que dio allí una charla sobre cultura judía. Iba para Israel y sostuvo que ese país tenía derecho a defenderse de “las agresiones palestinas”. Nadie lo refutó con más argumentos y sentido de justicia que Jaime Sarusky.

8 / La tragedia de Palestina se agrava, y ese pueblo merece la solidaridad de las personas honradas y los gobiernos decentes del mundo. Pero ¿no habrán actuado en Hamas, además de justa rabia, infiltrados que promovieran la acción que Israel usaría de pretexto en su plan de exterminar a Palestina? Los opresores todo lo manipulan, y allí el horror impera desde hace setenta y cinco años.

9 / Oído en la calle:

—La sospechosa tragedia de las Torres Gemelas (un día en que se dice que no fue a trabajar ninguno de los tres mil israelíes que laboraban allí) fue pretexto para que los Estados Unidos declararan su guerra a los “oscuros rincones” del mundo.

—Y la acción de Hamas contra Israel es difícil de explicar ante los poderosos recursos de “inteligencia” en que colaboran los Estados Unidos y el país sionista. Pero este, con la complicidad de sus socios, empezando por el yanqui, la usa para justificar el exterminio de Palestina.

—¿Tú crees en casualidades?

10 / En Patria (31/octubre /1893), ante una rebelión árabe contra la dominación española, José Martí expresó: “Seamos moros: así como si la justicia estuviera del lado del español, nosotros, que moriremos tal vez a manos de España, seríamos españoles. ¡Pero seamos moros!”

Hoy, en su camino, declaramos: Si la justicia estuviera del lado israelí, seríamos israelíes. ¡Pero seamos palestinos!

11 / Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido rechazan el alto el fuego propuesto por Rusia en la ONU para Gaza. Solo condenan a Hamas. Son cómplices de Israel y del genocidio del pueblo palestino a manos del estado sionista. Pero hablan de democracia, derechos humanos y lucha contra el terrorismo.

12 / Oído en la calle:

—¡Qué inútil es la ONU!

—No estoy de acuerdo contigo. Será inútil cuando se aprueban mociones justas. Pero es útil, utilísima, para la injusticia.

13 / Oído en la calle:

—Estoy cansado de que me repitas lo que hace siglos dijeron y escribieron seres humanos y se reunió en la Biblia.

—¡Es muy importante!

—Pero no lo será tanto como que se haga o se empiece a hacer ya lo necesario y justo en este siglo, ahora.

14 / ¿De verdad creen en Él?

¡Lo siguen asesinando en Palestina!

15 / Oído en la calle:

—¿Para qué sirvieron por fin los Acuerdos de Oslo, de hace 30 años?

—Para esto: “Palestinos, lo que a los Estados Unidos y a Israel nos conviene… OS LO imponemos, y ya.”

16 / Inglaterra, madre putativa de los Estados Unidos, logró en 1948 la creación del estado sionista de Israel, ayudada por la aureola de los sufrimientos de judíos a manos de la Alemania nazi, crímenes que Israel imita o supera con su saqueo y su masacre de Palestina. No fabricaba la pérfida Albión un mero aliado para su vástago genocida, que prolonga su linaje, sino lo que para él sería, y está a la vista: una sucursal suya en el Medio Oriente contra los pueblos árabes.

17 / Entre los abominables actos de los mayores asesinos en el planeta se hallan las campañas para justificar sus crímenes, satanizando a las víctimas con etiquetas injuriosas como “oscuros rincones del mundo” y “animales humanos”.

18 / Circula que, según el tal Biden, con razón calificado de sionazi, la guerra contra Palestina “es una inversión inteligente que rendirá dividendos por generaciones. […] La guerra nos permite el dominio sobre los recursos naturales y encerrando a Rusia y China seguirá nuestra dominación”.

Para cinismo y criminalidad mayores, lo que se está dando contra Palestina no es una guerra: es una masacre.

19 / Tengan el poderío que tengan, la naturaleza genocida del imperialismo hace de los Estados Unidos y de Israel oscuros rincones del mundo, fábricas de animales humanos. No son dos poderes aliados: son territorios de un mismo engendro diabólico. Y también sus pueblos están entre sus víctimas.

20 / En Cuba amanece… pese a todos los pesares.

Y si tú, vecino o vecina de nuestra Habana, piensas quejarte de la contaminación causada por la plataforma flotante que nos asegura un mucho más de luz, hazte el favor de olvidar tus razones, por muy legítimas que las consideres, y piensa en las bombas que están asesinando a miles de seres humanos en Palestina. Esas bombas contaminan mucho más y, por si no lo has pensado, no son ajenas a nuestros pesares. [En Facebook incluyó foto del amanecer sobre la bahía habanera.]

21 / Oído en la calle:

—Me asombra, pero de lo que sé que se publica en Facebook, lo relativo a la masacre que el Israel sionista perpetra contra Palestina parece suscitar menos reacciones que cualquier levedad.

—Para mí que lo del famoso algoritmo no es ni muy automático ni tan espontáneo…

22 / No colaboremos, ni por desidia ni por ingenuidad, con el “inocente” mareo del algoritmo. Seríamos culpables.

