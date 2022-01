Censura servidor canadiense página de Resumen Latinoamericano en La Habana

Este 27 de enero, mientras preparábamos diferentes notas del quehacer nacional e internacional, nuestra web: htpps://cubaenresumen.org quedó silenciada.

No podíamos subir ninguna información, pensamos que se debería a un problema técnico de la web.

Pasada una hora nos alertamos porque no solo no podíamos tener acceso desde ninguno de nuestros dispositivos, sino que comenzamos a recibir mensajes por WhatsApp de amigos y lectores de Cuba en Resumen que desde Argentina, Brasil, Honduras, Venezuela, España, Estados Unidos e Italia preguntaban que estaba ocurriendo, ya que no podían acceder no sólo a lo publicado por la mañana sino a la web.

De inmediato nos comunicamos con el Servidor en que se hospeda en Canadá preguntando lo que ocurría ya que tampoco teníamos acceso a los datos.

La lacónica e hipócrita respuesta fue la siguiente:

Hola,

Nos hemos dado cuenta de que esta cuenta puede estar siendo utilizada en conexión con un país que está sujeto a las leyes de embargo de EE.UU. Esto es una violación de los Términos de servicio de Linode y, como tal, debemos pedirle que deje de hospedar con nosotros.

Gracias por su comprensión. Tendrá 48 horas a partir de este aviso para hacer una copia de seguridad de sus datos y/o migrar a otro proveedor de servicios antes que su cuenta esté cancelada.

Saludos cordiales,

Equipo de confianza y seguridad de Linode

Mensaje original:

Hello,

We have become aware that this account may be being utilized in connection to a country that is subject to U.S. embargo laws. This is in violation of the Linode Terms of Services, and as such, we must ask you to cease hosting with us.

Thank you for your understanding. You will have 48 hours from this notice to back up your data and/or migrate to another service provider before your account is canceled.

Kind Regards,

Linode Trust and Safety Team