48 años en Radio Habana Cuba

El 16 de agosto será siempre una fecha memorable para mí. Ese día del año de 1973 comencé a laborar en Radio Habana Cuba, emisora cuyas transmisiones en onda corta escuché por primera vez en 1961 en las alturas de Quito, la capital ecuatoriana, donde yo cumplía una misión diplomática, que resultó también para mí inolvidable.

Venía a la radio con cierta experiencia en los medios, pues me había iniciado en el periodismo como editor de la Revista OCLAE en 1966, laboré un año en el vespertino JUVENTUD REBELDE, y venía de trabajar durante un quinquenio en la Agencia PRENSA LATINA.

Recuerdo que laborando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y luego de cumplir una segunda misión diplomática en Chile, le pedí al Canciller Raúl Roa García matricular en 1964 en el curso nocturno de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de La Habana, de donde egresé como Licenciado años más tarde.

Durante nueve años, y sin dejar el periodismo, fui profesor de Historia de Cuba en la Escuela de Ciencias Políticas, lo cual me permitió adquirir nuevas experiencias. La diplomacia, el periodismo y la docencia fueron fuentes que se complementaron durante mi formación académica y política.

En Radio Habana Cuba me recibió muy cálidamente su director Alfredo Viñas Alonso, hombre culto y trabajador, quien me asignó como primera tarea la de laborar en la Redacción Central, donde aprendí mucho de profesionales como Baldomero Alvarez Ríos, Miguel Ángel de la Guardia Hernández, entre otros jefes de lo que se consideraba el corazón de una emisora que transmitía en nueve idiomas.

El colectivo de la emisora, integrado por muchos colegas no nacidos en Cuba, pero fieles a la Revolución, me resultó sumamente agradable y me enriqueció como internacionalista.

Laborando en Radio Habana Cuba he recibido las máximas distinciones que conceden la Unión de Periodistas de Cuba, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, la Sociedad Cultural José Martí, la Asociación Cubana de las Naciones Unidas y la Fundación Guayasamín.

Desde la radio he realizado numerosas colaboraciones con la televisión cubana mediante coberturas, entrevistas, comentarios y programas especiales.

Dos de mis más queridas entrevistas al Comandante Fidel Castro las realicé en Nueva York, el 12 de octubre de 1979, y en Sevilla el 26 de julio de 1992.

Y con el Líder Histórico de la Revolución Cubana estuve también en otros momentos en varias comparecencias en la televisión, y en otras numerosas coberturas en el exterior, en Ecuador, Venezuela, Brasil, Bolivia, México, así como en la India, Angola, Guinea y Zimbabwe.

Mi mayor satisfacción en este duro año de pandemia es la de mantenerme activo y realizar una serie de programas de frecuencia semanal dedicados al sesenta aniversario de Radio Habana Cuba, junto al espacio ENTRE CUBANOS, y las colaboraciones con ALER, la Agencia Latinoamericana de Educación Radiofónica, el Club de La Pluma de Argentina, la Revista TEMAS, CUBAPERIODISTAS, la Fundación Guayasamín y la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, donde el pasado día 13 celebramos el 95 cumpleaños de Fidel Castro, quien fue el fundador de Radio Habana Cuba.