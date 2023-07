Los primeros 60 años de la UPEC

Por Teodoro Rentería Arróyave

VALQUIRICO, TLAXCALA. En mí ya larga carrera en el periodismo, entre muchos encuentros y conocimientos con los que me siento honrado es haber conocido en su propia sede en la Habana a la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, y a no pocos insignes colegas, ello me llevó a saludar personalmente al héroe de Sierra Maestra, el siempre presente, Fidel Castro Ruz.

Con motivo del LX aniversario de la UPEC, significo en dos de sus líderes, Ernesto Vera y Tubal Páez, que me llenaron y me llenan con su amable amistad, mi homenaje y mi reconocimiento por sus luchas gremiales y de continua profesionalización con su Instituto Internacional de Periodismo, José Martí; en una ocasión viví otro momento inolvidable, cuando me invitaron a inaugurar uno de los edificios de esta casa superior de estudios, en la cual se han preparado infinidad de colegas de todo el mundo.

El camarada, Enrique Milanés León ha publicado una crónica histórica con motivo de tal acontecimiento, tomo de ella solo algunos datos, sobresalientes desde luego, por motivo de los espacios y tiempos en los medios donde colaboramos:

La Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, nació el 15 de julio de 1963, en un encuentro nacional del gremio, en el Hotel Habana Libre, como respuesta al gran reclamo de los colegas tras la aún resonante victoria de Playa Girón y la participación de los reporteros revolucionarios en la nueva realidad del país.

Antiguos dueños de medios, editores y reporteros incondicionales al imperialismo y a su modelo de prensa habían abandonado el país y comenzado a hacerle la guerra a Cuba desde allá.

Las organizaciones periodísticas de la época se habían debilitado sobremanera; por ello, la idea con que en 1962 se formó el comité gestor nacional para el Primer Congreso o Asamblea Nacional de Periodistas, era: “Unión para tener mayor fortaleza”.

Con la presencia del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz se desarrollaron los debates del VI Pleno de la Unión de Periodistas de Cuba donde participaron periodistas de distintos órganos de prensa, miembros del Buro Político y del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y numerosos Ministros del gobierno, efectuado en el Palacio de las Convenciones.

La Crisis de Octubre detuvo temporalmente la creación de la nueva organización unitaria. En 1963 se reiniciaron los trabajos del Congreso, con asambleas informativas en las seis provincias del país y en los colectivos periodísticos, donde eligieron a los 283 delegados que irían al evento nacional. Enfrascados ellos mismos en las batallas del momento, los periodistas revolucionarios hacían un alto para organizarse mejor.

Así, anclada en el legado mambí, antimperialista y revolucionario de sus mejores exponentes, con José Martí a la cabeza -del Apóstol era la frase del lema: “¡Tiene tanto el periodista de soldado!”-, nuestra prensa se integraba en lo que Ernesto Vera dio en llamar “la primera organización periodística de nuevo tipo en el hemisferio occidental: la Unión de Periodistas de Cuba”.

El primer presidente de la UPEC fue el destacado periodista del periódico “Hoy” y profesor de la carrera Honorio Muñoz.

Entre el 25 y el 26 de septiembre de 1966, bajo la idea de Fidel de que “Los intereses del periódico deben estar subordinados a los intereses de la Revolución”, y también en el hotel Habana Libre, 281 colegas delegados y 29 invitados desarrollaron el II Congreso, muy crítico y propositivo acerca del trabajo del primer ejecutivo y de cuánto hacer en lo adelante.

En su sesión final, el Congreso eligió nuevo presidente al gran revolucionario y colega Ernesto Vera”.

Felicidades fraternas queridos y respetados colegas cubanos, la UPEC vivirá por siempre.

