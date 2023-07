Google estudia empleo de IA en redacciones periodísticas

Google está estudiando el uso de herramientas de inteligencia artificial para redactar artículos periodísticos y mantiene conversaciones con organizaciones de noticias para utilizar dichos instrumentos como ayuda a los periodistas, declaró un portavoz de la empresa.

El portavoz no nombró a los editores, pero The New York Times informó que Google ha mantenido conversaciones con sus ejecutivos y con representantes de The Washington Post y de News Corp, la matriz del Wall Street Journal.

Según el vocero, esas herramientas podrían ayudar a los periodistas con opciones para titulares o diferentes estilos de redacción, por ejemplo, de forma que «mejoren su trabajo y productividad», y añadió que se encontraban en las «primeras fases de exploración de ideas».

No obstante, aclaró que «estas herramientas no pretenden ni pueden sustituir el papel esencial que desempeñan los periodistas a la hora de informar, crear y verificar sus artículos», declaró el portavoz.

Sin embargo, algunos ejecutivos que vieron la presentación de Google la describieron como perturbadora, dijo The New York Times, y añadió que los representantes pidieron no ser identificados. La herramienta de inteligencia artificial que se presentó se denomina Genesis internamente en Google, dijo NYT, que citó a fuentes relacionadas con el asunto.

The New York Times y The Washington Post no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios fuera del horario de trabajo habitual.

La noticia llega días después de que Associated Press anunció que se asociaría con OpenAI, propietaria de ChatGPT, para explorar el uso de IA generativa en las noticias, un acuerdo que podría sentar el precedente para asociaciones similares entre las industrias.

Algunos medios ya utilizan la IA generativa para sus contenidos, pero las publicaciones de noticias han tardado en adoptar esta tecnología por la preocupación que suscita su tendencia a generar datos objetivamente incorrectos, así como por las dificultades para diferenciar entre contenidos producidos por humanos y programas informáticos.

Tomado de La Jornada