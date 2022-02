Agnés Becerra, “una mujer feliz con la profesión que escogí”

Este lunes en la noche la reconocida locutora cubana Agnes Becerra se despidió del Noticiero de la Televisión Cubana, un espacio que ocupaba desde 2006. A propósito de su despedida, Cubadebate compartió de sus archivos una entrevista publicada en ese sitio web en mayo de 2021.

En ella, Agnes Becerra confesó:

“Lo que puedo decirte es que he trabajado mucho, lo he hecho con mucho cariño, he puesto pausa en la felicidad de mi familia por entregarme a mi trabajo, he trabajado en horarios muy difíciles y mi familia ha sufrido eso. Eso es lo que puedo decir, que me he entregado y lo he hecho con amor”.

“Si gusta, si trascenderá, si puedo ser recordada por algo, que sea por eso, porque se conozca que yo amé mi trabajo, que nunca perseguí la gloria, como diría el poeta. Trabajé sin ánimo de más nada, las cosas fueron llegando, pero nunca las busqué”.

“Sí me he esforzado en hacer las cosas bien y en llegar al pueblo —que ellos son los que te dicen la última palabra— pero no creo que sea un paradigma”.

Agnés Becerra: Soy una mujer feliz con la profesión que escogí

(Tomado de Cubadebate)