23 / Defender al martirizado pueblo palestino no es agredir a los judíos, sino responder a los sionazis, aunque estos y sus cómplices —juntos unos y otros en la devoción al capital, no a dioses— logren manipular a judíos, ¡no a todos!

(No sé quién hizo la fusión de emblemas [la estrella de seis puntas y la esvástica]: la conocí por el amigo Jimmy Santana.)

24 / Oído en la calle:

—Ante la masacre del pueblo palestino se nota que el algoritmo es imperialista.

—Y sionista.

—Dos caras del mismo engendro.

25 / Los gobiernos de países árabes que permanecen indiferentes ante la masacre de Palestina, o hasta son cómplices del verdugo sionista, prepárense: Entre sus países pueden estar las próximas víctimas.

26 / Ante la masacre del pueblo palestino revive la respuesta de Hatuey cuando, quienes iban a quemarlo vivo, le aconsejaron encomendarse a Dios. Nuestro Monumento Nacional es, y será, la memoria del cacique rebelde asesinado, no la cruz que presuntamente vino con Cristóbal Colón.

27 / Palestina:

¿Limpieza étnica? ¡No!

Amputación criminal, de lesa humanidad.

28 / ¡Toño!, para poner el dedo sobre la llaga, ponlo completo.

No ser sospechoso de radicalidad no libró a Antonio Guterres de que Israel le exigiera abandonar su cargo en la ONU. Condenó la acción de Hamas, pero en busca de “equilibrio” explicó la rebeldía palestina aduciendo “cincuenta y seis años” de ocupación israelí, y contra él se lanzaron los buitres. No le perdonan que diera alguna voz al pueblo palestino, ni quizás que menguara sus méritos de ocupantes colonialistas restando diecinueve años a esa historia de crímenes.

29 / Palestina

Desde que en 1948 sus hijos desplazados por los ocupantes sionistas abandonaron sus casas, hasta hoy, pasando por los famosos Acuerdos de Oslo, ese pueblo viene aprendiendo que cada concesión se paga con mayores sufrimientos. ¿Ahora le van a exigir que no se defienda con los escasos recursos que el opresor genocida le ha dejado a su alcance?

30 / En lo más terrible de los crímenes —como el genocidio cometido por el sionismo contra el pueblo palestino— se halla que las personas honradas puedan sentirse un poco criminales, aunque sea porque no pueden hacer otra cosa. Pero si se permiten ser indiferentes, entonces el sentimiento de culpa se carga de real criminalidad.

31 / Los crímenes pueden hasta generar “costumbre”. Pero acostumbrarse a ellos nos hace criminales. Ni punto menos.

32 / Amanecer que aduna dolor y alegría:

—aniversario 64 de la muerte de Camilo,

—Sergio cumple nueve años.

(¿Y cómo no pensar en Palestina?)

[En Facebook incluyó foto del amanecer.]

33 / Se percibe, a veces, una búsqueda de anestesia colectiva (social) que nos hace dolorosamente culpables.

34 / Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino, entrevistada para elDiario.es ha reconocido que “Israel opera como una dictadura militar”. Sus palabras compensan mucha cobardía de funcionarios y organismos internacionales cómplices de los asesinos. Y pudo haber dicho que Israel es una dictadura sionazi genocida.

35 / Quienes siembran espanto y muerte cosechan sus propios sepultureros.

(Avísenles a los sionistas y a sus cómplices [tan asesinos unos como los otros], por si posan de no saberlo.]

36 / Oído en la calle:

—Es una falsificación de la Historia decir que el Israel sionista es el de la Biblia.

—Y si lo fuera, tampoco tendría derecho a cometer los crímenes que comete. Menos aún a los ojos de quienes de veras crean que creen en la Biblia como guía.

37 / Oído en la calle:

—Los sionistas promueven que la religión judía (no son la misma cosa, aunque ellos lo simulen) siga sin reconocer a Jesús.

—Sí. Mientras tanto, llevan setenta y cinco años asesinándolo en Palestina día tras día.

38 / Ver en calma un crimen…

“El que vive de la infamia, o la codea en paz, es un infame. Abstenerse de ella no basta: se ha de pelear contra ella. Ver en calma un crimen, es cometerlo.”

José Martí: Discurso en honor de José María Heredia, 30 de noviembre de 1889.

39 / Oído en la calle:

—Estuve revisando tu perfil en Facebook, y parece que has renunciado al humorismo.

—¿Crees que el mundo está para chistecitos mientras las fuerzas del mal martirizan al pueblo palestino?

40 / El Instituto Cubano de la Música repudia algo indignante y que no es precisamente nuevo. Ocurrió esta vez en el denominado Centro Cultural Máxim Rock, de La Habana: una fiesta de Halloween que incluyó “un baile de disfraces donde resultó premiado el disfraz de un militar nazifascista”.

Si en cualquier momento hechos tales merecen que se tomen las medidas pertinentes, este año tienen un serio agravante moral: la insensibilidad ante la tragedia del pueblo palestino.

41 / Si faltaran más pruebas sobre lo que realmente son, o alguien quisiera insistir en querer creer que los Estados Unidos tienen algún interés en defender los derechos humanos (como dicen que buscan hacer con Cuba), piense en cómo y cuánto participan en la tragedia del pueblo palestino.

La Habana, 8-30 de octubre de 2023

Foto de portada: Tomada de Fuentes informadas