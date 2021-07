Cuba y España: fútbol y tortura

¿Se imaginan que una selección de Europa quedara eliminada del próximo Mundial de Catar porque este país se niega a dar la visa de entrada a sus jugadores, debido a que en el país europeo no ocurren los cambios políticos que exige Catar (1)?

Pues esto le acaba de ocurrir a la selección de fútbol de Cuba: ha quedado eliminada de la Copa Oro de la Concacaf, porque EEUU no le ha dado las visas a sus jugadores (2). Y, para no señalar con claridad al culpable, ¿qué nos dicen algunos medios? Que todo ha sido por unos “problemas de visado en la selección cubana” (3). Y no pasa nada.

Si un edificio de 12 plantas se derrumbara en La Habana no les quepa duda: la noticia recorrería el mundo. Sería la prueba del colapso económico de Cuba, a causa, no del bloqueo de EEUU, sino del fracaso del “modelo comunista”. Hace un año, cuando, en la capital cubana, tres niñas fallecieron por la caída de un balcón, leímos decenas de notas, culpabilizando al gobierno cubano y negando toda legitimidad a sus declaraciones (4). Pero el derrumbe del que les hablábamos ha ocurrido en Miami (EEUU), y el número de víctimas mortales puede superar las cien (5). Entonces el tono cambia: en las noticias, lo que leemos son las informaciones oficiales de las autoridades locales (6). ¿Y algo sobre el fracaso del “modelo”? ¿Qué modelo?

En lo que va de 2021, en Colombia, han ocurrido 45 masacres, con 172 víctimas mortales (7). Además, han asesinado a 84 lideresas y líderes sociales. El último, el activista indígena Luis Picasio, fue decapitado por paramilitares (8). Pero este cuadro dantesco apenas es noticia en la prensa internacional. Ahora, ¿se imaginan cómo cambiaría la intensidad informativa si la persona decapitada hubiera sido un miembro de la llamada “disidencia” cubana?

Leemos titulares sobre el “Atentado” (9), el “Ataque armado” (10), el “Intento de asesinato” del presidente colombiano Iván Duque (11). A ningún medio de prensa internacional se le ha ocurrido hablar de un “supuesto atentado” (12), plagado de “dudas” (13) o “incógnitas” (14), tal como hicieron, hace tres años, tras el ataque con drones contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Más de cinco mil casos documentados de torturas policiales (15), y diez condenas del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos por no investigarlas debidamente (16). Si estuviéramos hablando de Cuba, tendríamos presiones, sanciones, editoriales… y canciones. Pero como hablamos de España, se impone un prudente silencio en todas las redacciones. Aunque las torturas, como colgar a presos de las ventanas, quemarlos con cigarrillos, golpearlos durante horas o aplicarles el pato, la rueda, la bolsa o la bañera, hayan sido, en el País Vasco, un patrón de conducta de la policía española, durante las décadas de la llamada “transición a la democracia” (17).

En la última estadística de personas migrantes detenidas en la Frontera Sur de EEUU, destacan, como primeros emisores, además de México: Honduras, Guatemala y Ecuador (18). Algo que contrasta con el gran número de noticias que ensalzan la migración venezolana o cubana, asociada a un supuesto rechazo, incluso “huida” del socialismo (19). Pues bien, si –tal como nos dicen- de Cuba, Venezuela y Nicaragua “huyen” del “socialismo”, la estadística demuestra que muchísimas más personas, el 91,4 % exactamente, lo hacen… del capitalismo (20).

El gobierno de EEUU ha bloqueado 32 sitios web supuestamente “pro-iraníes”, entre ellos el del canal televisivo Press TV (21). En octubre ya lo hizo con otros 92 (22). ¿Alguna protesta desde el gremio periodístico, en Europa por ejemplo? Ninguna. Pero ojo, que al Estado cubano no se le ocurra actuar contra medios digitales sostenidos por la Casa Blanca, para defender su política de injerencia y bloqueo económico (23). Porque entonces sí, acusarán a Cuba de violar la libertad de prensa (24).

Por último, hablemos de Aurora Sosa, una niña uruguaya que está siendo tratada en Cuba de la enfermedad que padece (25). Su madre, Cecilia Nazzari, en los tres primeros días de estancia en la Isla, recibió, desde las redes sociales del anticastrismo, 73 mensajes deseando su muerte (26). Un caso de ciberodio que nos recuerda el de Luna Reyes, voluntaria de la Cruz Roja, linchada en las redes sociales de la ultraderecha española, por abrazar a un inmigrante africano recién rescatado (27) (28) (29). Luna Reyes, al menos, fue defendida, y reconocida su acción solidaria, por algunas instituciones y medios de su país (30). No es el caso de Cecilia Nazzari, mucho menos tras sus declaraciones sobre el “amor y solidaridad” recibidos en Cuba y sobre el “heroísmo con el que resiste el pueblo cubano” (31). Que su recompensa sea, ojalá sea así, la mejoría de la salud de su hija Aurora. (Tomado de Cubainformación)

Imagen de Portada: Rueda de prensa en Iruñea. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a España por undécima vez por no investigar una denuncia de torturas (El Salto).

Notas:

