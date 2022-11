Imagen y poesía: La estrella de Fidel

Las alas tienen puntas, y cuando las tiendo, y rechazadas, vuelven a mí, en mí se clavan.

José Martí

Con la sección Imagen y poesía propongo un diálogo entre la poesía visual y la poesía escrita. Como expresé recientemente en entrevista con la periodista Estrella Díaz, especial para La Jiribilla: “más que un pie forzado, se trata de un reto: motivar a los poetas hasta provocarles la inspiración, no para que traduzcan en palabras mis fotografías, sino para que, a partir de ellas, escriban sus versos”.

Habrá imágenes y poemas de mi proyecto Donde anida la poesía, punto de partida de esta idea, y habrá otros de un trabajo en progreso con el poeta y escritor Alexis Díaz Pimienta, así como nuevas propuestas que seguramente irán surgiendo en el camino.

No hay unidad temática en las fotografías ni en los versos, la idea es lograr la diversidad. Si se tiene en cuenta que entre unas fotografías y otras a veces transcurren años, eso denota evolución; es decir, el fotógrafo no se momificó, por el contrario, experimentó, hurgó, se reinventó. Porque si algo detesto es la quietud y el encasillamiento. El arte, como la vida y la sociedad, debe estar en continuo movimiento y perenne transformación, de lo contrario nos volvemos piedras. Y no hacen falta piedras. Hacen falta alas.

Lleguen entonces a los lectores estas primeras alas con puntas, que van desde y hacia la poesía, con un solo propósito: acariciar el alma y el corazón de todos. Porque la poesía ilumina.

Y salva.

La estrella de Fidel

Para la reciente exposición que presenté en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, titulada “Donde anida la poesía”, convoqué a veinte poetas cubanos, quienes inspirados -cada uno- en una imagen de mi autoría, escribieron un poema. La estrella de Fidel, una de las fotografías del conjunto, se la propuse a Miguel Barnet.

Cuando Miguel vio la imagen, me dijo: -Esa fotografía parece hecha para un poema que ya tengo escrito. Se lo dediqué a Fidel en vida hace unos pocos años. Él lo leyó.

Una vez más, poesía visual y poesía escrita se dan la mano, esta vez para rendir tributo al máximo líder de la Revolución cubana a seis años de su partida física.

Fidel

Es cierto que los poetas

atrapan instantes de la vida

y los fijan en la historia

Generalmente el pasado

vago y nostálgico

O el presente inmediato con sus fuegos sutiles

y sus reverberaciones

Pero qué difícil es atrapar el futuro

y colocarlo para siempre

en la vida de todos los poetas

de todos los hombres

Miguel Barnet